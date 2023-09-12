Яке завтра, 13 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

13 вересня 2023 року — середа. 567-й день війни в Україні.

Яке завтра, 13 вересня, церковне свято

13 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого Корнилія. За Новим Завітом Корнилій спочатку був язичником, але шанував Господа, хоча і не вступав в юдейську громаду. Якось з'явився Корнилію янгол і велів знайти святого Петра. Чоловік вказівку виконав і тоді святий Петро охрестив Корнилія в своєму будинку. Вважається, що Корнилій став першим язичником, який прийняв християнство. Згодом чоловік навіть став єпископом за вказівкою святого Петра. Він прославився тим, що зруйнував язичницький храм в Скепсії. Після цього багато язичників повірили в Христа.

Що не можна робити в цей день

Не дозволено ворожити з дзеркалами — вважається, що це призведе до нещастя.

Намагайтесь бути уважними та обережними, тому що цього дня можна стати жертвою обману чи крадіжки.

Краще відкласти заручини або одруження на інший день.

Народні прикмети і традиції на 13 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: теплий дощ вказує на те, що цього року він буде останнім;

всі граки вже полетіли у вирій — чекайте на швидке похолодання;

на городі багато пузатої, чистої ріпи — в будинку буде багатство;

злива вказує на те, що наступний рік буде врожайним;

в калюжі видно бульбашки — скоро погіршиться погода.

13 вересня в калюжі видно бульбашки — скоро погіршиться погода / Фото: Pexels

Серед наших предків існувала традиція прибирати з городів овочі, що мали "корінь" — картопля, буряк, редька, хрін, морква тощо. Вважалося, що від цього дня припиняється ріст всіх культур. З овочів обов'язково готували різноманітні страви. В пошані особливо була редька, яку наші предки навіть називали "королевою овочів".

Погода на 13 вересня

Завтра, 13 вересня, в Києві ясно, опадів не очікується. У Львові хмарно з проясненнями, без опадів. У Харкові вдень на небі можуть з'явитися хмари, але вони розсіються до вечора, опадів не передбачається. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +26 вдень та +15 вночі. У Львові — +27 вдень та +15 вночі. У Харкові — +21 вдень та +12 вночі. В Одесі — +25 вдень та +17 вночі.

Пам’ятні дати 13 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 вересня:

1333 рік — перша згадка про Кафедральний собор Кенігсберга;

1776 рік — засновують місто Дніпро;

1788 рік — Нью-Йорк стає столицею США;

1848 рік — у Львівському університеті створюють кафедру української мови;

1902 рік — у Великій Британії вперше як доказ провини обвинуваченого використовують відбитки його пальців з місця злочину;

1922 рік — у Смірні під час різанини греків та вірмен турецькою армією починається велетенська пожежа, що триває кілька днів і руйнує християнську частину міста;

1960 рік — у США відбувається перший симпозіум біоніків;

1960 рік — президент США Дуайт Ейзенхауер підписує указ про встановлення пам'ятника Тарасові Шевченку у Вашингтоні;

1962 рік — Елвіс Преслі з піснею "She's Not You" вдванадцяте очолює гітпарад Великої Британії;

1965 рік — В США виходить сингл гурту Бітлз "Yesterday";

1968 рік — Албанія виходить з Організації Варшавського договору;

1982 рік — в аеропорті Малаги (Іспанія) зазнає катастрофи літак DC-10 рейсу 995 для авіакомпанії Spantax;

1989 рік — в Україні виявляють перших хворих на СНІД: ними виявилися дві молоді мешканки Києва;

1993 рік — підписують угоду між Ясіром Арафатом і Іцхаком Рабином про визнання Палестинської автономії.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 вересня

Які завтра іменини: Олександр, Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло, Мирон.

Талісманом людини, народженої 13 вересня, є онікс. Унікальний натуральний камінь, який відрізняється цікавим малюнком. Вважається одним з різновидів халцедону. Буває різних кольорів. Онікс здавна вважали камінь символом потужної чоловічої сили. В стародавніх народів його носили як амулет лідери, які вели за собою народ.

Цього дня народилися:

1931 рік — український письменник Борис Харчук;

1961 рік — українська художниця Оксана Іванкевич.

Який завтра день в Україні і світі

13 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день шоколаду / Фото: Pexels

13 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день шоколаду. Свято було створене за ініціативи Національної асоціації кондитерів США. Дату обрали не випадково. Саме цього дня народився Мілтон С. Херші (1857 рік), який був видатним американським шоколатьє, філантропом і підприємцем. Особливих успіхів Херші досяг у виготовлені карамелі, під час виробництва якої він додавав свіже молоко. Ним була заснована компанія Lancaster Caramel Company, яка пізніше була продана самим Херші для фінансування нового підприємства — масового виробництва молочного шоколаду. В ті часи це був розкішний та ексклюзивний делікатес. Перші батончики Hershey почали з'являтися в продажі 1900 року. Цікаво, що першопрохідцями у процесі вироблення шоколаду вважаються ацтеки, які називали продукт "їжею богів".

Також 13 вересня День позитивного мислення. Ініціатором створення такого незвичайного свята став американський підприємець, сталося це 2003 року. Позитивне мислення — це відчуття, яке з'являється у людини тоді, коли, здавалося б, все навколо проти тебе. Цей день — гарна можливість відштовхнути від себе негатив.

А ще 13 вересня День перукаря. Професійне свято всіх стилістів-перукарів, які роблять наше волосся красивим, здоровим. Термін "перукар" з'явився в Німеччині, хоча нині в самій країні він не вживається, тому що вважається застарілим. Це були фахівці, що працювали з перуками. Подібні послуги однак існували ще в Стародавньому Єгипті. Саме цю країну вважають батьківщиною перших професіональних майстрів, які займалися укладанням зачісок.

13 вересня святкують День народження пеніциліну. Хоча це відкриття і було випадковим, але воно зробило революцію в сфері медицини. 1928 року Олександр Флемінг, шотландський бактеріолог, проводив дослідження в лікарні святої Марії (Лондон). Раптом він натрапив на революційну знахідку. Вивчаючи бактерії стафілокока, він залишив чашку Петрі з бактеріями на своєму лабораторному столі, забувши накрити кришкою, а сам поїхав у відпустку. Коли бактеріолог повернувся, то побачив неймовірну картину: на чашці розвинулася пліснява Penicillium notatum, яка активно пригнічувала розвиток бактерій. Флемінг визначив, що пліснява має антибіотичні властивості і здатна вбивати шкідливі бактерії, але не завдає шкоди людському організму. Так народився пеніцилін — перший справжній антибіотик.