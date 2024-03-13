Яке завтра, 14 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

14 березня 2024 року — четвер. 750-й день війни в Україні.

Яке завтра, 14 березня, церковне свято

14 березня в церковному календарі — день пам’яті святого Бенедикта. Народився в Нурсії в родині знатного римлянина. Ще в дитинстві його відправили до Рима, де він навчався. Коли юнаку виповнилося 20 років, він зрозумів, що не хоче залишатися в місті. Йому набагато ближче були самотність та благочестиве життя. Тому Бенедикт пішов до невеликого поселення в горах.

Через деякий час поселився у печері, де прожив три роки. За цей час багато людей приходило до нього за благословенням. А коли помер настоятель місцевого монастиря, то люди попросили Бенедикта зайняти його місце. Та святий запровадив настільки суворі правила для ченців, що вони зовсім не сподобалися людям. Тому він знову оселився в печері.

До Бенедикта приходили учні з різних куточків країни. Він розділив їх на 12 груп і поставив на чолі кожної настоятеля. 530 року оселився на горі Кассіно, де незабаром заснував свій монастир. Згодом він сформував відомий орден бенедектинців. Помер 547 року в Кассіно.

Що не можна робити 14 березня

Заборонено лаятися, сваритися і лихословити — накличете на себе біду.

Не можна фізично працювати, цей день для молитв.

Не рекомендовано починати будь-які нові справи — це не приведе до добра.

Народні прикмети і традиції на 14 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: корова відмовляється пити воду — чекайте на дощ;

туман свідчить про негоже літо;

корова почала гірше доїтися — погода погіршиться;

день морозний — ще тиждень чекайте на морози;

хмари пливуть високо і швидко — погода буде гарною;

чуєте грім — чекайте на тепле літо.

14 березня корова відмовляється пити воду — чекайте на дощ / Фото: Pexels

В давнину цей день намагалися повністю присвятити домашній худобі. Дуже часто на цей період припадали линяння та вагітність. Тому тварин добре годували, виводили на двір, щоб помити, а в хліві прибирали. Коням змінювали підкови, стригли гриву. А господині прали в річках всі брудні речі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 березня

Які завтра іменини: Михайло, Ростислав.

Талісманом людини, народженої 14 березня, є берил. Один з найбільш незвичайних каменів у світі. Відомий з давнини, його широко використовували єгиптяни, особливою популярністю прикраси з берила користувалися у цариці Клеопатри.

Цього дня народилися:

1937 рік — український режисер та актор Володимир Савельєв;

1940 рік — перекладач, письменник, літературний редактор Шовкун Віктор Йосипович;

1970 рік — український хокеїст і тренер Віталій Литвиненко.

Пам’ятні дати 14 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 березня:

1489 рік — королева Кіпру Катерина Корнаро змушена продати своє королівство Венеції;

1492 рік — кастильська королева Ізабелла наказує вислати 150 тис євреїв з Іспанії, якщо вони не приймуть католицтво;

1839 рік — виступаючи перед колегами, Джон Гершель вперше використовує термін "фотографія";

1900 рік — закон США встановлює золото єдиним стандартом викупу паперових грошей, зафіксувавши вартість долара на рівні 1,5046 грамів чистого золота;

1914 рік — льотчик Петро Нестеров та механік Руденко здійснюють перший авіапереліт з Києва до Одеси;

1917 рік — у Києві розпочинається З'їзд кооператорів Київщини (тривав 2 дні);

1923 рік — Рада Послів держав Антанти приймає остаточне рішення про приєднання Східної Галичини і Західної Волині до Польщі, визнавши їх анексією;

1939 рік — проголошують Першу словацьку республіку;

1956 рік — Ampex представляє в Чикаго перший практичний відеомагнітофон VRX-1000;

1958 рік — сертифіковано перший золотий диск у музичній індустрії;

1990 рік — у Львівській області в Стрию, першому з українських міст, піднімають національний символ — прапор України;

1994 рік — випускають реліз Linux 1.0.0;

2014 рік — у Харкові на Римарській вулиці стається перший у російсько-українській війні бій із застосуванням вогнепальної зброї;

2014 рік — перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибувають на полігон Нові Петрівці з метою формування першого добровольчого батальйону для захисту України від російської збройної агресії.

Погода на 14 березня

Завтра, 14 березня, в Києві хмарно, від ранку і до пізнього вечора дощитиме. У Львові похмуро, протягом всього дня йтиме дрібний дощ. У Харкові хмарно, дощитиме увесь день. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві — +4 вдень та +2 вночі. У Львові — +5 вдень та +3 вночі. У Харкові — +6 вдень та +3 вночі. В Одесі — +11 вдень та +4 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

В Україні 14 березня День українського добровольця / Фото: Pexels

14 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день запитань. Свято, яке спонукає людей ставити запитання і шукати на них відповіді. Воно було створене на честь дня народження Альберта Ейнштейна.

Також 14 березня Міжнародний день шкільного харчування. Всесвітня подія, яка підкреслює, наскільки важливим є поживне харчування в освітніх установах. Вона допомагає підвищити обізнаність про роль правильного харчування в школах, розповісти, як воно впливає на успішність учнів, добробут дітей. Свято було започатковане у березні 2013 року, але було популярним в США та Великій Британії, згодом лише поширилося на інші країни світу.

В Україні 14 березня День українського добровольця. Подія була створена Верховною Радою України 17 січня 2017 року. Дату обрали невипадково. Саме цього дня 2014 року до Нової Петрівки прибули перші добровольці з Майдану, щоб проходити бойову підготовку. Головна мета цього дня полягає у зміцнені патріотичного духу. Також це можливість подякувати воїнам-добровольцям, які боронять нашу державу.

А ще 14 березня Свято вчених або День генія. Воно було започатковане на честь дня народження Альберта Ейнштейна. Він відомий як автор теорії відносності, є нобелівським лавреатом. Журнал Time навіть проголосив Ейнштейна Людиною століття. Цікаво, що після смерті вченого його мозок зберегли для дослідження.

14 березня святкують Міжнародний день математики. Свято було створене за ініціативи Міжнародного математичного союзу в листопаді 2019 року під час конференції ЮНЕСКО. Дату святкування обрали на честь Міжнародного дня "Пі" і перших трьох знаків цієї математичної константи (3,14 — за американською системою запису це 14 березня).

Також 14 березня Міжнародний день боротьби проти гребель (Міжнародний день річок). Свято було започатковане американською організацією "Міжнародна мережа річок" в березні 1997 року. Головна його мета полягає в підвищенні поінформованності людей про негативний вплив гребель на екосистему річок.

А ще 14 березня Міжнародний день числа "Пі". Подія була вигадана фізиком Ларрі Шоу 1987 року. Число "Пі" є відношенням довжини кола до його діаметра. Воно було відоме вченим ще в давньому світі. Наприклад, Архімед підрахував його точно, а сам символ числа виник лише 1706 року.

14 березня Всесвітній день нирки. Подія була започаткована Міжнародною федерацією ниркового фонду разом з Всесвітнім нефрологічним суспільством 2006 року. 2008 року до неї приєдналася і Україна.