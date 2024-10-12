Яке завтра, 13 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

13 жовтня 2024 року — неділя. 963-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

13 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Карпа, Папіли та Агатоніки. Вони були римськими військовими, які залишилися вірними Христу і були страчені за свою віру. Вони були знайдені в Пергамі, Азія, і стали мучениками за віру 165 року. Ці святи мученики символізують вірність Христу навіть перед обличчям смерті. Їхні імена нагадують про важливість віри та мужності у важкі часи.

Що не можна робити 13 жовтня

Не дозволяється носити одяг чорного кольору.

Не можна кликати в гості людей.

Забороняється вихвалятися своїми досягненнями.

Народні прикмети і традиції на 13 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: небо темно-синього кольору — чекайте на дощ;

темні і щільні хмари, та сонце вийшло — погода буде мінливою;

упродовж дня майже не змінюється погода — буде довго похмуро;

півень увечері кукурікає — до швидкої зміни погоди.

13 жовтня півень увечері кукурікає — до швидкої зміни погоди / Фото: Unsplash

Наші предки традиційно йшли до лазні, щоб "змити з себе" не лише бруд, але й гріхи. А ще після цього обов'язково влаштовували посиденьки.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 жовтня

Які завтра іменини: Антон, Микита, Микола, Яків, Злата.

Талісманом людини, народженої 13 жовтня є хризоберил. Напівпрозорий чи прозорий дорогоцінний камінь. В Індії хризоберил вважають амулетом, який допомагає розуміти мову тварин.

Цього дня народилися:

1923 рік — український історик; почесний директор заповідника "Переяслав", Герой України Михайло Сікорський;

1925 рік — прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер;

1971 рік — український футболіст Михайло Старостяк.

Пам’ятні дати 13 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 жовтня:

1307 рік — за наказом короля Філіпа IV Красивого одночасно заарештували всіх французьких тамплієрів;

1582 рік — в Італії та інших католицьких країнах юліанський календар (старий стиль) замінили на григоріанський (новий стиль);

1675 рік — нідерландський фізик Християн Гюйгенс отримує патент на кишеньковий годинник;

1792 рік — у Вашингтоні розпочинається будівництво Білого дому;

1860 рік — у США роблять першу фотографію з повітряної кулі;

1871 рік — у Києві відкривається Колегія Павла Ґалаґана;

1875 рік — відкривають Чернівецький університет;

1884 рік — Гринвіч затверджують як місце проходження нульового меридіана;

1894 рік — у Пенсільванії засновують Український народний союз;

1927 рік — за ініціативою Міжнародної організації праці засновують Міжнародну асоціацію соціального забезпечення;

1943 рік — Королівство Італія оголошує війну Третьому Рейху;

1987 рік — у Перській затоці американський флот вперше у світі використав дельфінів у військових цілях;

1992 рік — на посаді прем'єр-міністра України затверджують Леоніда Кучму;

1996 рік — у Криму створюють Південноукраїнський економічний союз;

1998 рік — НАТО пред'являє Союзній республіці Югославія ультиматум з вимогою вивести війська з Косово.

Погода на 13 жовтня

Завтра, 13 жовтня, в Києві хмарно, вночі можливий дощ. У Львові похмуро, без опадів. У Харкові хмарно, опадів не очікується. В Одесі сонячно, без опадів.

Температура повітря в Києві +12 вдень та +8 вночі. У Львові +15 вдень та +4 вночі. У Харкові +12 вдень та +8 вночі. В Одесі +17 вдень та +11 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

13 жовтня в Україні святкують День працівників державної санітарно-епідеміолонічної служби / Фото: Фото з відкритих джерел

13 жовтня в Україні святкують День працівників державної санітарно-епідеміолонічної служби. Цей день присвячений працівникам, які безперервно працюють на благо здоров'я населення та захисту від епідемій. Санітарно-епідеміологічна служба України відіграє важливу роль у попередженні та контролі поширення інфекційних хвороб, забезпеченні санітарного нагляду за довкіллям, водою, продуктами харчування та іншими аспектами, що впливають на здоров'я людей.

