Яке завтра, 13 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 13 січня, День суспільного радіомовлення. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Єрмила і Стратоніка. До Нового року залишилося 352 дні.

13 січня 2025 року — понеділок. 1055-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

13 січня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Єрмила і Стратоніка. Вонибули друзями, які постраждали за віру в Ісуса Христа. Єрмил був дияконом, а Стратонік працював в тюрмі, де тримали християн. Обидва вони жили в IV столітті і були піддані жорстоким катуванням за те, що відмовилися відректися від своєї віри. Історія святих мучеників Єрмила і Стратоніка є свідченням їх непохитної віри та відданості християнським цінностям. Вони показали, що навіть під час великих випробувань можна зберігати віру та любов до Бога. Їхнє життя і смерть є прикладом для всіх християн, які мають витримку і мужність у вірі.

Що не можна робити 13 січня

Не можна вишивати і шити.

До світанку забороняється виходити з дому.

Не слід займатися фізичною працею.

Народні прикмети і традиції на 13 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: кішка сидить на підвіконні до відлиги;

кіт спить, сховавши мордочку, чекайте на мороз;

погана тяга в печі — буде тепла погода;

синиці щебечуть біля вікон — весна прийде рано.

13 січня синиці щебечуть біля вікон — весна прийде рано / Фото: pixabay.com

Якщо сім раз цього дня подати милостиню, то Бог, за повір'ями, пробачить сім гріхів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 січня

Які завтра іменини: Афанасій, Максим, Петро, Яків.

Талісманом людини, народженої 13 січня є онікс. Він вважається надпотужним талісманом. Онікс захищає від негативних думок, пристріту, змов.

Цього дня народилися:

1894 рік — провідний діяч ОУН, громадський діяч, журналіст і науковець Євген Онацький;

1904 рік —український і американський скрипаль-віртуоз єврейського походження Натан Мільштейн;

1919 рік — українська лікарка, академік НАН України Любов Мала.

Пам’ятні дати 13 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 січня:

1610 рік — Галілео Галілей відкриває четвертий супутник Юпітера, який згодом отримує назву Каллісто;

1854 рік — Фаас Ентоні з Філадельфії отримує патент на новий музичний інструмент — акордеон;

1910 рік — з Нью-Йорка лунає перша публічна радіотрансляція, під час якої звучали голоси Енріко Карузо та інших зірок Метрополітен-опери;

1919 рік — у Києві Директорія УНР затверджує закон про заклик військових до дійсної служби;

1928 рік — у трьох будинках в містечку Шенектейді (штат Нью-Йорк) компанії RCA і General Electric встановлюють перші експериментальні телевізори для демонстрації можливостей прийому телесигналу в домашніх умовах;

1942 рік — починається примусове вивезення населення України в Німеччину (остарбайтери);

1943 рік — А. Гітлер видає директиву про тотальну мобілізацію матеріальних засобів та людських ресурсів Німеччини;

1989 рік — у всій Великій Британії комп'ютери були вперше паралізовані вірусом "Friday the 13th" («П'ятниця, 13-те»), відомим також під назвою "Jerusalem", котрий періодично активізується в дні, коли 13 число припадає на п'ятницю;

1992 рік — Україна та Королівство Швеція встановлюють дипломатичні відносини;

1992 рік — Республіка Кіпр визнає незалежність України;

1993 рік — у Парижі представники 130 країн підписують "Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї і її знищення";

1999 рік — 36-річний Майкл Джордан, легенда американського баскетболу, офіційно оголошує, що залишає команду "Чикаго Булз" і припиняє професійну кар'єру баскетболіста;

2000 рік — про свою відставку з поста глави компанії "Microsoft" заявляє її співзасновник і багаторічний керівник Білл Ґейтс;

2010 рік — Апеляційний суд міста Києва визнає, що Сталін, Молотов, Каганович, Постишев, Косіор, Чубар і Хатаєвич організували геноцид частини українців, але закрив справу у зв'язку з їх смертю;

2015 рік — відбувається теракт під Волновахою в ході російської збройної агресії проти України.

Погода на 13 січня

Завтра, 13 січня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві 0 вдень та -1 вночі. У Львові -1 вдень та -3 вночі. У Харкові +2 вдень та -2 вночі. В Одесі +2 вдень та -1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

13 січня в Україні святкують День суспільного радіомовлення / Фото: pixabay.com

13 січня в Україні святкують День суспільного радіомовлення. День є важливим святом для працівників та прихильників суспільного радіо в Україні. Це свято було встановлено для відзначення та підтримки незалежності і якості суспільного радіо, яке працює на користь громади, забезпечуючи об'єктивну інформацію, культурні програми та освітні передачі.

13 січня 1921 року на хвилях Першого українського радіо було вперше проведено передачу, яка мала важливе значення для розвитку медіа в Україні. Тому цей день став символічним для святкування важливої ролі суспільного радіомовлення.

Суспільне радіо — це некомерційна форма мовлення, яка працює не заради прибутку, а з метою інформування громадян, формування громадської думки та забезпечення доступу до різноманітних культурних і освітніх ресурсів. День суспільного радіомовлення є також нагодою вшанувати журналістів, працівників радіо та тих, хто сприяє розвитку суспільних медіа в Україні.

Зазвичай у цей день проводяться заходи, церемонії нагородження, різноманітні інформаційні акції, присвячені розвитку і підтримці незалежного радіо.