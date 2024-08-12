Яке завтра, 13 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 13 серпня, Всесвітній день шульги. Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Максима Ісповідника. До Нового року залишилося 140 днів.

13 серпня 2024 року — вівторок. 902-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

13 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Максима Ісповідника. Він народився близько 580 року в Константинополі в благочестивій християнській родині. Здобув різносторонню освіту, вивчив філософію, граматику, риторику та богослов’я. Максим займав високу посаду при дворі імператора Іраклія, але залишив світське життя, щоб стати монахом.

Максим Ісповідник відомий своєю боротьбою проти єресі монофелітів, яка стверджувала, що у Христа була лише одна воля — божественна. Він активно виступав проти цієї єресі, захищаючи православне вчення про дві волі у Христі — божественну і людську. За свою непохитну позицію Максим зазнав переслідувань, був підданий тортурам і засланий. Святий Максим помер 13 серпня 662 року в засланні.

Що не можна робити 13 серпня

Не можна плакати та сумувати.

Не слід ходити босоніж по росі.

Заборонено займатися важкою фізичною роботою.

Народні прикмети і традиції на 13 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: навколо місяця кільця — зміниться погода;

молодий місяць і червоного відтінку — погода буде вогкою;

вітер тихий — до сухої та теплої погоди, буря — вересень буде дощовим;

в лісі багато грибів — чекайте на великий урожай хліба наступного року.

13 серпня навколо місяця кільця — зміниться погода / Фото: Unsplash

Святому в народі молилися про умиротворення душі, а ще брали ікону Божої Матері і обходили з нею весь будинок, щоб в ньому панувало лише щастя.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 серпня

Які завтра іменини: Олексій, Василь, Іван, Костянтин, Максим, Микола, Тихон, Яків, Євдокія, Оксана

Талісманом людини, народженої 13 серпня, є сардонікс. Камінь, який використовувася з давніх часів. Сардонікс вважають покровителем геологів, мандрівників, дослідників.

Цього дня народилися:

1979 рік — українська співачка, заслужена артистка України Катерина Бужинська;

1976 рік — українська викладачка, Геройка України Ганна Бортюк;

1984 рік — українська тенісистка Олена Бондаренко.

Пам’ятні дати 13 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 серпня:

3113 рік до н. е. — за індіанським календарем мая в цей день створено світ;

1624 рік — король Франції Людовік XIII призначає кардинала Рішельє своїм першим міністром — головою королівської ради;

1642 рік — Християн Гюйгенс знаходить крижану шапку на південному полюсі Марса;

1876 рік — відкриття в Байройті театру для виконання творів Ріхарда Вагнера;

1899 рік — американському винахіднику Вільяму Греему видають патент на телефон-автомат;

1907 рік — у Нью-Йорку з'являються перші таксі;

1932 рік — у Римі Марконі вперше випробував короткохвильове радіо;

1941 рік — у Канаді створюють жіночий армійський корпус;

1964 рік — відбувається остання смертна кара у Великій Британії;

2014 рік — оволодіння українськими силами АТО н. п. Хрящевате і завершення оперативного оточення окупованого Луганська для його подальшого звільнення.

Погода на 13 серпня

Завтра, 13 серпня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові ясно, опадів не передбачається. У Харкові ясна погода, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +23 вдень та +16 вночі. У Львові — +24 вдень та +13 вночі. У Харкові — +24 вдень та +15 вночі. В Одесі — +29 вдень та +20 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

13 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день шульги / Фото: Unsplash

13 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день шульги. Це свято було започатковане 1976 року організацією Left-Handers International. Мета цього дня — привернути увагу до потреб та особливостей ліворуких людей, а також підвищити обізнаність про виклики, з якими вони стикаються у світі, де більшість людей праворукі.

Цього дня ліворукі всього світу організовують різноманітні заходи та змагання, щоб показати свої здібності та привернути увагу до необхідності враховувати їхні зручності. Наприклад, у багатьох школах та офісах проводяться акції, де праворукі люди намагаються виконувати завдання лівою рукою, щоб відчути, з якими труднощами стикаються шульги.