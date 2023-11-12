Яке завтра, 13 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 13 листопада, Всесвітній день доброти. Віряни вшановують пам'ять святителя Івана Златоуста. До Нового року залишилося 48 днів.

13 листопада 2023 року — понеділок. 628-й день війни в Україні.

Яке завтра, 13 листопада, церковне свято

13 листопада в церковному календарі – день пам’яті святителя Івана Златоуста. Він був учителем, проповідником та цілителем душ. Відомо, що саме святитель Іван став одним із засновників Константинопільського патріархату. Нині його внесли до переліку трьох Отців Церкви Православ’я.

Що не можна робити в цей день

Не варто бути скупим, інакше Новий рік зустрінете в злиднях.

Заборонено сваритися, ображатися, лаятися.

Не дозволено вирушати в далеку подорож, вона добром не закінчиться.

Народні прикмети і традиції на 13 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на деревах іній — наступного року буде врожайний рік;

вдень снігова буря — вночі чекайте на мороз;

ліс шумить — до нещасть;

на небі сильно мерехтять зорі — погода буде вітряною та сніговою;

вітер затих лише до вечора — найближчими днями прийде потепління.

13 листопада на небі сильно мерехтять зорі — погода буде вітряною та сніговою / Фото: Pexels

Наші предки цього дня намагалися не лежати на дивані, а тяжко працювати. Вірили, що фізична праця принесе удачу та щастя в родину.

Погода на 13 листопада

Завтра, 13 листопада, в Києві хмарно, вночі дрібний дощ, який до ранку закінчиться. У Львові похмуро, без опадів. У Харкові вранці прояснення, але воно буде недовгим, опадів не очікується. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві +8 вдень та +5 вночі. У Львові +7 вдень та +2 вночі. У Харкові +9 вдень та +5 вночі. В Одесі +13 вдень та +6 вночі.

Пам’ятні дати 13 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 листопада:

1851 рік — вводять в дію Миколаївську залізницю;

1918 рік — уряд Гетьмана Павла Скоропадського звільнив з в'язниці Симона Петлюру, який одразу поїхав до Білої Церкви організовувати повстання;

1918 рік — розпочинається таємне засідання Української національної спілки, на якому створено Директорію УНР — найвищий орган державної влади;

1918 рік — у Львові Українська національна рада ухвалює тимчасовий основний закон, яким проголошено Західноукраїнську Народну Республіку;

1945 рік — у Франції Шарля де Голля обирають головою Тимчасового уряду;

1971 рік — виводять на орбіту навколо Марса перший міжпланетний космічний апарат, перший штучний супутник Марса;

1980 рік — американський космічний апарат "Вояджер-1" передає на Землю перші фотографії Сатурна великим планом;

1994 рік — за результатами референдуму Швеція вступає до ЄС;

1997 рік — відбувається перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України;

2007 рік — Європарламент дає згоду на набуття чинності угод Євросоюзу з Україною про спрощення візового режиму та реадмісію;

2015 рік — терористичні акти в Парижі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 листопада

Які завтра іменини: Антон (Антонін), Герман, Іван, Манефа, Никифор, Кіндрат, Леон, Леонард, Сильвестр.

Талісманом людини, народженої 13 листопада є берил. Один з найвідоміших кристалів, історія якого сягає сивої давнини. Берилові прикраси носили жителі Стародавнього Єгипту ще в 6 тисячолітті до нашої ери.

В цей день народилися:

1869 рік — український громадський діяч, лікар-гістолог Олександр Черняхівський;

1889 рік — український письменник Остап Вишня (Павло Михайлович Губенко);

1943 рік — український політик, лідер кримськотатарського народу (багаторічний голова меджлісу) Мустафа Джемілєв.

Який завтра день в Україні і світі

13 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день доброти / Фото: Pexels

13 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день доброти. Це чудова можливість знайти час для будь-яких хороших вчинків. Варто розуміти, що творити добро зовсім не важко, але навіть найменша добра справа здатна творити чудеса. Свято було створене ще 1997 року, коли в Японії утворився "Всесвітній рух за доброту". Він не мав політичного чи релігійного напрямку і до нього входили лише представники тихоокеанського регіону, однак потім географію розширили. Дату обрали не випадково — саме цього дня відбулася перша конференція Всесвітнього руху доброти. Сталося це 1998 року.

Також 13 листопада Міжнародний день сліпих. Дату обрали на честь Валентина Гаюї, який був французьким педагогом, що вигадав спеціальний шрифт "унціал" для того, щоб сліпі люди могли читати. А ще педагог за власні кошти відкрив першу школу для незрячих дітей (1974 рік).

А ще 13 листопада Всесвітній день сиріт. Подія була започаткована в США за ініціативи благодійного фонду The Stars Foundation. Перший державний притулок для сиріт з'явився в Римі в 400 році нашої ери. Але про дітей, які залишилися без батьків турбувалися ще в Стародавній Греції. В Середні віки цією проблемою зазвичай займалися церкви.

14 листопада святкують Міжнародний день скоромовок. Це чудова нагода вивчити зі своєю дитиною одну чи дві скоромовки. Такі вірші або фрази допомагають розвивати мовлення.