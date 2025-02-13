Яке завтра, 14 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

14 лютого 2025 року — п’ятниця. 1087-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

14 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного рівноапостольного Кирила. Він разом зі своїм братом Мефодієм, був видатним просвітником та проповідником християнства серед слов'ян. Вони народились у Візантійській імперії в IX столітті і внесли величезний внесок у культурний та духовний розвиток слов'янських народів.

Кирило, що був відомий також під ім'ям Константин, разом з Мефодієм створив слов'янську абетку - глаголицю, яка згодом стала основою для кирилиці, що використовується в багатьох слов'янських мовах, зокрема в українській. Вони також переклали на слов'янську мову богослужебні книги, що дозволило людям краще розуміти християнське вчення.

Що не можна робити 14 лютого

Не можна стригти волосся та нігті.

Забороняється лаятися, лихословити.

Візит до лікаря краще запланувати на інший день.

Народні прикмети і традиції на 14 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: погода вказує, яким буде серпень;

синиці голосно щебечуть до потепління;

мороз дуже сильний — літо буде посушливим і спекотним;

сонячно — літо буде теплим, але весна зустріне морозами.

14 лютого синиці голосно щебечуть до потепління / Фото: Unsplash

Сон, який ви побачили в ніч проти 14 лютого, точно здійсниться. Однак, тлумачення його може бути цікавим. Так годинник сниться до тимчасових труднощів, а тарілка чи горщик до невдач у починаннях.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 лютого

Які завтра іменини: Кирило, Георгій, Костянтин, Михайло.

Талісманом людини, народженої 14 лютого є хризоберил. Камінь, який допомагає зцілюватися емоційно, а не тільки фізично. Хризоберил здатний також почистити кров.

Цього дня народилися:

1857 рік — український гігієніст і епідеміолог, міністр УНР, дійсний член ВУАН Овксентій Корчак-Чепурківський;

1866 рік — український вчений-історик, громадський та політичний діяч Микола Василенко;

1930 рік — український митець-графік, ілюстратор, майстер лінориту, деревориту й офорту, художник кіно, художник-постановник Георгій Якутович.

Пам’ятні дати 14 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 лютого:

842 рік — умовний день народження французької мови: Людовік II Німецький і Карл II Лисий приносять Страсбурзькі клятви романською (старофранцузькою) мовою;

1009 рік — перша згадка про Литву (в анналах монастиря Кведлінбург);

1014 рік — папа Римський Бенедикт VIII визнає Генріха II Святого імператором Священної Римської Імперії;

1556 рік — Акбар коронований падишахом могольської імперії;

1663 рік — Канада оголошується королівською провінцією Франції;

1778 рік — прапор Сполучених Штатів уперше формально визнають іноземним військово-морським судном, коли французький адмірал Туссен-Гійом Піке де ла Мот салютував дев'ятьма гарматами американському кораблеві "Рейнджер" під командуванням Джона Джонса;

1779 рік — у сутичці з аборигенами Гавайських островів гине англійський мореплавець Джеймс Кук;

1797 рік — британська ескадра розбиває іспанський флот біля мису святого Вікентія (район Гібралтару), за що Гораціо Нельсон отримує звання контрадмірала;

1848 рік — за мирним договором Мексика віддає Техас Сполученим Штатам;

1859 рік — Орегон стає 33-м штатом США;

1876 рік — американський винахідник Александер Белл демонструє перший побутовий телефон;

1879 рік — війська Чилі захоплюють порт Антофагаста, що стає одним з приводів до війни між Чилі і коаліцією Перу та Болівією;

1912 рік — Аризона стає 48-м американським штатом;

1914 рік — виборча реформа в Галичині дозволяє отримати українцям 27,2 % мандатів у крайовому сеймі, проте не була реалізована через початок Першої світової війни;

1924 рік — компанія IBM отримує свою нинішню, всім відому, назву;

1927 рік — створюють хокейну команду "Торонто Мейпл Ліфс";

