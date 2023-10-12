Яке завтра, 13 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

13 жовтня 2023 року — п’ятниця. 597-й день війни в Україні.

Яке завтра, 13 жовтня, церковне свято

13 жовтня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Коропа, Папіла, Агафодора і Агафоніки. Всі вони постраждали за свою віру в Христа в III столітті, коли правителем був Декій. Короп був єпископом, а Папіла дияконом. Агафоніка була сестрою Папіла, а Агафодор рабом, який працював на Папіла та Коропа. Коли імператор дізнався, що вони не поклоняються ідолам, то відразу покликав до себе і почав змушувати зректися віри. Однак диякон з єпископом відмовилися.

Прив'язали їх мучителі до коней, змусивши бігти за ними. Агафодор побачив це і поспівчував своїм господарям. Кати це помітили і почали його також піддавати тортурам. Папіла під час допиту зізнався, що лікував місцевих жителів молитвами. Імператор тоді наказав вилікувати хворого, а диякон відповів, що якщо у язичників вийде, то він відмовиться від Христа. Жерці довго чаклували над сліпим, але не змогли нічого зробити. Як тільки до нього підійшов Папіла, почав молитися, сліпив відразу прозрів.

Правитель настільки сильно розізлився, що наказав всіх їх посадити у розпечену піч. Проте вогонь згас і не зашкодив мученикам. Тоді кати стратили їх мечем.

Що не можна робити в цей день

Не можна хвалитися своїми досягненнями, бо можна все відразу й втратити.

Цього дня не дозволено носити одяг чорного кольору, бо плани можуть зірватися.

Не бажано кликати жодну людину в гості, можна нарватися на неприємності.

Народні прикмети і традиції на 13 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сіра і тьмяна ранкова зоря — вдень буде тепло і ясно;

небо має темно-синій колір та здається дуже високим — до дощу;

впродовж всього дня температура повітря майже не змінилася — похмуро буде ще довго;

щільні темні хмари, але сонце зійшло — очікуйте мінливу погоду;

ввечері закукурікав півень — погода швидко зміниться.

13 жовтня ввечері закукурікав півень — погода швидко зміниться / Фото: Pexels

В народному календарі цього дня обов'язково влаштовували обмивання та посиденьки. Наші предки традиційно йшли в лазню, яку перед цим приводили до ладу. Вірили, що там живе дух, якого називали лазником. Згідно з повір'ями ця істота любила паритися і митися в четвер або після трьох людей, які побували в лазні.

Погода на 13 жовтня

Завтра, 13 жовтня, в Києві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, без опадів. У Львові похмуро, може прояснитися лише ввечері, опадів не очікується. У Харкові хмарна погода, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +19 вдень та +12 вночі. У Львові +13 вдень та +8 вночі. У Харкові +17 вдень та +10 вночі. В Одесі +23 вдень та +13 вночі.

Пам’ятні дати 13 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 жовтня:

1307 рік — за наказом короля Філіпа IV Красивого одночасно заарештували всіх французьких тамплієрів;

1582 рік — в Італії та інших католицьких країнах юліанський календар (старий стиль) замінюють на григоріанський (новий стиль);

1675 рік — нідерландський фізик Християн Гюйгенс отримує патент на кишеньковий годинник;

1792 рік — у Вашингтоні розпочали будівництво Білого дому;

1860 рік — у США зробили першу фотографію з повітряної кулі;

1871 рік — у Києві відкривається Колегія Павла Ґалаґана;

1875 рік — відкривають Чернівецький університет;

1884 рік — Гринвіч затверджується як місце проходження нульового меридіана;

1894 рік — у Пенсільванії засновують Український народний союз;

1927 рік — за ініціативою Міжнародної організації праці засновують Міжнародну асоціацію соціального забезпечення;

1943 рік — Королівство Італія оголошує війну Третьому Рейху;

1948 рік — завершується будівництво газопроводу Дашава-Київ;

1987 рік — у Перській затоці американський флот вперше у світі використовує дельфінів у військових цілях;

1992 рік — на посаді прем'єр-міністра України затверджують Леоніда Кучму;

1996 рік — у Криму створюють Південноукраїнський економічний союз;

1998 рік — НАТО пред'являє Союзній республіці Югославія ультиматум з вимогою вивести війська з Косово.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 жовтня

Які завтра іменини: Акакій, Олександр, Олексій, Василь, В’ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро, Семен, Серафим, Олександра, Аполлінарія.

