Яке завтра, 14 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 14 лютого, День святого Валентина або День закоханих. Віряни вшановують пам'ять святого Кирила. До Нового року залишився 321 день.

14 лютого 2024 року — середа. 721-й день війни в Україні.

Яке завтра, 14 лютого, церковне свято

14 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого Кирила. Він був братом святого Мефодія. Вони народилися у Македонії. Кирило від дитинства відрізнявся гострим розумом, добре навчався, їздив до Константинополя, де вивчав світські та релігійні теми. За наказом імператора, якого попросив князь Ростислав, Кирило та Мефодій поїхали розповсюджувати християнство на слов'янські землі, адже вони володіли слов'янською мовою. Святі також склали перший слов'янський алфавіт.

Що не можна робити 14 лютого

Не можна стригти нігті та волосся.

Не плануйте візит до лікаря, краще перенести на інший день.

Заборонено лихословити, лаятися.

Народні прикмети і традиції на 14 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: голосно щебечуть синиці — чекайте на потепління;

яка погода цього дня, таким буде серпень;

сонячний день — літо буде теплим, але морози ще навесні протримаються;

дуже сильний мороз — до посушливого і спекотного літа;

за вікном гарна погода — до швидкого невеликого похолодання.

14 лютого голосно щебечуть синиці — чекайте на потепління / Фото: Pexels

Наші предки вірили, що сон, який приснився в ніч проти 14 лютого, обов'язково здійниться. Але потрібно було знати, як правильно його тлумачити. Наприклад, тарілка та горщик сняться до невдачі у справі, а годинник до тимчасових труднощів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 лютого

Які завтра іменини: Кирило, Михайло, Федір, Юрій, Аврам, Єгор, Георгій, Филимон, Ісаак.

Талісманом людини, народженої 14 лютого, є хризоберил. Популярний мінерал зеленого кольору. Здавна вірили, що прикраси з хризоберилом допомагають у досягненні мети.

Цього дня народилися:

1866 рік — український вчений-історик, громадський та політичний діяч Микола Василенко;

1911 рік — українсько-словацький художник Адальберт Борецький;

1930 рік — український митець-графік, ілюстратор, майстер лінориту, деревориту й офорту, художник кіно, художник-постановник Георгій Якутович.

Пам’ятні дати 14 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 лютого:

842 рік — умовний день народження французької мови: Людовік II Німецький і Карл II Лисий приносять Страсбурзькі клятви романською (старофранцузькою) мовою;

1009 рік — перша згадка про Литву (в анналах монастиря Кведлінбург);

1014 рік — папа Римський Бенедикт VIII визнає Генріха II Святого імператором Священної Римської Імперії;

1556 рік — Акбара коронують падишахом могольської імперії;

1663 рік — Канада оголошується королівською провінцією Франції;

1778 рік — прапор Сполучених Штатів уперше формально визнається іноземним військово-морським судном, коли французький адмірал Туссен-Гійом Піке де ла Мот салютує дев'ятьма гарматами американському кораблеві "Рейнджер" під командуванням Джона Джонса;

1779 рік — у сутичці з аборигенами Гавайських островів гине англійський мореплавець Джеймс Кук;

1797 рік — британська ескадра розбиває іспанський флот біля мису святого Вікентія (район Гібралтару), за що Гораціо Нельсон отримує звання контрадмірала;

1807 рік — під час пожежі на англійському кораблі "Аякс" гине майже 300 осіб;

1848 рік — за мирним договором Мексика віддає Техас Сполученим Штатам;

1859 рік — Орегон стає 33-м штатом США;

1876 рік — американський винахідник Александер Белл демонструє перший побутовий телефон;

1879 рік — війська Чилі захоплюють порт Антофагаста, що стає одним з приводів до війни між Чилі і коаліцією Перу та Болівією;

1912 рік — Аризона стає 48-м американським штатом;

1914 рік — виборча реформа в Галичині дозволяє отримати українцям 27,2 % мандатів у крайовому сеймі, проте не була реалізована через початок Першої світової війни;

