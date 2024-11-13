Яке завтра, 14 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

14 листопада 2024 року — четвер. 995-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

14 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Филипа. Був одним з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Він народився у Віфсаїді, місті в Галілеї, і став одним з перших учнів Ісуса. Филип був відомий своєю вірою та відданістю Христу. Згідно з Євангелієм від Івана, саме він привів Натанаїла (відомого також як Варфоломій) до Ісуса. Після Вознесіння Христа апостол Филип продовжив свою місіонерську діяльність, проповідуючи Євангеліє в різних країнах. Він подорожував по Греції, Сирії та Фригії, де проповідував вчення Христа та здійснював чудеса. Филип був відомий своєю мудрістю та здатністю переконувати людей. Святий апостол Филип прийняв мученицьку смерть у місті Ієраполі (сучасна Туреччина) приблизно 80 року.

Що не можна робити 14 листопада

Забороняється йти на самоті до лісу.

Краще не починати ремонт в оселі.

Не дозволяється займатися рукоділлям.

Народні прикмети і традиції на 14 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на деревах вранці іній — чекайте на великий урожай вівса наступного року;

дощить цього дня — добре вродить пшениця;

каркає ворона — скоро прийде відлига;

хмарність чи снігопад вказують на гарну погоду в травні.

14 листопада каркає ворона — скоро прийде відлига / Фото: Unsplash

Намагалися не ходити до лісу, тому що вірили, що вовки стають дуже злими і можуть без причини напасти на людину.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 листопада

Які завтра іменини: Василь, Віктор, Гаврило, Георгій, Григорій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Пилип, Сергій, Федір, Ганна.

Талісманом людини, народженої 14 листопада є смарагд. Здавна вірили, що цей дорогоцінний камінь володіє антибактеріальними властивостями. Також вважалося, що смарагд лікує хвороби серця.

Цього дня народилися:

1935 рік — український географ, доктор географічних наук, професор кафедри економічної і соціальної географії ЛНУ Олег Шаблій;

1974 рік — офіцер Повітряного командування "Центр" Повітряних сил Збройних сил України, Герой України Олександр Бринжала;

1979 рік — українська акторка та модель Ольга Куриленко.

Пам’ятні дати 14 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 листопада:

332 рік до н.е. – Александра Великого коронують фараоном Єгипту;

1918 рік — намагаючись заручитись підтримкою Антанти, гетьман Скоропадський проголошує федерацію Української Держави з майбутньою небільшовицькою Росією, що стає одною з легітимацій антигетьманського повстання, не будучи його причиною;

1918 рік — на першому засіданні Національних зборів Томаша Масарика обирають президентом Чехословацької республіки;

1918 рік — з ініціативи провідних українських вчених декретом гетьмана Павла Скоропадського засновують Українську Академію наук та визначають її офіційний статус;

1920 рік — Уряд УНР був змушений залишити Україну та переїхати до Польської республіки;

1925 рік — у Чехословацькій республіці створюють Леґію українських націоналістів;

1939 рік — Верховна Рада УРСР затверджує Закон про так зване "возз'єднання" (анексію) Західної України з УРСР;

1944 рік — у Києві відкривається Державний музей українського мистецтва;

1963 рік — потужний підводний вулканічний вибухає, утворюючи острів Суртсей, 33 км на південь від узбережжя Ісландії;

1999 рік — на посаду Президента України вдруге обирають Л. Д. Кучму;

2005 рік — корпорація Boeing оголошує про старт виробництва літака Boeing 747-8.

Погода на 14 листопада

Завтра, 14 листопада, в Києві хмарно, вранці дрібний дощ. У Львові похмуро, без опадів. У Харкові хмарно, опадів не очікується. В Одесі хмарно, вранці дрібний дощ, який до середини дня закінчиться.

Температура повітря в Києві +4 вдень та 0 вночі. У Львові +5 вдень та 0 вночі. У Харкові +3 вдень та 0 вночі. В Одесі +9 вдень та +6 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

14 листопада День операційної медичної сестри / Фото: Фото з відкритих джерел

14 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей. Цей день встановлено ЮНЕСКО з метою привернення уваги до проблеми незаконної торгівлі культурними об’єктами, яка загрожує збереженню світової культурної спадщини. Торгівля культурними цінностями без належного дозволу порушує права народів на власну спадщину, призводить до втрат безцінних історичних артефактів та сприяє фінансуванню нелегальних організацій. Зокрема, під час збройних конфліктів, таких як війни або окупації, незаконний обіг культурних цінностей набуває масових масштабів, оскільки важливі артефакти часто вивозяться з країни.

Також 14 листопада День операційної медичної сестри. Це професійне свято покликане віддати шану медичним сестрам, які працюють в операційних залах, підтримуючи хірургів під час складних операцій та забезпечуючи безпеку і комфорт пацієнтів. Робота операційної медсестри вимагає глибоких знань анатомії, фізіології, різних хірургічних процедур і використання медичного обладнання. Вони відповідають за підготовку операційної кімнати, стерилізацію інструментів, асистування хірургу під час операцій, контроль стану пацієнта і підтримку стерильних умов.

А ще 14 листопада Міжнародний день логопеда. Це свято покликане привернути увагу до важливості логопедії та її ролі в покращенні якості життя людей з мовними та комунікативними розладами. Логопеди працюють із дітьми та дорослими, допомагаючи подолати різні порушення мовлення, мови, голосу, ковтання та комунікації. Їхні пацієнти можуть мати труднощі з вимовою, розвитком мови, слухом або ж мовні порушення, пов'язані з неврологічними станами, як-от афазія після інсульту. Логопеди допомагають пацієнтам правильно вимовляти звуки, розвивати мовленнєві навички, використовувати альтернативні методи комунікації та покращувати загальне спілкування.

14 листопада святкують Всесвітній день якості. Припадає на другий четвер листопада. Це свято ініційоване Європейською організацією якості (EOQ) разом з Організацією Об’єднаних Націй 1989 року. Якість має ключове значення в багатьох сферах: від виробництва товарів до надання послуг, медицини, освіти, управління. Забезпечення високих стандартів якості є важливим для задоволення потреб споживачів, зміцнення довіри до брендів та підвищення ефективності й безпеки процесів.

Також 14 листопада Всесвітній день юзабіліті. Припадає на другий четвер листопада. Цей день присвячений просуванню ідей зручності, доступності та ефективності у дизайні продуктів, систем і послуг, щоб зробити їх інтуїтивними та зручними для користувачів. Свято започаткували у 2005 році за ініціативою Асоціації професіоналів з юзабіліті (UXPA) з метою популяризації концепції юзабіліті та підвищення обізнаності про її важливість. Юзабіліті — це властивість продукту чи системи, що забезпечує легкість і зручність їх використання. Вона охоплює такі аспекти, як зрозумілий інтерфейс, логічна навігація, доступність для людей із обмеженими можливостями, мінімізація помилок та оптимізація роботи користувача.

А ще 14 листопада Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Це найбільша глобальна ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про цукровий діабет, його профілактику, діагностику та лікування. Дата обрана на честь дня народження Фредеріка Бантінга, який разом з Чарльзом Бестом 1922 року відкрив інсулін — ключовий препарат для лікування діабету. День започаткований 1991 року Міжнародною федерацією діабету (IDF) та Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) через зростання випадків діабету у світі. Від 2007 року цей день офіційно підтримується ООН, і його символом є синє коло, що означає єдність глобальної спільноти у боротьбі з діабетом.