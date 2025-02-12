Яке завтра, 13 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

13 лютого 2025 року — четвер. 1086-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

13 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Мартиніана. Він народився в Каппадокії (сучасна Туреччина) у IV столітті. Відомо, що Мартиніан від раннього віку виявляв глибоку побожність і прагнення до відлюдництва. Він оселився на самоті в печері поблизу міста Кесарії і присвятив своє життя молитві, посту і роздумам. Мартиніан здобув славу своїм святим життям та дивами. Одного разу, коли диявол спробував спокусити його, до його печери прийшла жінка, яка намагалася спокусити святого. Преподобний Мартиніан кинувся до вогню і обпалив свої ноги, щоб уникнути гріха. Після цього він вирішив остаточно залишити людей і оселився на безлюдному острові в морі. Святий Мартиніан провів багато років на острові, живучи у суворій аскезі. За переданням, Бог піклувався про його їжу, надсилаючи йому ангела з хлібом та водою. Мартиніан помер у мирі та благочесті у V столітті.

Що не можна робити 13 лютого

Забороняється шити, вишивати, займатися рукоділлям.

Не слід планувати важливі чи великі закупи.

Не можна сваритися, адже сварка затягнеться надовго.

Народні прикмети і традиції на 13 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: морозний і сухий день — літо буде спекотним;

світить сонце — до ясної погоди навесні;

похмуро — весна буде холодною;

сніг лежить і не тане — весна прийде пізно і буде холодною.

13 лютого сніг лежить і не тане — весна прийде пізно і буде холодною / Фото: Unsplash

Вночі наші предки задивлялися на зорі, вірили, що вони допомагають побачити майбутнє. А святому Мартиніану молилися для захисту від пристріту.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 лютого

Які завтра іменини: Василь, Володимир, Євген, Іван, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Тимофій, Ганна, Віра, Зоя, Світлана.

Талісманом людини, народженої 13 лютого, є котяче око. Камінь, який здатний притягнути увагу до свого власника. Котяче око приваблює неземне кохання, допомагає зберегти в шлюбі вірність.

Цього дня народилися:

1904 рік — український політик і громадський діяч, син гетьмана Павла Скоропадського Данило Скоропадський;

1909 рік — український кінорежисер, зняв стрічку "За двома зайцями" Віктор Іванов;

1948 рік — український письменник, сценарист, драматург Богдан Жолдак.

Пам’ятні дати 13 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 лютого:

1858 рік — англійці Бертон і Спік відкривають у Східній Африці озеро Танганьїка;

1867 рік — починаються роботи з перекриття Сенни в Брюсселі;

1895 рік — брати Луї й Огюст Люм'єр отримуються патент на свою версію сінематографа на основі апарату Леона Булі;

1898 рік — першою жертвою наїзду автомобіля стає Генрі Ліндфілд із Брайтона (Велика Британія);

1913 рік — Далай-лама XIII оголошує незалежність Тибету від Китаю;

1917 рік — у Великій Британії уряд дозволяє жінкам бути водіями таксі;

1924 рік — польска поліція закатовує Ольгу Басараб, організатора 1-ї жіночої чоти Легіону УСС, розвідницю, активістку УВО, зв'язкову полковника Євгена Коновальця;

1931 рік — урочисте відкриття нової столиці Індії — Нью-Делі;

1942 рік — розпочинається примусовий вивіз українського населення з окупованих територій на примусові роботи до Німеччини;

1945 рік — авіація союзників практично повністю зруйновує Дрезден;

1959 рік — до продажу надходять перші ляльки Барбі;

1960 рік — відбувається перше випробування французької атомної бомби в Сахарі;

1981 рік — в "Нью-Йорк таймс" публікують найдовше речення — з однієї тисячі двохсот вісімдесяти шести слів;

1992 рік — Уганда визнає незалежність України

2001 рік — арешт експрем'єр-міністра Юлії Тимошенко за контрабанду російського газу в Україну і несплату податків;

2012 рік — виводять на орбіту перший угорський штучний супутник Землі MaSat-1.

Погода на 13 лютого

Завтра, 13 лютого, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харків хмарно, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +2 вдень та -4 вночі. У Львові — +4 вдень та -6 вночі. У Харкові — -2 вдень та -6 вночі. В Одесі — +2 вдень та -2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

13 лютого Міжнародний день жіночої дружби / Фото: Unsplash

13 лютого в Україні і світі святкують День інтернет-друзів. Це неофіційне, але популярне свято, присвячене дружбі, що зародилася та розвивається в Інтернеті. Цей день присвячений людям, які познайомилися через соціальні мережі, форуми, онлайн-ігри чи інші цифрові платформи. Він нагадує про те, що дружба не має меж і може бути такою ж сильною та значущою, навіть якщо люди жодного разу не зустрічалися особисто. Точне походження свята невідоме, але його почали відзначати приблизно від 2015 року. Воно набуло популярності завдяки соцмережам, де люди діляться історіями про своїх інтернет-друзів, згадують спільні моменти та висловлюють вдячність за підтримку.

Також 13 лютого Міжнародний день жіночої дружби. Це неофіційне свято, присвячене жіночій дружбі, підтримці та сестринству. Ідея Galentine’s Day з’явилася завдяки популярному американському серіалу Parks and Recreation (Парки та зони відпочинку). В одному з епізодів 2010 року головна героїня Леслі Ноуп влаштовує особливий день для своїх подруг 13 лютого — напередодні Дня закоханих. Концепція швидко стала популярною, і згодом свято почали святкувати по всьому світу. Це день, коли жінки святкують дружбу між собою, показують вдячність і любов до своїх подруг. Він не має романтичного підтексту, на відміну від Дня святого Валентина, а зосереджений на цінності жіночої підтримки та єдності.

А ще 13 лютого Міжнародний день любові до себе. Це день, присвячений турботі про себе, прийняттю своєї унікальності та розвитку внутрішньої гармонії Його заснувала американська письменниця та мотиваційна спікерка Шеннон Кайзер (Shannon Kaiser). Вона створила цей день, щоб нагадати людям про важливість самоповаги та самоприйняття. Дата 13 лютого вибрана не випадково – це день перед Днем святого Валентина, що символічно наголошує: перш ніж дарувати любов іншим, важливо навчитися любити себе.

13 лютого святкують Міжнародний день шаурми. Це свято присвячене одній із найпопулярніших страв вуличної їжі у світі – шаурмі (також відомій як шаверма, дьонер-кебаб чи гірос у різних країнах). Це страва з м’яса (курка, яловичина, баранина або змішані варіанти), яка обсмажується на вертикальному грилі та загортається в лаваш або піту разом із овочами, соусами та спеціями. Вона має коріння в Османській імперії, а нині поширена у всьому світі.

Також 13 лютого Всесвітній день радіо. Це міжнародне свято, встановлене ЮНЕСКО 2011 року для вшанування радіо як важливого засобу комунікації, інформації та культури. Дата вибрана на честь дня заснування Радіо ООН (United Nations Radio) 1946 року.

А ще 13 лютого День народження кінокамери. Це дата, коли 1895 року брати Огюст і Луї Люм’єр запатентували свій винахід — сінематограф, який став першою комерційно успішною кінокамерою. Це пристрій, який поєднував у собі функції кінокамери, проектора та друкарського апарата для плівки. Він дозволяв знімати рухоме зображення, а потім демонструвати його на великому екрані.

13 лютого святкують Міжнародний день презерватива. Це ініціатива організації AIDS Healthcare Foundation (AHF), започаткована 2008 року для популяризації безпечного сексу та профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Головна ідея свята – захист завжди має бути пріоритетом!