Яке завтра, 14 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 14 квітня, Міжнародний день воротаря. Віряни вшановують пам'ять папи Римського Мартина Сповідника. До Нового року залишився 261 день.

14 квітня 2024 року — неділя. 781-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

14 квітня в церковному календарі – день пам’яті папи Римського Мартина Сповідника. Він народився в Італії у сім'ї священника. Покинув батьківську хату в доволі юному віці, щоб в Римі висвятитися на диякона. Після смерті папи Теодора I зайняв престол. То був час, коли розповсюджувалася єресь монофелітів. Мартин був проти неї, а тому після отримання престолу одразу засудив такі бачення. Однак, це сталося без згоди імператора, який підтримував монофелітів. Тому вийшов наказ вбити Мартина. Хворого папу відправили на острів, а потім перевели до в'язниці. Засудили на довічне ув'язнення у Криму, де він і помер.

Що не можна робити 14 квітня

Забороняється полювати на воронів.

Не можна полювати на лисицю чи ображати тварину.

Не варто лаятися і сваритися.

Народні прикмети і традиції на 14 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ворони повсідалися близько до землі — чекайте на тепло, літають — до похолодання;

день сонячний і теплий — урожай буде великим;

голосно каркають ворони — до неприємної новини.

14 квітня ворони повсідалися близько до землі — чекайте на тепло, літають — до похолодання / Фото: Pexels

Побачити цього дня у небі самотнього журавля до швидкого успіху в будь-яких справах. Якщо ж летить пара — скоро зіграєте весілля.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 квітня

Які завтра іменини: Мартин, Іван, Антон.

Талісманом людини, народженої 14 квітня є аметист. Різновид кварцу. Здавна аметисту приписували лікувальні і магічні властивості. Так, наприклад, вірили, що цей камінь допомагає побороти головний біль.

Цього дня народилися:

1888 рік — український поет і літературний діяч Нарбут Володимир Іванович;

1924 рік — українська співачка та акторка театру, Народна артистка України Марія Харченко;

1945 рік — український художник-графік, педагог Андрій Чебикін.

Пам’ятні дати 14 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 квітня:

70 рік — римські війська Тита Флавія починають облогу Єрусалима;

1611 рік — на бенкеті, організованому принцом Федеріко Чезі на честь Галілео Галілея, вперше звучить слово "телескоп";

1852 рік — при Університеті святого Володимира засновують Київський центральний архів давніх актів;

1865 рік — у вашингтонському театрі актор Джон Бут смертельно ранить американського президента Авраама Лінкольна;

1871 рік — у Німеччині засновують парламент — рейхстаг;

1894 рік — вперше демонструють кінопроєктор Едісона;

1912 рік — найбільший на той час пасажирський лайнер світу Титанік зіштовхується з айсбергом і тоне;

1978 рік — у Тбілісі відбуваються масові демонстрації з вимогою збереження за грузинською мовою державного статусу;

2014 рік — офіційний початок АТО на сході України;

2022 рік — тоне крейсер "Москва", флагман Чорноморського флоту ВМФ РФ, після удару ракетами "Нептун" ВМС України.

Погода на 14 квітня

Завтра, 14 квітня, в Києві хмарно увесь день, без опадів. У Львові похмуро, в другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора закінчиться. У Харкові ясне небо вранці, але вдень затягнеться хмарами, без опадів. В Одесі ясний ранок, але вже в другій половині дня небо захмариться, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +20 вдень та +11 вночі. У Львові +17 вдень та +9 вночі. У Харкові +19 вдень та +10 вночі. В Одесі +19 вдень та +14 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

14 квітня святкують Міжнародний день воротаря / Фото: Pexels

14 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній квантовий день. Подія, яка вшановує прогрес і потенціал квантової науки. Офіційно свято було започатковане 2022 року. Щороку відбуваються різноманітні заходи, зокрема, виступи відомих дослідників.

Також 14 квітня Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми. Важлива подія щороку припадає на другу неділю квітня. День присвячують обізнаності про руйнівні наслідки сексуального насильства над дітьми. Це серйозна і широка проблема, від якої щороку страждають мільйони дітей.

А ще 14 квітня святкують Міжнародний день воротаря. Воротарів часто називають останньою лінією захисту поля на футболі, адже вони відіграють дуже важливу роль. Однак, часто їхній внесок у гру залишається непоміченим. Свято воротарів було засновано на честь дня народження колумбійського воротаря Мігеля Калеро, який залишив вагомий слід в історії футболу.

14 квітня Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса. Хоча молода, проте дуже важлива подія, дату для якої обрали не випадково. Саме цього дня 1909 року бразильський лікар Карлус Рибейро Жустініано Шагас діагностував це захворювання. Подія була започаткована 2019 року. Хвороба Шагаса — паразитарне тропічне захворювання, з яким найчастіше стикається малозабезпечене населення.

Також 14 квітня Міжнародний день раптового сміху. Подія була вигадана і створена оратором, письменником Іззі Гезелл 1997 року. Головна її мета полягає у тому, щоб нагадати людству про користь сміху.