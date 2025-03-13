Яке завтра, 14 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

14 березня 2025 року — п’ятниця. 1115-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

14 березня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Венедикта. Він був одним із найвідоміших християнських святих Західної Церкви. Його вважають засновником західного чернецтва, а також автором відомого Статуту святого Венедикта (Regula Benedicti), що став основою для чернечих спільнот у Європі. Народився Венедикт у Нурсії, Італія. Юнаком він відмовився від світського життя та освіти в Римі, щоб присвятити себе духовному служінню. У пошуках усамітнення він оселився в печері неподалік від Субіако. Його аскетичний спосіб життя та духовна глибина привернули увагу інших, і з часом навколо нього зібралась громада учнів. Венедикт заснував монастир Монте-Кассіно, який став символом бенедиктинського ордену. Його Статут встановлював баланс між молитвою, працею та відпочинком. Основні принципи цього документа включають послух, смирення та постійну молитву, а девіз бенедиктинців Ora et labora — "Молися і працюй".

Що не можна робити 14 березня

Не варто розпочинати нові справи.

Забороняється лаятися, лихословити.

Цього дня не можна працювати фізично.

Народні прикмети і традиції на 14 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: високо і швидко пливуть хмари — до гарної погоди;

туманна погода свідчить, що літо буде негожим;

почути грім — влітку буде тепла погода;

корова погано доїться — до погіршення погодних умов.

14 березня корова погано доїться — до погіршення погодних умов / Фото: Unsplash

Цей день в давнину повністю присвячували домашній худобі. На 14 березня готували традиційні страви, такі як пампушки, вареники з картоплею або пироги з капустою, що символізувало підготовку до нового сезону праці та обрядового очищення. Цей період символізує завершення зими та прихід весни, тому в народних традиціях починаються перші весняні обряди. Це було пов’язано з обрядом "прощання із зимою", коли проводили святкування, щоб закликати прихід тепла. Вони могли супроводжуватися різноманітними іграми, піснями та танцями.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 березня

Які завтра іменини: Михайло, Ростислав.

Талісманом людини, народженої 14 березня, є берил. Цей камінь у давнину носили жінки, щоб їхні чоловіки зберігали вірність в шлюбі. Також берил вважають потужним провідником енергії, захисником від негативу.

Цього дня народилися:

1937 рік — український режисер та актор Володимир Савельєв;

1940 рік — перекладач, письменник, літературний редактор Віктор Шовкун;

1970 рік — український хокеїст і тренер Віталій Литвиненко.

Пам’ятні дати 14 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 березня:

1489 рік — королева Кіпру Катерина Корнаро була змушена продати своє королівство Венеції;

1492 рік — Кастильська королева Ізабелла наказує вислати 150 тис. євреїв з Іспанії, якщо вони не приймуть католицтво;

1839 рік — виступаючи перед колегами, Джон Гершель вперше використовує термін "фотографія";

1900 рік — закон США встановлює золото єдиним стандартом викупу паперових грошей, зафіксувавши вартість долара на рівні 1,5046 грама чистого золота;

1914 рік — льотчик Петро Нестеров та механік Руденко здійснюють перший авіапереліт з Києва до Одеси;

1923 рік — Рада Послів держав Антанти приймає остаточне рішення про приєднання Східної Галичини і Західної Волині до Польщі, визнавши їх анексію;

1939 рік — проголошують Першу словацьку республіку; розпадається спільна держава чехів і словаків;

1939 рік — Угорщина розпочинає війну проти Карпатської України;

1956 рік — Ampex представляє в Чикаго перший практичний відеомагнітофон VRX-1000;

1958 рік — сертифіковано перший золотий диск у музичній індустрії;

1990 рік — у Львівській області в Стрию, першому з українських міст, піднімають національний символ — прапор України;

1994 рік — випускають реліз Linux 1.0.0;

2014 рік — перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибувають на полігон Нові Петрівці з метою формування першого добровольчого батальйону для захисту України від російської збройної агресії;

2014 рік — у Харкові стається Бій на Римарській — перший у російсько-українській війні бій із застосуванням вогнепальної зброї.

