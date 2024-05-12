Яке завтра, 13 травня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 13 травня, Всесвітній день кульбаби. Віряни вшановують пам'ять мученика Олександра. До Нового року залишилося 232 дні.

13 травня 2024 року — понеділок. 810-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

13 травня в церковному календарі – день пам’яті мученика Олександра. Він жив за часів імператора Максиміана у III столітті, був чудовим воїном. Чоловік сповідував християнство, хоча це і було заборонено. Якось язичники влаштували свято, але Олександр залишився вдома і не клав пожертви ідолам. Імператор не хотів, щоб його хоробрий воїн був християнином, а тому наказав тому відмовитися від віри. Олександр відмовився, після чого імператор наказав відтяти йому голову.

Що не можна робити 13 травня

Не можна розбивати посуд — це віщує нещастя.

Заборонено віддавати іншим свої речі.

Не варто купувати щось дороговартісне.

Народні прикмети і традиції на 13 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: багато ластівок і стрижів — вже буде тепла погода;

мало комарів — до кінця місяця дощів не буде;

комарів взагалі немає — чекайте на великий урожай вівса;

багато мошок до великого урожаю грибів восени.

13 травня багато мошок до великого урожаю грибів восени / Фото: Unsplash

Наші пращури намагалися не підходити близько до водойм і не купатися в них. Вірили, що це накличе нещастя на всю родину. Не працювали в городі, адже цей день вважався несприятливим для висаджування культур.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 травня

Які завтра іменини: Олександр, Василь, Гавриїл, Георгій, Юхим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ірина.

Талісманом людини, народженої 13 травня є лазурит. Мінерал відомий людству з давніх часів. Колись вірили, що лазурит допомагає пом'якшити перебіг будь-якої хвороби.

Цього дня народилися:

1972 рік — український актор Назар Стригун;

1975 рік — український хокеїст Олександр Матвійчук;

1979 рік — український футболіст В'ячеслав Шевчук.

Пам’ятні дати 13 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 травня:

1501 рік — Амеріго Веспуччі вирушає у подорож на Захід, у ході якої з'ясовує, що Колумб відкрив новий континент;

1830 рік — Еквадор виходить зі складу Великої Колумбії й оголошує себе незалежною республікою;

1865 рік — в Одесі відкривають третій в Україні університет (національний університет імені Мечникова);

1918 рік — в США друкують поштові марки з переверненим зображенням літаків, які стали колекційною рідкістю;

1927 рік — засновують київський футбольний клуб "Динамо";

1950 рік — в англійському Сільверстоуні проходять перші перегони першого чемпіонату "Формули-1";

1963 рік — Кувейт стає 111-ю державою, прийнятою в ООН;

1989 рік — близько двох тисяч студентів оголошують голодування на пекінській площі Тяньаньмень, вимагаючи проведення у Китаї демократичних реформ;

1991 рік — в Києві проходить I Конгрес поляків, які мешкають в Україні;

1991 рік — Вінні Манделу, яка була дружиною президента ПАР Нельсона Мандели, звинувачують у викраденні людей і катуваннях;

1992 рік — американські космонавти перебувають у відкритому космосі 8 годин 29 хвилин (світовий рекорд), уперше в космос виходить одразу три космонавти;

2014 рік — проросійські бойовики під час боїв за Слов'янськ влаштовують засідку на околицях села Маячка, внаслідок нападу бойовиків на колону 95-ї окремої аеромобільної бригади гине 7 українських десантників.

Погода на 13 травня

Завтра, 13 травня, в Києві хмарно, дощитиме. У Львові хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. У Харкові хмарно, можливий дрібний дощ. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +16 вдень та +9 вночі. У Львові +14 вдень та +7 вночі. У Харкові +16 вдень та +10 вночі. В Одесі +18 вдень та +13 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

13 травня в Україні і світі святкують Всесвітній день кульбаби / Фото: Unsplash

13 травня в Україні і світі святкують Всесвітній день кульбаби. Кульбаба універсальна рослина, яка широко використовується в медицині, адже володіє лікувальними властивостями. Зокрема, вона має сечогінні, жовчогінні, кровоочисні властивості. Також застосовується і в косметичній галузі. Вона допомагає боротися з вугрями, пігментними плямами.

Також 13 травня День народження застібки-липучки. Саме цього дня 1958 року швейцарський вчений Жорж де Местраль отримав патент на свій винахід. Створив він застібку-липучку випадково. Якось він гуляв в лісі зі своїм собакою і побачив, як до хутра тварини приліпилися лопухи.

А ще 13 травня святкують Міжнародний день хумусу. Подія була започаткована 2012 року за ініціативи Бена Ленга. Хумус виготовляється з нута, тахіні, оливкової олії, лимонного соку та різних спецій. Соус дуже популярний в країнах Ближнього Сходу. В Ізраїлі навіть вважається національною стравою.

13 травня Всесвітній день техніки для майбутнього. Подія була створена для привернення уваги до важливості технологічного розвитку. Також цього дня людство інформується про технології майбутнього, залучається до створення техніки, яка покращує життя.

Також 13 травня починається Міжнародний тиждень коучингу. Вперше його запропонував відсвяткувати сертифікований майстер-коуч з США Джері Удельсон. Головна мета цієї події полягає в тому, щоб донести його важливе значення для особистісного і професійного розвитку.