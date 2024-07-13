Яке завтра, 14 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 14 липня, Міжнародний день небінарних людей. Віряни вшановують пам'ять святого апостола Акили. До Нового року залишилося 170 днів.

14 липня 2024 року — неділя. 872-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

14 липня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Акили. Акила разом з дружиною Прискіллою жив у Італії, де вони займалися виготовленням наметів. Під час місійницьких зусиль апостола Павла, Акила та Прискілла прийняли християнство, віддавши свої серця Господеві.

Павло поставив Акилу єпископом у місті Гераклея. Акила став відданим проповідником Христового вчення. Він відправився в Азію, Ахаї та Іраклію, де виконав благочестиве завдання приведення душ до спасіння та відвернення людей від язичницьких поклонінь.

Акила та Прискілла зіткнулися з численними випробуваннями та переслідуваннями. На жаль, їхні життя було трагічно припинено з рук невірних, і вони стали мучениками за Христову вірність.

Що не можна робити 14 липня

Не варто викидати залишки їжі зі столу.

Не можна вести ділові розмови, домовлятися.

Заборонено пити алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції на 14 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: суха погода обіцяє теплу осінь;

вже почали червоніти на деревах листочки — буде великий урожай грибів;

почути глухий грім — дощ буде тихим;

дощить — ще тиждень буде лити дощ;

у водоймах плавають чайки — буде хороша погода.

14 липня у водоймах плавають чайки — буде хороша погода / Фото: Unsplash

Вважалося, що цього дня потрібно обов'язково зробити якусь добру справу і встигнути це до заходу сонця. Тоді людина отримує щасливий подарунок долі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 липня

Які завтра іменини: Іван, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір.

Талісманом людини, народженої 14 липня є топаз. Вважається каменем дружби та вірності. З давнини люди вірили, що топази лікують різноманітні хронічні захворювання.

Цього дня народилися:

1983 рік — український стрибун на лижах з трампліна Віталій Шумбарець;

1987 рік — народний депутат України, командир батальйону "Свята Марія" Дмитро Лінько;

1993 рік — український письменник, блогер, мандрівник, ветеран російсько-української війни Валерій Маркус.

Пам’ятні дати 14 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 липня:

1021 рік — митрополит Київський Іоанн І урочисто відкриває і прославляє мощі святих руських князів Бориса та Гліба і встановлює день вшанування їх пам'яті;

1099 рік — учасники Першого хрестового походу беруть штурмом Єрусалим і вирізають майже всіх мусульман і євреїв (близько 40 тисяч осіб), спалюють мечеті та синагоги;

1789 рік — повсталі парижани беруть штурмом королівську укріплену в'язницю Бастилію;

1894 рік — у Львові відбувається перший в українській історії футбольний матч (між командами Львова і Кракова);

1933 рік — виходить перший мультфільм Макса Флейшера про моряка Попая;

1945 рік — новий уряд Королівства Італія декларує стан війни з Японською імперією;

1969 рік — розпочинається футбольна війна між Сальвадором і Гондурасом;

2000 рік — Георгій Ґонґадзе офіційно звертається до Генерального прокурора України Михайла Потебенька з листом, у якому викладає факти щодо стеження за ним працівників міліції та невідомих осіб.

Погода на 14 липня

Завтра, 14 липня, в Києві ясно, без опадів. У Львові на небі не буде жодної хмаринки, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +34 вдень та +23 вночі. У Львові +29 вдень та +21 вночі. У Харкові +33 вдень та +20 вночі. В Одесі +37 вдень та +25 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

14 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день небінарних людей / Фото: Unsplash

14 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день небінарних людей. Хоча це й досить молода, але важлива подія, яка була створена 2012 року. Небінарні особистості усвіломлюють себе поза межами розділення статей на чоловічу та жіночу. Вони можуть або мати декілька статей, або взагалі не мати жодної статевої приналежності. При цьому важливо зрозуміти, що небінарність не пов'язана з асексуальністю, сексуальною орієнтацією чи андроґінністю.

Також 14 липня День обізнаності про акул. Головна його мета полягає в тому, щоб привернути увагу людства до цих тварин, покращити поінформованість про вагому роль риб для нашої планети і спростувати міти ніби-то акули є справжніми морськими монстрами. Наразі близько чверті різновидів акул перебувають на межі вимирання. І все це через людей. Адже саме людина знищує понад 80 мільйонів акул на рік.