Також 13 жовтня День професійних спілок України. Цей день присвячений пам'яті та вшануванню професійних спілок, які відіграють важливу роль у розвитку економіки та суспільства країни. Професійні спілки забезпечують захист прав та інтересів своїх членів, сприяють підвищенню їхньої кваліфікації та професійної мобільності. Цей день також створений для підвищення обізнаності про важливість професійних спілок у сучасному суспільстві та для підтримки їхньої діяльності. Він є часом для пам'яті тих, хто віддав життя захисту прав та інтересів робітників.

А ще 13 жовтня День художника України. Це свято присвячене всім творчим людям, які зробили величезний внесок у культуру та мистецтво України. Цей день ставить перед собою цілі підвищення обізнаності про мистецтво, підтримки та захисту творчих особистостей, а також залучення молоді до творчих процесів.

13 жовтня святкують Міжнародний день костюма. Цей день присвячений костюмам та їхньому значенню в суспільстві. Люди надівають різні костюми, щоб відзначити цей особливий день, і беруть участь у різноманітних заходах, таких як карнавали, вечірні вечері та інші святкові заходи. Цей день також нагадує про важливість одягу як частини культури та історії. Він дозволяє людям виражати свою креативність та уяву через вибір костюмів.

Також 13 жовтня Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих. Цей день призначений для підвищення обізнаності про небезпеки стихійних лих та залучення усіх громадян до зусиль з їх зменшення. Він був заснований в 1989 році Радою ООН з питань стійкості розвитку.

А ще 13 жовтня Всесвітній день боротьби з тромбозом. Цей день призначений для підвищення обізнаності про тромбоз, його ризики та методи профілактики. Тромбоз - це утворення тромбів у кровені, що може призвести до серйозних ускладнень, таких як інсульт або інфаркт.

13 жовтня святкують Міжнародний день простої мови. Цей день присвячений ідеї, що інформація повинна бути зрозумілою та доступною для всіх. Проста мова допомагає людям легше сприймати важливі повідомлення, особливо тим, хто має труднощі з читанням або розумінням складних текстів. Суть дня у тому, щоб заохотити використання простих та зрозумілих висловів в усіх сферах життя — від урядових документів до медичних інструкцій. Це день, коли важливо нагадати собі та іншим про те, як корисно і необхідно використовувати зрозумілу мову для більшої інклюзивності.

Також 13 жовтня Міжнародний день невдах. Цей день був заснований 2010 року в США, і метою його є навчити людей приймати невдачі як можливість для росту та навчання. Цей день нагадує нам, що невдачі є нормальною частиною життя, і вони можуть бути джерелом важливих уроків та досвіду. Він спрямований на підтримку толерантності до помилок та невдач, а також на підвищення обізнаності про те, що кожна невдача може бути кроком до успіху.

А ще 13 жовтня Міжнародний день скептиків. Цей день присвячений підтримці критичного мислення та розвитку скептицизму. Ідея цього дня полягає в тому, щоб підтримувати людей у вивченні наукових методів, критичного аналізу інформації та униканні підпорядкованості псевдонауковим теоріям.

13 жовтня Міжнародний день геологічної схованки. Цей день присвячений геологічним схованкам, які є частиною проекту "EarthCaches" від Geocaching. EarthCaches - це особливі типи кешей, які дозволяють учасникам вивчати геологічні особливості місць, використовуючи GPS-навігацію. Вони не мають фізичних контейнерів, але включають задачі, які допомагають вивчити геологічні процеси та історію території.

Також 13 жовтня День поширення інформації про метастатичний рак молочної залози. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про цей серйозний стан, який включає розповсюдження інформації про симптоми, діагностику, лікування та підтримку пацієнтів та їхніх сімей.