Погода на 14 березня

Завтра, 14 березня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, увечері дощитиме. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі ясно лише вранці, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +19 вдень та +11 вночі. У Львові — +16 вдень та +6 вночі. У Харкові — +19 вдень та +11 вночі. В Одесі — +20 вдень та +11 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

14 березня в Україні святкують День українського добровольця / Фото: Фото з відкритих джерел

14 березня в Україні святкують День українського добровольця. Це свято було встановлене на підтримку та вшанування героїзму і самовідданості українських добровольців, які взяли на себе важливу роль у захисті країни, особливо в умовах війни з Росією. Ідея цього дня виникла після початку війни на сході України 2014 року, коли значна кількість добровольців приєдналася до лав Збройних сил України, батальйонів територіальної оборони та інших підрозділів, щоб боротися за незалежність і територіальну цілісність держави. Вони стали важливою частиною оборони країни, особливо в перші роки війни. День українського добровольця був встановлений 2017 року, щоб відзначити відвагу, мужність і патріотизм тих, хто добровільно вступив до лав Збройних сил і інших підрозділів, не чекаючи на мобілізацію, а через власне бажання захистити Батьківщину.

Також 14 березня Міжнародний день запитань. Це неофіційне свято, яке заохочує людей ставити запитання, шукати нові знання та розвивати цікавість до навколишнього світу. День запитань стимулює усвідомлення важливості питань у навчанні, науці, особистому розвитку та комунікації. Метою цього дня є підкреслення важливості здатності ставити правильні запитання, адже саме через них ми отримуємо нові ідеї, розв'язуємо проблеми та розширюємо наше розуміння. Ставлення до запитань як до інструменту для розвитку допомагає людям краще розуміти свої інтереси, вдосконалювати навички критичного мислення та створювати більш глибоке сприйняття навколишнього світу.

А ще 14 березня Міжнародний день математики. Свято було проголошене ЮНЕСКО 2019 року з метою привернути увагу до важливості математики в житті суспільства, науки, технологій та розвитку людства. Математика є універсальною мовою, що дозволяє розв’язувати складні проблеми в науці, техніці, економіці, медицині та багатьох інших сферах. Міжнародний день математики має на меті підвищити обізнаність про роль цієї науки у сучасному світі, заохочувати молодь до вивчення математики та нагадати про її незамінну роль у розвитку людства.

14 березня День генія. Він не має офіційного статусу, але є неофіційним святом, яке святкують люди, заохочуючи та святкуючи творчість, інтелект, інновації та геніальні досягнення в різних сферах. Цей день часто асоціюється з вшануванням видатних особистостей, які зробили вагомий внесок у науку, мистецтво, техніку та інші галузі людської діяльності.

Також 14 березня Міжнародний день боротьби проти гребель або Міжнародний день річок. Цей день був започаткований 1997 року на засіданні Міжнародного форуму річок, з метою привернення уваги до екологічних проблем, пов'язаних з будівництвом гребель на річках, та захисту водних ресурсів і екосистем. Основні цілі цього дня — підвищити обізнаність про негативні наслідки гребель для довкілля, таких як зміна екосистеми річок, зниження біорізноманіття, порушення природних циклів річок і зменшення кількості води, що постачає річки. Також важливим аспектом є підтримка місцевих громад, які залежать від річок для їхнього існування, і стимулювання використання більш сталих і екологічних способів управління водними ресурсами.

А ще 14 березня Міжнародний день числа "Пі". Дату обрали, оскільки 3/14 (у форматі місяць/день) нагадує перші цифри математичної константи π (пі) — 3,14. Це свято присвячене числу, яке є фундаментальним для математики та науки. Число π — це відношення довжини кола до його діаметра, і воно є ірраціональним числом, що означає, що його десятковий запис триває нескінченно без повторюваних циклів. Число π широко використовується у різних галузях науки, зокрема в геометрії, фізиці, інженерії та статистиці.

14 березня Всесвітній день сну. Цей день має на меті підвищити обізнаність про важливість сну для здоров'я людини та наголосити на зв'язку між якісним сном і загальним добробутом. Всесвітній день сну був заснований Міжнародною асоціацією досліджень сну (World Sleep Day Committee) 2008 року. Головною метою свята є привернення уваги до проблем, пов'язаних із порушеннями сну, та сприяння здоровим звичкам сну серед населення. Цього дня проводяться різноманітні заходи, лекції, семінари, виставки та кампанії, які допомагають людям зрозуміти, наскільки важливо приділяти увагу сну та дотримуватися його здорових режимів.