Яке завтра, 13 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

13 листопада 2024 року — середа. 994-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

13 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого святителя Івана Златоустого, архиєпископа Царгородського. Він народився 349 року в Константинополі (сучасний Стамбул) і був відомий своєю великою проповідницькою діяльністю та впливом на розвиток християнства. Іван Златоустий був архієпископом Царгородським (Константинопольським) від 398 до 404 року. Він відомий своїми проповідями, які були наповнені духовною силою та глибоким розумінням Біблії. Його проповіді викликали велике захоплення та впливали на життя тисячів людей. Святитель Іван Златоустий помер 407 року, але його духовне наслідство продовжує жити і сьогодні. Його проповіді та твори є важливими для християнської духовності та впливають на життя вірян по всьому світу.

Що не можна робити 13 листопада

Не можна цього дня скупитися, бо проведете Новий рік в бідності.

Забороняється вирушати в далеку подорож.

Не можна лаятися, лихословити, сваритися.

Народні прикмети і традиції на 13 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вітер цілий день і затих лише увечері — до потепління;

вдень сильно сніжить — чекайте на нічний мороз;

мерехтять зорі уночі — до снігової і вітряної погоди;

іній на деревах — до врожайного наступного року.

13 листопада вдень сильно сніжить — чекайте на нічний мороз / Фото: Unsplash

Наші предки вірили, що дуже важливо цього дня важко працювати фізично. Така робота принесе добробут і щастя в родину.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 листопада

Які завтра іменини: Герман, Іван.

Талісманом людини, народженої 13 листопада, є берил. Здавна вірили, що цей камінь є охоронцем сімейного вогнища. Також берил вважали жіночим каменем, який дарує теплі сімейні стосунки.

Цього дня народилися:

1937 рік — український кобзар, бандурист з Ялти, кримський українець Остап Кіндрачук;

1943 рік — український політик, лідер кримськотатарського народу (багаторічний голова меджлісу) Мустафа Джемілєв;

1940 рік — академік-секретар Відділення математики НАН України, директор Інституту прикладної математики і механіки НАН України, провідний фахівець у світі в галузі усереднення нелінійних еліптичних і параболічних рівнянь, кавалер орденів Дружби народів (1986), Ярослава Мудрого V ступеня (2003), автор понад 170 наукових праць Ігор Скрипник.

Пам’ятні дати 13 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 листопада:

1851 рік — вводять в дію Миколаївська залізницю;

1918 рік — уряд Гетьмана Павла Скоропадського звільняє з в'язниці Симона Петлюру, який одразу поїхав до Білої Церкви організовувати повстання;

1918 рік — розпочинається таємне засідання Української національної спілки, на якому створено Директорію УНР — найвищий орган державної влади;

1918 рік — у Львові Українська національна рада ухвалює тимчасовий основний закон, яким проголошено Західноукраїнську Народну Республіку;

1945 рік — у Франції Шарля де Голля обирають головою Тимчасового уряду;

1971 рік — виводять на орбіту навколо Марса перший міжпланетний космічний апарат, перший штучний супутник Марса ("Марінер-9", США);

1980 рік — американський космічний апарат "Вояджер-1" передає на Землю перші фотографії Сатурна великим планом;

1994 рік — за результатами референдуму Швеція вступає до ЄС;

1997 рік — відбувається перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України;

2007 рік — Європарламент дає згоду на набуття чинності угод Євросоюзу з Україною про спрощення візового режиму та реадмісію.

Погода на 13 листопада

Завтра, 13 листопада, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +4 вдень та +1 вночі. У Львові — +6 вдень та 0 вночі. У Харкові — +3 вдень та 0 вночі. В Одесі — +7 вдень та +3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

13 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день доброти / Фото: Фото з відкритих джерел

13 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день доброти. Цей день був започаткований 1998 року організацією World Kindness Movement, яка об’єднує різні благодійні та волонтерські організації з усього світу. Мета цього свята – нагадати людям про важливість доброти, співчуття та підтримки один одного. У Всесвітній день доброти люди закликаються до вчинків, які показують доброту та чуйність: це можуть бути як великі благодійні акції, так і прості жести допомоги. Популярні ініціативи включають підвезення сусіда на роботу, підтримку благодійних фондів, волонтерство та просто висловлення теплих слів.

Також 13 листопада Міжнародний день сліпих. Він був встановлений з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я. Цей день має на меті привернути увагу до проблем людей з вадами зору, підтримати їхнє право на рівні можливості та висвітлити необхідність інтеграції таких людей у суспільство. Дата обрана на честь дня народження Валентина Гаюї, французького педагога, який став одним із перших у світі вчителів для незрячих. У XVIII столітті він відкрив у Парижі першу школу для сліпих дітей, де використовували спеціально розроблені методи навчання. Його діяльність стала поштовхом до розвитку освіти для людей з вадами зору.

А ще 13 листопада Міжнародний день патології. Цей день було засновано для підвищення обізнаності про важливість патології в медицині та для визнання внеску, який патологи роблять у збереження здоров’я і життя людей. Ініціатором цього дня виступила Міжнародна академія патології (International Academy of Pathology) у співпраці з іншими професійними асоціаціями.

13 листопада День симфонічного металу. Є неофіційним святом для шанувальників цього унікального жанру музики. Симфонічний метал – це піджанр важкого металу, що поєднує елементи класичної музики та симфонічних аранжувань із важкими гітарними рифами, потужними ударними та, часто, оперним або хоровим вокалом. Цей жанр виник у Європі у 90-х роках, і серед перших його представників були гурти Nightwish (Фінляндія), Within Temptation (Нідерланди), Therion (Швеція), Epica та інші.

Також 13 листопада День дій проти раку шийки матки. Цей день був створений, щоб підвищити обізнаність про цю форму раку, способи профілактики та важливість ранньої діагностики. Рак шийки матки є одним із найпоширеніших видів онкологічних захворювань у жінок, але його можна попередити завдяки регулярним обстеженням і вакцинації проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), що є основною причиною розвитку цієї хвороби. На глобальному рівні Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) активно працює над програмами боротьби з раком шийки матки та проводить інформаційні кампанії, що закликають жінок проходити регулярні огляди (таких як ПАП-тест і тест на ВПЛ) і дізнаватися більше про профілактику. Окрім цього, в багатьох країнах діють національні програми вакцинації, які включають безкоштовне щеплення проти ВПЛ для дівчаток і хлопчиків.