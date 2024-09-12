Яке завтра, 13 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

13 вересня 2024 року — п'ятниця. 933-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

13 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Корнилія. Він був римським центуріоном, який жив у I столітті в Кесарії Палестинській. Був язичником, але відзначався глибоким благочестям і добрими справами. Одного разу, коли Корнилій молився, йому з’явився ангел Божий і наказав запросити апостола Петра до свого дому. Апостол Петро прийшов і проповідував Розп’ятого Христа. Під впливом Святого Духа Корнилій увірував у Христа і хрестився разом зі своєю родиною. Згодом його будинок був перетворений на церкву, і він багато працював для поширення християнської віри. Корнилій став першим язичником, наверненим у християнство апостолом Петром, і був поставлений єпископом Кесарії Палестинської. Він здійснив багато див і страждав від язичників, але помер мирно у глибокій старості.

Що не можна робити 13 вересня

Не слід прибирати в домі.

Не варто лихословити і лаятися.

Не можна відмовляти в милостині.

Народні прикмети і традиції на 13 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: дощить — вже цього року дощу більше не буде;

граки відлетіли — зима прийде рано;

червоний місяць — чекайте на сильний вітер.

13 вересня червоний місяць — чекайте на сильний вітер / Фото: Unsplash

В народі цей день часто називали "Осінній Великдень". Так прозвали цю дату тому, що в храмах, які присвячені святу оновлення храму Воскресіння Христового в Єрусалимі, богослужіння проходять за Великоднім чином.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 вересня

Які завтра іменини: Валеріан, Ілля, Леонтій, Микола, Олександр, Петро.

Талісманом людини, народженої 13 вересня, є онікс. Мінерал, який має багату історію. Від давніх часів про онікс складали міти та легенди. Зокрема, вірили, що він є оберегом від усього поганого.

Цього дня народилися:

1931 рік — український письменник Борис Харчук;

1961 рік — український художник Оксана Іванкевич.

Пам’ятні дати 13 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 вересня:

1333 рік — перша згадка про Кафедральний собор Кенігсберга;

1776 рік — засноване місто Дніпро;

1788 рік — Нью-Йорк проголошений столицею США;

1848 рік — у Львівському університеті створена кафедра української мови;

1902 рік — у Великій Британії вперше як доказ провини обвинуваченого були використані відбитки його пальців з місця злочину;

1922 рік — у Смірні під час різанини греків та вірмен турецькою армією почалася велетенська пожежа, що тривала кілька днів і зруйнувала християнську частину міста;

1960 рік — у США відбувся перший симпозіум біоніків;

1960 рік — президент США Двайт Ейзенгавер підписав указ про встановлення пам'ятника Тарасові Шевченку у Вашингтоні;

1968 рік — Албанія вийшла з Організації Варшавського договору;

1989 рік — в Україні виявлено перших хворих на СНІД: ними виявилися дві молоді мешканки Києва;

1993 рік — підписана угода між Ясіром Арафатом і Іцхаком Рабином про визнання Палестинської автономії.

Погода на 13 вересня

Завтра, 13 вересня, в Києві ясно, без опадів. У Львові хмарно, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +30 вдень та +21 вночі. У Львові — +27 вдень та +16 вночі. У Харкові — +28 вдень та +20 вночі. В Одесі — +24 вдень та +20 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

13 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день шоколаду / Фото: Unsplash

13 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день шоколаду. Ідея святкування виникла у Франції 1995 року, і від того часу свято набуло популярності в багатьох країнах світу. 13 вересня обрано на честь дня народження Мілтона Херші, засновника першої американської шоколадної компанії Hershey’s. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як фестивалі, ярмарки, конкурси на швидкісне поїдання шоколаду та багато іншого. В Україні столицею шоколаду вважається Львів, де часто проводяться тематичні заходи та майстер-класи.

Також 13 вересня День перукаря. Це свято всіх майстрів ножиць, фарб та гребінців, які створюють зачіски та допомагають людям виглядати краще. Професія перукаря має давню історію. У Стародавньому Єгипті перукарі виготовляли перуки та фарбували волосся хною і басмою. У Середньовіччі цирульники не тільки стригли волосся, але й виконували медичні процедури. Сьогодні перукарі відіграють важливу роль у суспільстві, допомагаючи людям не тільки виглядати краще, але й почуватися впевненіше. У цей день перукарі часто влаштовують корпоративи та приймають привітання від клієнтів і близьких.

А ще 13 вересня День обізнаності про вроджені вади розвитку домашніх тварин. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про вроджені аномалії, які можуть вражати наших домашніх улюбленців. Ініціатором цього дня став Девіс Роджерс, засновник фонду MBJungle Foundation. Мета свята — інформувати власників тварин про важливість профілактики, лікування та догляду за тваринами з вродженими вадами. Вроджені дефекти можуть бути різного ступеня тяжкості: від незначних до таких, що загрожують життю.