Яке завтра, 13 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

13 серпня 2023 року — неділя. 536-й день війни в Україні.

Яке завтра, 13 серпня, церковне свято

13 серпня в церковному календарі – день пам’яті праведного Євдокима Каппадокіяніна. Здавна цей святий вважався покровителем сімейного вогнища. Народився в Каппадокії (Мала Азія) в IX столітті, коли імператором цих земель був Феофіл. Батьки Євдокима, Василь та Євдокія, походили зі знатних родів, близьких імператору. З юності Євдоким все своє життя віддавав служінню Богу та допомозі нужденним.

Євдоким вгодив Господу своїм праведним життям, тому він покликав його до себе в досить молодому віці. Чоловіку було лише 33 роки. На смертному одрі він заповів покласти його в труну в тому одязі, в якому він помре. Потім, лежачи сам в кімнаті, довго молився. Домашні поховали його так, як Євдоким попросив. Біля гроба праведного чоловіка відбувалося чимало див, зцілення і чудес.

Що не можна робити в цей день

В будинку не варто лаятися, кричати, лихословити.

Цього дня не рекомендовано їхати в далеку подорож, навіть якщо вона пов'язана з роботою.

Заборонено викидати залишки зі столу.

Народні прикмети і традиції на 13 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: бджоли вилетіли з вулика на поля — чекайте на хорошу погоду;

мурахи закрили вхід до мурашника — буде дощ;

вітряна погода 13 серпня — зима буде сніжною;

літає павутина до спекотної погоди ще довгий час;

досвітній туман швидко розсіявся — погода буде ясною та теплою.

13 серпня мурахи закрили вхід до мурашника — буде дощ / Фото: Pexels

Віряни 13 серпня моляться праведному Євдокиму, щоб жодне лихо не прокралося в їхні будинки. Церква цього дня дозволяє працювати, незважаючи на свято. Навіть більше, вважалося, чим більше корисного людина зробить, тим прихильнішим до неї буде Євдоким.

Погода на 13 серпня

Завтра, 13 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, без опадів. У Харкові ясно, хоча в другій половині дня небо може покритися хмарами, опадів не очікується. В Одесі в другій половині дня сонце зникне за хмарами, щоб ввечері з'явитися знову, без опадів.

Температура повітря в Києві +24 вдень та +17 вночі. У Львові +25 вдень та +12 вночі. У Харкові +26 вдень та +16 вночі. В Одесі +27 вдень та +20 вночі.

Пам’ятні дати 13 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 серпня:

3113 рік до н.е. — за індіанським календарем Майя в цей день створюють світ;

29 рік до н. е. — Октавіан проводить перший з трьох тріумфів у Римі на честь перемоги над далматами;

1099 рік — Пасхалія II обирають Папою Римським;

1521 рік — після тримісячної облоги загін іспанських конкістадорів на чолі з Ернаном Кортесом (Fernando Cortés Monroy Pizarro Altamirano) захоплює столицю ацтеків Теночтитлан (зараз місто Мехіко);

1624 рік — король Франції Людовік XIII призначає кардинала Рішельє своїм першим міністром — головою королівської ради;

1642 рік — Християн Гюйгенс знаходить крижану шапку на південному полюсі Марсу;

1677 рік — розпочинається Перша чигиринська оборона від османсько-татарських військ;

1680 рік — індіанці виганяють іспанців з Санта-Фе (Нью-Мексико);

1704 рік — у ході війни за іспанську спадщину англо-австрійські війська розбивають французів і баварців у битві при Бленгеймі (Баварія);

1822 рік — імператор Олександр I видає рескрипт про заборону всіх таємних об'єднань, зокрема масонських лож;

1868 рік — землетрус в Еквадорі та Перу забирає життя понад 25000 осіб;

1876 рік — відкриття в Байройті театру для виконання творів Ріхарда Вагнера (Wilhelm Richard Wagner);

1898 рік — американський флот захоплює Манілу (Філіппіни);

1899 рік — американському винахіднику Вільяму Греему видають патент на телефон-автомат;

1905 рік — у Норвегії відбувається референдум про розірвання унії зі Швецією;

1907 рік — у Нью-Йорку з'являються перші таксі;

1912 рік — французький лікар Г. Одін оголошує про відкриття вірусу раку;

