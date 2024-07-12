Яке завтра, 13 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 13 липня, Міжнародний день гірських порід. Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Стефана Савваїта. До Нового року залишився 171 день.

13 липня 2024 року — субота. 871-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

13 липня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Стефана Савваїта. Він був племінником святого Іоанна Дамаскіна, народився 725 року. Десятирічним хлопчиком вступив до Лаври святого Сави і провів усе своє життя в цій обителі, іноді вирушаючи в пустелю для усамітнених подвигів.

Преподобний Стефан мав дар дивотворінь та прозорливості: він виліковував хворих, виганяв злих духів та вмів вгадувати думки тих, хто приходив до нього за порадою. Він помер 794 року, заздалегідь знаючи день своєї смерті. Життя преподобного Стефана було записане його учнем Леонтієм.

Що не можна робити 13 липня

Під час грози не можна перебувати на вулиці.

Заборонено ловити рибу.

Не варто засмагати.

Народні прикмети і традиції на 13 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: пішов сильний дощ — до неврожайного року;

граки збираються у зграю — осінь буде ранньою;

багато жита на полі — буде великий урожай ягід;

над лугом багато бджіл — чекайте на суху і теплу погоду;

темні хмари — різко зміниться погода.

13 липня над лугом багато бджіл — чекайте на суху і теплу погоду / Фото: Unsplash

Цей день зазвичай присвячували збиранню жита і сінокосінню. А все тому, що зазвичай починався сезон дощів, які могли зіпсувати весь урожай. Його намагалися якомога швидше прибрати з полів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 липня

Які завтра іменини: Антон, Гавриїл, Степан, Юліан.

Талісманом людини, народженої 13 липня, є нефрит. Справжній камінь-амулет, який був відомий з давніх часів. Здавна вірили, що нефрит здатний вилікувати людину від ниркової недостатності.

Цього дня народилися:

1939 рік — український письменник, народний депутат України Мовчан Павло Михайлович;

1940 рік — український поет, правозахисник, громадський діяч, член Української гельсінської групи від 1979, один із засновників НРУ та УРП на Дніпропетровщині Іван Сокульський;

1976 рік — український кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст Олег Сенцов.

Пам’ятні дати 13 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 липня:

1260 рік — відбувається битва біля озера Дурбе;

1772 рік — британський мореплавець Джеймс Кук починає перше в історії навколосвітнє плавання із заходу на схід;

1837 рік — королева Вікторія переїжджає до Букінгемського палацу, який стає основною резиденцією королів Великої Британії;

1885 рік — в Амстердамі відкривають Державний музей;

1908 рік — у Лондоні відкриваються IV Олімпійські ігри, де вперше беруть участь жінки;

1920 рік — створюють товариство Червоного Хреста України;

1923 рік — британський парламент схвалює внесений леді Астор закон, що забороняє продаж алкоголю особам, молодшим 18 років;

1939 рік — Френк Сінатра записує свою першу платівку з піснею "From the Bottom of My Heart";

1944 рік — початок битви під Бродами;

1947 рік — у Парижі міністри закордонних справ європейських країн погоджуються прийняти план відновлення Європи, запропонований держсекретарем США Джорджем Маршаллом;

1951 рік — в Лондоні закладенням першого каменя королевою Єлизаветою II починається будівництво будівлі Королівського Національного Театру;

1973 рік — вийшов перший альбом гурту "Queen".

Погода на 13 липня

Завтра, 13 липня, в Києві ясно, без опадів. У Львові вранці ясно, потім небо вкриється хмарами, від середини дня і до вечора дрібний дощ. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +34 вдень та +24 вночі. У Львові — +26 вдень та +20 вночі. У Харкові — +34 вдень та +22 вночі. В Одесі — +36 вдень та +25 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

13 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день рому / Фото: Unsplash

13 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день рому. Це святкова подія, присвячена святкуванню багатої історії, різноманітних смаків і культурного значення рому. Щорічно в другу суботу липня вона об’єднує шанувальників рому, барменів, винокурні та бренди з усього світу, щоб вшанувати цей алкогольний напій.

Також 13 липня Міжнародний день головоломки. Цей день присвячений вшануванню кубика Рубіка, чудової тривимірної головоломки, яку 1974 року винайшов угорський скульптор і професор архітектури Ерно Рубік. Кубик Рубіка швидко став однією з найпопулярніших головоломок в усьому світі від моменту свого створення, з понад 350 мільйонами кубиків, проданих по всьому світу.

А ще 13 липня Міжнародний день гірських порід. Мета цього дня полягає в сприянні глобальному розумінню фундаментальної ролі гірських порід, які охоплюють три категорії: магматичні, осадові та метаморфічні. Гірські породи – це природні тверді агрегати одного або декількох мінералів або мінералоїдів, які вкривають всю Землю. Зовнішній твердий шар Землі, літосфера, складається з гірських порід, і вони відіграють важливу роль в еволюції та виживанні людини протягом всієї історії. Незважаючи на свою, здавалося б, повсякденну присутність, гірські породи відіграли значну роль в еволюції людства і продовжують залишатися фундаментальною основою нашого існування і сьогодні.

13 липня святкують Всесвітній день року. Свято переважно популярне в Бразилії. Воно присвячене рок-музиці, яка має своїх шанувальників по всьому світу.

Також 13 липня Міжнародний день купання голяка. Це жартівливе і нетрадиційне щорічне свято, яке зазвичай припадає на другу суботу липня. Хоча це свято може викликати і сміх, і здивування, воно означає більше, ніж просто купання голяка.