1924 рік — компанія IBM отримує свою нинішню, всім відому, назву;

1927 рік — створюють хокейну команду "Торонто мейпл лівз";

1933 рік — у Парижі запроваджують першу у світі автоматичну телефонну службу точного часу;

1939 рік — у Гамбурзі на верфі "Блом і Фосс" спускають на воду лінкор "Бісмарк" — найпотужніший корабель Німеччини в Другій світовій війні;

1941 рік — німецький крейсер "Адмірал Гіппер" завершує 14-денне плавання, в ході якого він затоплює 64 кораблі союзників Антигітлерівської коаліції;

1946 рік — у Пенсильванському університеті фірмою IBM представлено ENIAC — один із перших у світі комп'ютерів;

1946 рік — націоналізовано Банк Англії;

1949 рік — відкривають першу сесію Кнесету, парламенту Ізраїлю;

1952 рік — в Осло відкриваються VIII (VI) Зимові Олімпійські ігри;

1958 рік — в Аммані Йорданія та Ірак підписують договір про об'єднання двох королівств, на чолі якого стає король Іраку Фейсал II;

1967 рік — в Мехіко підписують договір Тлателолко, що забороняє ядерну зброю в Латинській Америці;

1978 рік — англійський гурт Dire Straits розпочинає в Лондоні запис свого першого альбому;

1990 рік — "Вояджер-1" робить фотографію Землі з відстані 6,4 млрд км;

1993 рік — Україна, Польща та Угорщина підписують договір про співпрацю народів Карпатського регіону;

2005 рік — у Лівані внаслідок теракту вбивають колишнього прем'єр-міністра Рафік Харірі;

2005 рік — троє працівників PayPal засновують відеохостинг YouTube.

Погода на 14 лютого

Завтра, 14 лютого, в Києві похмуро, вночі сильний дощ, потім без опадів. У Львові хмарно, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +8 вдень та +6 вночі. У Львові — +9 вдень та +2 вночі. У Харкові — +8 вдень та +4 вночі. В Одесі — +13 вдень та +6 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

14 лютого в Україні і світі святкують День святого Валентина або День закоханих. / Фото: Pexels

14 лютого в Україні і світі святкують День святого Валентина або День закоханих. Дуже ніжне, романтичне і тепле свято, яке щорічно святкують посеред зими. День святого Валентина має давню історію і бере свій початок від язичницького свята Луперкалії. За часів Давнього Риму це свято означало вшанування бога Фавна, який опікувався пасовищами і лісами. Фавна також називали Луперком (від латинського "lupus" — "вовк"). Середину лютого римляни вважали періодом очищення. Вони обов'язково прибирали в оселях і посипали підлогу пшеницею. Свято було також вшануванням родючості. В тій часи люди, які не мали дітей, вважалися проклятими. Тому на час Луперкалії чоловіки і жінки створювали пари для дітонародження. З приходом християн свято з еротичним змістом замінили на вшанування пам'яті святого Валентина, який, за переказами таємно від імператора вінчав закохані пари, за що його схопили і вбили.

Також 14 лютого Всесвітній день зцілення звуком. Свято було створене за ініціативи Джонатана Голдмена з США, який також є відомим композитором та музикантом. 2003 року він написав декілька творів, які детально пояснювали, що таке феномен зцілення музикою. Свято стало своєрідним об'єднанням для гармонії та створення тісного зв'язку з навколишнім середовищем.

А ще 14 лютого святкують День комп'ютерника. Професійне свято було встановлене на честь створення першого у світі електронного комп'ютера ENIAC (1946 року). Він вмів виконувати складні розрахунки, видавати відповіді на практичні запитання. Саме від нього вся сучасна техніка успадкувала двійкову систему числення.

14 лютого Міжнародний день дарування книжок. Свято з'явилося 2012 року у США за ініціативи власниці сайту з дитячими книжками Еммі Бродмур. Цей день допомагає збільшити зацікавленність суспільства у читанні книжок, посилює інтерес до бібліотек. Тим більше, що це — ідеальний подарунок на будь-яке свято.