Талісманом людини, народженої 13 жовтня є хризоберил. Дорогоцінний прозорий або напівпрозорий камінь. В старовину хризоберил користувався надзвичайною популярністю через те, що камінці можуть давати ефект "котячого ока". В Стародавній Індії його вважали амулетом, який допомагає людині розуміти мову птахів та тварин.

В цей день народилися:

1822 рік — польсько-український ботанік, протозоолог й бактеріолог Лев Ценковський;

1923 рік — український історик Михайло Сікорський;

1971 рік — український футболіст Михайло Старостяк.

Який завтра день в Україні і світі

13 жовтня святкують Всесвітній день яйця / Фото: Pexels

13 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день простої мови. Він підкреслює, наскільки важливою є зрозуміла та чітка комунікація. Особливо важливо використовувати просту мову під час листування, щоб інформація була зрозумілою для всіх. Перше свято було організоване Шеріл Стівенс і Кейт Гаррісон Уайтсайд, які на початку 1990-х років ініціювали створення міжнародної мережі сурдоперекладачів.

Також 13 жовтня Міжнародний день невдах. День створений для того, щоб подумати про всі свої невдачі, поділитися ними з іншими та, найголовніше, навчитися на них. Створили його за ініціативи університета Аалто в Фінляндії 2010 року. Головна мета свята — навчити людей дивитися на свої невдачі, як на життєві уроки, які потрібні для просування вперед.

А ще 13 жовтня Всесвітній день боротьби з тромбозом. Тромбозом називають патологічне згортання крові у судинах. Через тромби неможливе нормальне протікання крові по артеріям та венам. Це може призвести до важких наслідків — від сильного болю до смерті. Тому так важливо звернути увагу на тромбоз, щоб заохотити людей не займатися самолікуванням, а йти до лікаря.

13 жовтня святкують Міжнародний день ветеринатної медсестри. Щорічно припадає на другу п'ятницю жовтня. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб віддячити ветеринарним медсестрам за їхню роботу. Свято створили за ініціативи Ради ветеринарних медсестер Австралії, яка запропонувала проводити спеціальні заходи для відзначення роботи працівниць ветклінік.

Також 13 жовтня Міжнародний день костюма. Свято було придумане для людей з хорошим почуттям гумору, а також для тих, хто завжди любить виглядати наче щойно вийшли від кравця. Вперше Міжнародний день костюма відсвяткували у американському комедійному серіалі "Як я зустріч вашу маму", який виходив на телеканалі CBS від 2005 до 2014 року. Один з головних героїв, Барні Стінсон (актор Ніл Патрік Гарріс), обожнював гарно одягатися. Він завжди мав елегантний вигляд, носив лише костюми та часто говорив свою крилату фразу "Приодягнися!".

А ще 13 жовтня День без бюстгальтера. Свято було створене ще 2011 року, але ідея його святкування з'явилася набагато раніше (в 1960-1970 роках), тоді жінки-активістки переконували всіх не носити цей аксесуар, який, на їхню думку, пригнічував гідність жінки. Походження у свята неясне. Існує версія, що його запропонувала створити анонімна користувачка мережі Facebook.

13 жовтня Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих. День заснувала Генеральна асамблея ООН 22 грудня 1989 року з метою показати суспільству, що потрібно робити, щоб знизити небезпеку стихійного лиха. Стихійним лихом називають небезпечне явище, яке має природний характер і шкодить людям.

Також 13 жовтня святкують Всесвітній день яйця. Проводиться щороку у другу п'ятницю жовтня. Свято створили за ініціативи Міжнародної яєчної комісії 1996 року під час проведення віденської конференції. Ця подія присвячена вшануванню багатого на різноманітні поживні речовини продукту. Яйця часто називають "суперфудом", адже вони багаті на білок та є популярним варіантом смачного сніданку.