1913 рік — у Шеффілді виплавляють першу нержавійну сталь;

1916 рік — перші британські танки Mark I таємно відправлені на фронт у Французьку республіку;

1917 рік — у Каталонії починається повстання сепаратистів;

1918 рік — уряд Великої Британії визнає чехів як "союзну націю";

1920 рік — у Французькій республіці двома грецькими вояками поранено прем'єр-міністра Королівства Греція Венізелоса;

1923 рік — Мустафа Кемаль Ататюрк був обраний першим президентом Туреччини;

1932 рік — у Римі Марконі вперше випробовує короткохвильове радіо;

1940 рік — перший авіаналіт Люфтваффе на британські військові об'єкти та міста;

1941 рік — у Канаді створюють жіночий армійський корпус;

1942 рік — прем'єра в Нью-Йорку повнометражного мультиплікаційного фільму Волта Діснея "Бембі";

1945 рік — всесвітній сіоніський конгрес ухвалює вимогу до уряду Великої Британії дозволити в'їзд до Палестини мільйона євреїв;

1946 рік — британською владою розпочинається депортація з Палестини на Кіпр незаконних єврейських іммігрантів;

1948 рік — Рада Безпеки ООН ухвалює резолюцію, в якій визнавалося право народу Кашміру на самовизначення;

1952 рік — Німеччина й Японія входять до складу Міжнародного валютного фонду;

1960 рік — новостворений уряд Центральноафриканська Республіка проголошує незалежність від Франції;

1961 рік — Німецька Демократична Республіка закриває державний кордом між Західним і Східним Берліном;

1964 рік — відбувається остання смертна кара у Великій Британії;

1965 рік — дебютний виступ гурту "The Jefferson Airplane" на сцені клубу "The Matrix" у Сан-Франциско;

1966 рік — заборона міні-спідниць у Тунісі;

1967 рік — прем'єра в США фільму Артура Пенна "Бонні і Клайд";

1992 рік — у Сараєво снайпер вбиває продюсера телекомпанії "АВС" Девіда Каплана;

1993 рік — в Таїланді завалюється готель, гине близько 100 осіб;

1997 рік — уряд провінції Онтаріо (Канада) оголошує про план закриття семи атомних електростанцій поблизу кордону з США;

2002 рік — на одному з гавайських островів відбувається шлюб знаменитого актора Ніколаса Кейджа і дочки короля рок-н-ролу Елізабет Преслі;

2004 рік — створюють перший подкаст;

2014 рік — оволодіння українськими силами АТО н. п. Хрящевате і завершення оперативного оточення окупованого Луганська для його подальшого звільнення.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 серпня

Які завтра іменини: Антоній, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Іван, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Анна.

Талісманом людини, народженої 13 серпня є сардонікс. Один з різновидів онікса. Здавна вірили, що сардонікс допомагає зняти біль та запалення, покращує слух. Також його вважали сильним талісманом, який робить людину сильнішою.

В цей день народилися:

1773 рік — український мореплавець, географ, океанограф Юрій Лисянський;

1979 рік — українська співачка, Заслужена артистка України Катерина Бужинська;

1984 рік — українська тенісистка Олена Бондаренко.

Який завтра день в Україні і світі

13 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день шульги / Фото: Pexels

13 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день шульги. Шульгою називають людину, яка використовує ліву руку замість правої. Головна мета цього свята полягає в тому, щоб привернути увагу до потреб шульг, адже практично всі товари виготовляються з розрахунку на використання правою рукою. Вперше день відсвяткували 1976 року, а заснований він був засновником Міжнародного клубу шульг Діном Р. Кемпбеллом. Ця дата стала широковідомою від 1992 року.

Також 13 серпня День працівників будівельної галузі в Україні. Свято припадає на другу неділю серпня. Це професійне свято не лише будівельників, але й всіх працівників будівельної галузі. Будівельниками є особлива категорія робіників, які допомагають розвивати та будувати нашу країну.

А ще 13 серпня День працівників ветеринарної медицини. Свято було створене указом президента України 2001 року. Слово "ветеринар" має латинське коріння, а ветеринарія є доволі давньою галуззю, яка з'явилася ще тоді, коли люди приручили тварин. Перша ветеринарна школа була відкрита в Франції в XVIII столітті за ініціативи імператора Людовіка XV.