Яке завтра, 13 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 13 лютого, Міжнародний день жіночої дружби (День подруг). Віряни вшановують пам'ять преподобного Мартиніана Кесарійського. До Нового року залишилося 322 дні.

13 лютого 2024 року — вівторок. 720-й день війни в Україні.

Яке завтра, 13 лютого, церковне свято

13 лютого в церковному календарі – день пам’яті преподобного Мартиніана Кесарійського. Рано почав вести самітницьке життя. Деякий час жив у пустелі, де весь час проводив у молитвах. За це Господь наділив його даром зцілення. Повернувшись з пустелі, зустрів у місті розпусну дівxчину, яка пропонувала святому своє тіло. Однак Мартиніан не повівся і залишився вірним Богу. Ще й направив дівку до храму, щоб вона покаялася у гріхах. Часто святого називають захисником сімейної вірності.

Що не можна робити 13 лютого

Не варто планувати масштабні чи важливі закупи.

Не можна лихословити, лаятися, сваритися.

Заборонено шити і вишивати.

Народні прикмети і традиції на 13 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сніг ще не тане — навесні буде холодна погода;

похмурий день — на холодну весну;

сонце світить — навесні буде багато ясних днів;

сухий і морозний день — до спекотного літа.

13 лютого сухий і морозний день — до спекотного літа / Фото: Pexels

Вночі, дивлячись на зорі, наші предки читали замовляння від пристріту та молитви до святого Мартиніана, щоб захистити свою сім'ю від біди.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 лютого

Які завтра іменини: Симеон, Стефан, Іван, Михайло, Василь, Павло, Євгеній, Володимир, Зоя, Фотинія, Світлана, Віра, Ганна.

Талісманом людини, народженої 13 лютого, є котяче око. Напівдорогоцінний камінь, який відрізняється унікальним зовнішнім виглядом. Здавна вірили, що котяче око допомагає захистити людину від різних бід та хвороб.

Цього дня народилися:

1784 рік — український письменник, вчений і театральний діяч Микола Гнідич;

1874 рік — український хімік, який започаткував електронну теорію каталізу, Лев Писаржевський;

1892 рік — українська співачка і громадська діячка Марія Литвиненко-Вольгемут.

Пам’ятні дати 13 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 лютого:

1858 рік — англійці Бертон і Спік відкривають у Східній Африці озеро Танганьїка;

1867 рік — починаються роботи з перекриття Сенни в Брюсселі;

1895 рік — брати Луї й Огюст Люм'єр отримують патент на свою версію сінематографа на основі апарату Леона Булі;

1898 рік — першою жертвою наїзду автомобіля стає Генрі Ліндфілд із Брайтона (Велика Британія);

1913 рік — Далай-лама XIII оголошує незалежність Тибету від Китаю;

1917 рік — у Великій Британії уряд дозволяє жінкам бути водіями таксі;

1931 рік — урочисте відкриття нової столиці Індії — Нью-Делі;

1942 рік — розпочинається примусове вивезення українського населення з окупованих територій на роботи до Німеччини;

1945 рік — авіація союзників практично повністю руйнує Дрезден;

1959 рік — до продажу надходять перші ляльки Барбі;

1960 рік — відбувається перше випробування французької атомної бомби в Сахарі;

1981 рік — в "Нью-Йорк таймс" опублікували найдовше речення — з однієї тисячі двохсот вісімдесяти шести слів;

1992 рік — Уганда визнає незалежність України;

2001 рік — арешт експрем'єр-міністерки Юлії Тимошенко за контрабанду російського газу в Україну і несплату податків;

2012 рік — виводять на орбіту перший угорський штучний супутник Землі MaSat-1.

Погода на 13 лютого

Завтра, 13 лютого, в Києві хмарно, від ранку і до пізнього вечора йтиме дрібний дощ. У Львові похмура погода, від середини дня і до вечора дрібний дощ. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +10 вдень та +6 вночі. У Львові — +8 вдень та +6 вночі. У Харкові — +10 вдень та +4 вночі. В Одесі — +13 вдень та +7 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

13 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день жіночої дружби (День подруг) / Фото: Pexels

13 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день жіночої дружби (День подруг). Неофіційне свято, яке щороку святкують напередодні Дня святого Валентина. Цього дня подруги збираються разом, влаштовують вечорниці, дарують одна одній подарунки. Історія святкування почалася від американського фільму "Парки та зони відпочинку" 2009 року, а якому головна героїня вигадує власне свято — День подруг.

Також 13 лютого Міжнародний день прийняття себе. Цього дня люди намагаються турбуватися про власні почуття і приймати себе такими, якими вони є, з усіма недосконалостями чи недоліками. Засновницею свята стала Сана Джівані, яка розробила власну концепцію прийняття себе 2011 року.

А ще 13 лютого Міжнародний день шаурми. Неофіційне свято, яке популярне в усьому світі. Було створене 2011 року. Існує версія, що засновником свята стала американська компанія Rudolph Foods, яка спеціалізується на приготуванні швидкий перекушувань.

13 лютого святкують Міжнародний день млинця. Це особливий день, який є популярним в різних куточках світу, особливо у Великій Британії, США, Канаді, Ірландії, Франції, Австралії, Іспанії, Бразилії та Італії. Воно завжди припадає на вівторок, а тому не має фіксованої дати.

Також 13 лютого Всесвітній день радіо. Ідея створити таке свято належить ЮНЕСКО, а затвердили його 2011 року. Вже через рік ООН підтримала ініціативу, тому свято стало міжнародним.

А ще 13 лютого День народження кінокамери. Саме цього дня 1895 року брати Люм'єр запатентували першу кінокамеру. Винахідники назвали пристрій сінематографом. А створили його на основі кінескопу (винайшов Томас Едісон), який дозволяв дивитися через маленьке віконце невелике кіно.

13 лютого святкують Міжнародний день презерватива. Нестандартне, але дуже важливе свято. Подія молода, вперше вона відбулася 2017 року. Дату обрали невипадково, вона пов'язана зі святкуванням 14 лютого Дня святого Валентина і є додатковою можливістю нагадати про важливість контрацепції.