1933 рік — у Парижі запроваджують першу у світі автоматичну телефонну службу точного часу;

1946 рік — у Пенсильванському університеті фірмою IBM представлений ENIAC — один із перших у світі комп'ютерів;

1946 рік — націоналізований Банк Англії;

1978 рік — англійська група Dire Straits розпочинає в Лондоні запис свого першого альбому;

1990 рік — "Вояджер-1" робить фотографію Землі з відстані 6,4 млрд км: Бліда блакитна цятка;

1993 рік — Україна, Польща та Угорщина підписують договір про співпрацю народів Карпатського регіону;

2005 рік — у Лівані внаслідок теракту вбивають колишнього прем'єр-міністра Рафіка Харірі;

2005 рік — троє працівників PayPal засновують відеохостинг YouTube.

Погода на 14 лютого

Завтра, 14 лютого, в Києві хмарно, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, опадів не передбачається. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +2 вдень та -5 вночі. У Львові +4 вдень та -6 вночі. У Харкові 0 вдень та -7 вночі. В Одесі +4 вдень та -2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

14 лютого в Україні і світі святкують День святого Валентина (Свято закоханих) / Фото: Unsplash

14 лютого в Україні і світі святкують День святого Валентина (Свято закоханих). Це день, коли люди висловлюють свої почуття коханим через подарунки, листівки ("валентинки"), квіти та романтичні зустрічі. Існує кілька легенд про його виникнення, найпопулярніша з яких пов'язана зі святим Валентином, римським священником, який жив у III столітті. За легендою, імператор Клавдій II заборонив воїнам одружуватися, вважаючи, що сім'я робить їх менш відданими армії. Валентин таємно вінчав закоханих, за що його ув'язнили й стратили 14 лютого 269 року. Перед смертю він написав листа дівчині, яку, за переказами, кохав, підписавши: "Твій Валентин".

Також 14 лютого День любителів бібліотек. Це своєрідне свято для всіх, хто цінує книги, бібліотеки та їхню роль у збереженні знань та культури Цю дату започаткувала Австралійська бібліотечна та інформаційна асоціація (ALIA), щоб підкреслити важливість бібліотек у житті суспільства. Згодом свято поширилося і на інші країни, хоча не є офіційним державним святом.

А ще 14 лютого Міжнародний день самотності. Це своєрідна альтернатива Дню святого Валентина для самотніх людей. Це день, коли люди приймають і святкують свою незалежність, дружбу або просто ставляться до самотності з позитивом.

14 лютого святкують Всесвітній день бонобо. Це свято присвячене захисту бонобо – рідкісного виду людиноподібних мавп, які є найближчими родичами людини разом із шимпанзе. Дата обрана не випадково – цього дня святкують День святого Валентина, символ кохання. Бонобо відомі своєю миролюбною поведінкою, яку вони підтримують через соціальні зв’язки, обійми та інші форми взаємодії. Вони часто розв’язують конфлікти не агресією, а ніжністю, що зробило їх символом миру та гармонії.

Також 14 лютого Всесвітній день поширення інформації про вроджені вади серця. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про вроджені вади серця (ВВС) – одне з найпоширеніших вроджених захворювань у світі. ВВС – це група структурних аномалій серця, які виникають ще під час внутрішньоутробного розвитку. Вони можуть впливати на кровообіг і роботу серця.

А ще 14 лютого День комп’ютерника. Ця дата обрана на честь першого комп’ютерного вірусу – Brain, який був створений 14 лютого 1986 року братами Басітом і Амджадом Фарук Альві з Пакистану. Вони не мали злого наміру – вірус лише інформував користувачів про себе, не завдаючи шкоди.

14 лютого Міжнародний день дарування книг. Це волонтерська ініціатива, яка заохочує людей дарувати книги дітям і тим, хто їх потребує. Свято започаткувала Еммі Бродмур 2012 року. Вона хотіла створити день, який би надихав людей ділитися книжками й розвивати любов до читання у дітей у всьому світі.