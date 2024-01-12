Яке завтра, 13 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 13 січня, День гумової качечки. Віряни вшановують пам'ять святих Єрмила і Стратоніка. До Нового року залишилося 353 дні.

13 січня 2024 року — субота. 689-й день війни в Україні.

Яке завтра, 13 січня, церковне свято

13 січня в церковному календарі – день пам’яті святих Єрмила і Стратоніка. Вони жили під час правління імператора Ліцинія в IV столітті. Тоді християн жорстоко мучили і катували. Імператор проголосив, що кожен, хто вкаже на християнина, отримає щедру нагороду. Так схопили Єрмила, який був таємним дияконом. Спочатку Ліциній запропонував йому відмовитися від віри і вклонитися ідолам. Але той відмовився. Тоді помістили Єрмилу на три дні до в'язниці. Відпустивши, знову озвучили пропозицію. Але він відмовився її прийняти. Тоді його почали катувати. Стратонік же працював у в'язниці і був таємним християнином та другом Єрмила. Побачивши муки диякона, він зізнався і також отримав покарання.

Що не можна робити 13 січня

Заборонено займатися важкою фізичною працею.

Не можна шити і вишивати.

Не слід до світанку виходити з дому.

Народні прикмети і традиції на 13 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: біля вікна щебече синиця — весна буде ранньою;

в печі погана тяга — до тепла, а ось сильна — вказує на морози;

кішка сховала свою мордочку і спить, отже, чекайте на мороз;

кішка сіла на підвіконня і виглядає надвір — прийде відлига.

13 січня кішка сіла на підвіконня і виглядає надвір — прийде відлига / Фото: Pexels

Серед наших предків існувало повір'я, хто цього дня сім разів дасть милостиню, тому простять сім гріхів. А ще бажаною твариною була кішка. Хто її скривдить 13 січня, на того чекали різні біди та нещастя.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 січня

Які завтра іменини: Андрій, Юхим, Яків, Максим, Єлизар, Панас, Никифор, Никодим, Пахом, Єрмил.

Талісманом людини, народженої 13 січня, є онікс. Перші вироби з цього каменю з'явилися ще в V столітті до нашої ери. Мінерал тоді використовували навіть під час будівництва. Здавна вірили, що онікс здатний повернути душевну рівновагу, покращити емоційний стан.

В цей день народилися:

1894 рік — провідний діяч ОУН, громадський діяч, журналіст і науковець Євген Онацький;

1904 рік — український і американський скрипаль-віртуоз єврейського походження Натан Мільштейн;

1919 рік — українська лікарка, жінка-академік НАН України Любов Мала.

Пам’ятні дати 13 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 січня:

1610 рік — Галілео Галілей відкриває четвертий супутник Юпітера, який згодом отримав назву Каллісто;

1854 рік — Фаас Ентоні з Філадельфії отримує патент на новий музичний інструмент — акордеон;

1910 рік — з Нью-Йорка пролунала перша публічна радіотрансляція, під час якої звучали голоси Енріко Карузо та інших зірок Метрополітен-опери;

1919 рік — у Києві Директорія УНР затверджує закон про заклик військових до дійсної служби;

1928 рік — у трьох будинках в містечку Шенектейді (штат Нью-Йорк) компанії RCA і General Electric встановлюють перші експериментальні телевізори для демонстрації можливостей приймання телесигналу в домашніх умовах;

1936 рік — у Варшаві оголошують вироки на судовому процесі проти 12 членів ОУН. Степан Бандера, Микола Лебідь і Ярослав Карпинець засуджені до смертної кари, заміненої довічним ув'язненням;

1942 рік — почалося примусове вивезення населення України в Німеччину (остарбайтери);

1942 рік — конференція представників союзних країн, окупованих Німеччиною, що відбулася в Лондоні, ухвалює декларацію про покарання військових злочинців;

1943 рік — Адольф Гітлер видає директиву про тотальну мобілізацію матеріальних засобів та людських ресурсів Німеччини;

1957 рік — компанія Wham-O починає випуск фризбі;

1965 рік — губернатор штату Міннесота (США) Карл Ролваг та мер Міннеаполісу Артур Нафталін підписують прокламації про проголошення 22 січня "Днем української незалежності";

1989 рік — у всій Великій Британії комп'ютери були вперше паралізовані вірусом "Friday the 13th" ("П'ятниця, 13-те"), відомим також під назвою "Jerusalem", котрий періодично активізується в дні, коли 13 число припадає на п'ятницю;

1991 рік — у литовській столиці Вільнюсі підрозділ КДБ "Альфа" штурмує міський телецентр і телевежу, що призвело до загибелі 15 литовців і одного спецпризначенця;

1992 рік — Україна та Королівство Швеція встановлюють дипломатичні відносини;

1992 рік — Республіка Кіпр визнає незалежність України;

1993 рік — у Парижі представники 130 країн підписують "Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї і її знищення";

1999 рік — 36-річний Майкл Джордан, жива легенда американського баскетболу, офіційно оголошує, що залишає команду "Чикаго Булз" і припиняє професійну кар'єру баскетболіста;

2000 рік — про свою відставку з поста очільника компанії "Microsoft" заявляє її співзасновник і багаторічний керівник Білл Ґейтс;

2010 рік — Апеляційний суд міста Києва визнає, що Сталін, Молотов, Каганович, Постишев, Косіор, Чубар і Хатаєвич організували геноцид частини українців, але закриває справу у зв'язку з їх смертю;

2015 рік — теракт під Волновахою під час російської збройної агресії проти України.

Погода на 13 січня

Завтра, 13 січня, в Києві хмарно, можливий невеликий мокрий сніг. У Львові сильна хмарність, вдень невеликий сніг з дощем. У Харкові похмуро, невеликий сніг протягом всього дня. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві — 0 вдень та -9 вночі. У Львові — +1 вдень та -7 вночі. У Харкові — -8 вдень та -16 вночі. В Одесі — 0 вдень та -6 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

13 січня в Україні і світі святкують День гумової качки / Фото: Pexels

13 січня в Україні і світі святкують День гумової качки. Неординарна подія, яка особливо популярна в США, де і почали вперше святкувати таке свято. Хоча немає достовірної інформації про те, хто став ініціатором дня і коли він був започаткований, проте гумова качечка має дуже багато прихильників. Раніше гумові качечки використовували винятково для того, щоб заспокоїти малюків під час купання. Сьогодні ця іграшка стала частиною колекцій багатьох дорослих, які завдяки їй згадують щасливе дитинство. Виготовляти гумові качечки почали в США наприкінці XIX століття, а патент було отримано лише 1928 року.