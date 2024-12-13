Яке завтра, 14 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 14 грудня, День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка. До Нового року залишилося 17 днів.

14 грудня 2024 року — субота. 1025-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

14 грудня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка. Вони жили у III столітті під час правління імператора Декія і були страчені за свою віру у місті Апамеї (сучасна Сирія).

Тирс був римським громадянином і відомий своєю стійкістю та відданістю Христу. Він терпів важкі муки, але не відрікся від своєї віри. Левкій був християнським проповідником, якого також катували за відмову відректися від християнства. Він залишився непохитним у своїй вірі, надихаючи інших своїм прикладом.

Филимон був молодим християнином, який з великою мужністю зізнався у своїй вірі перед гонителями і зазнав численних страждань. Аполлоній був одним із християнських наставників, який постраждав від гонінь за свою віру. Його непохитність перед лицем смерті стала свідченням його глибокої віри. Калінік, лікар за професією, став мучеником, коли відмовився приносити жертви язичницьким богам і залишився вірним християнським принципам.

Що не можна робити 14 грудня

Не слід лихословити, сваритися, лаятися.

Не можна виходити з дому, не вмившись.

Забороняється їсти м'ясні і молочні продукти.

Народні прикмети і традиції на 14 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: іній вночі — вдень чекайте на снігопад;

тепла погода — літо буде таким же;

сині хмари над лісом — сніжитиме;

погода сильно змінюється впродовж дня — до відлиги.

14 грудня іній вночі — вдень чекайте на снігопад / Фото: Unsplash

Дуже важливо, на думку наших предків, провести день за генеральним прибиранням оселі, тому що цього дня по землі ходить нечиста сила, яка не чіпає хороших господарів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 грудня

Які завтра іменини: Микола, Філімон.

Талісманом людини, народженої 14 грудня, є сапфір. Камінь, який заспокоює розум. Здавна вірили, що сапфір допомагає втихомирити пристрасті за допомогою свого холодного синього кольору.

Цього дня народилися:

1884 рік — український церковний діяч (УГКЦ), єпископ, професор Духовної семінарії у Станіславові (нині Івано-Франківськ), настоятель монастирів у Костополі й Ковелі Миколай Чарнецький;

1972 рік — капітан СБУ, перший загиблий військовослужбовець у війні на Донбасі, кавалер Ордену Богдана Хмельницького III ст. (посмертно) Геннадій Біліченко;

1975 рік — офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (2024, посмертно) Богдан Добробаенко.

Пам’ятні дати 14 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 грудня:

1819 рік — Алабама стає 22-м штатом США;

1900 рік — день народження квантової механіки, коли Макс Планк виступає із доповіддю у Німецькому фізичному товаристві про сформульований ним закон випромінення;

1901 рік — в Лондоні проводять перший турнір з настільного тенісу;

1903 рік — в Кіті Гоук (штат Північна Кароліна), брати Райт роблять першу спробу піднятися в повітря на сконструйованому ними літаку;

1911 рік — людина вперше підкорює Південний полюс — експедиція норвежця Руаля Амундсена на їздових собаках досягає точки, де, за розрахунками, повинен був лежати полюс;

1918 рік — гетьман Павло Скоропадський зрікається влади на користь Директорії УНР;

1935 рік — прем'єрою оперети Й. Штрауса "Кажан" у приміщенні колишнього Троїцького народного дому відкривається Київський театр оперети;

1949 рік — Єрусалим проголошують столицею Ізраїлю;

1950 рік — засновують Управління Верховного комісара ООН у справах біженців;

1955 рік — членами ООН стають Народна Республіка Албанія, Австрія, Народна Республіка Болгарія, Камбоджа, Цейлон, Фінляндія, Угорська Народна Республіка, Ірландія, Італія, Йорданія, Лаос, Об'єднане Лівійське королівство, Непал, Португалія, Народна Республіка Румунія та Іспанія;

1960 рік — у Парижі підписують Конвенцію про заснування Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР);

1962 рік — американська автоматична міжпланетна станція "Марінер-2" стає першим апаратом, який долетів до Венери;

2004 рік — на півдні Франції відкривають найвищий міст-віадук Мійо;

2009 рік — в центрі Стокгольма відбувається запуск в експлуатацію першої у світі мобільної мережі на базі технології Long Term Evolution;

2012 рік — стається стрілянина у Сенді-Гук.

Погода на 14 грудня

Завтра, 14 грудня, в Києві ясно до вечора, коли небо вкриють хмари, без опадів. У Львові ясне вранці небо опівдні затягнеться хмарами, опадів не передбачається. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі вдень ясно, ввечері небо затягнеться хмарами, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — -4 вдень та -8 вночі. У Львові — -1 вдень та -7 вночі. У Харкові — -4 вдень та -8 вночі. В Одесі — +1 вдень та -5 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

14 грудня в Україні День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС / Фото: Unsplash

14 грудня в Україні День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Цей день встановлений указом Президента України 2006 року, щоб вшанувати мужність, самовідданість і героїзм людей, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року. Ця дата обрана не випадково. Саме цього дня 1986 року було офіційно завершено будівництво об'єкта "Укриття" – саркофага, який накрив зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС. Ця подія стала важливою віхою у зменшенні радіаційного впливу на навколишнє середовище та людей.

Також 14 грудня Міжнародний день умовно-безкоштовних програм. Умовно-безкоштовні програми (freeware) – це програмне забезпечення, яке можна завантажувати та використовувати безкоштовно, але з певними обмеженнями або за умов дотримання певних правил.

А ще 14 грудня Всесвітній день мавп. Це незвичайне свято, яке присвячене мавпам та приматам загалом. Воно має на меті привернути увагу до їхнього значення в екосистемах, а також до проблем, пов’язаних із захистом цих тварин. Свято виникло 2000 року завдяки ініціативі студентів мистецтва в університеті штату Мічиган (США). Художник Кейсі Сорроу та його друзі вирішили пожартувати, проголосивши "День мавп". Ідея стала популярною, і згодом це переросло у міжнародне святкування.