Яке завтра, 14 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 14 серпня, Всесвітній день ящірки. Віряни святкують Медовий Спас (Маковія). До Нового року залишилося 139 днів.

14 серпня 2023 року — понеділок. 537-й день війни в Україні.

Яке завтра, 14 серпня, церковне свято

14 серпня в церковному календарі – Медовий Спас або Маковія. Маковія вшановує пам'ять мучеників Макавеїв, за що і отримало таку назву. Це було сім братів та їхня мама Соломія. Це була подія Старого Заповіту, яка трапилася приблизно 166 року до Різдва Христового. Тоді в Ізраїлі правив язичник Антиох Єпіфан. Він переслідував всіх християн.

Брати та їхня мати сповідували християнство, за що були схоплені, катовані та вбиті. Сім'я Макавеїв стала символом віри в Господа і стійкості.

Що не можна робити в цей день

Це перший день Успенського посту, тому не можна їсти м'ясних, рибних, молочних продуктів.

Також не рекомендовано сваритися, лихословити.

Не можна лінуватися, просто без діла лежати на дивані.

Народні прикмети і традиції на 14 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: все ще можна помітити цвіт кульбаб — до теплої осені;

вже немає квітів троянди — чекайте на швидкий прихід холодів;

малина в лісі велика — пора вже сіяти озимі;

погода на Маковія показує, якою вона буде 28 серпня;

олені заходять у воду — в річках вже купатися не можна;

на вулиці сильний вітер — зима буде сніжною та холодною.

14 серпня олені заходять у воду — в річках вже купатися не можна / Фото: Pexels

За традицією на Медовий Спас люди йдуть до церкви і освячують баночки з медом, фрукти, овочі. Також робили спеціальні букети-обереги з маківок, польових квітів, які також освячували. Серпень в наших предків вважався місяцем щедрості та нового урожаю.

Погода на 14 серпня

Завтра, 14 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові небо ясне весь день, без опадів. У Харкові вдень можуть з'явитися хмари, але вони швидко розсіються, без опадів. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +29 вдень та +17 вночі. У Львові +27 вдень та +17 вночі. У Харкові +26 вдень та +16 вночі. В Одесі +27 вдень та +21 вночі.

Пам’ятні дати 14 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 серпня:

1385 рік — португальці розбивають кастильців у битві при Алжубарроті;

1385 рік — укладають Кревську унію — угоду між Королівством Польським і Великим князівством Литовським, яка передбачала об'єднання цих країн в єдину державу;

1457 рік — надрукували першу книгу, дата виходу у світ якої точно відома;

1880 рік — закінчують спорудження знаменитого собору в Кельні;

1916 рік — в ході Першої світової війни починаються бої Українських січових стрільців (УСС) за гору Лисоню в складі австро-угорської армії проти російських військ;

1919 рік — частини 2-го корпусу Української Галицької Армії, женучи перед собою Таращанську бригаду червоних Василя Боженка, здобувають Старокостянтинів;

1936 рік — на Олімпійських іграх в Берліні вперше відбуваються змагання з баскетболу;

1947 рік — Пакистан та Індія здобувають незалежність від Великої Британії опівночі;

1971 рік — проголошують незалежність Бахрейну;

1992 рік — розпочинається грузино-абхазький конфлікт;

2013 рік — сотні вбитих і тисячі поранених в Каїрі після розгону силовиками таборів протестувальників проти військового перевороту.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 серпня

Які завтра іменини: Олександр, Дмитро, Леонтій, Тимофій, Федір, Софія.

Талісманом людини, народженої 14 серпня є рубін. Назва каменю походить від латинського слова, який означає "червоний". Здавна рубін вважали символом хоробрості, краси та відданості.

В цей день народилися:

1892 рік — український художник, представник школи "бойчукістів" Іван Липківський;

1983 рік — американська акторка українського походження Міла Куніс.

Який завтра день в Україні і світі

14 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день ящірки / Фото: Pexels

14 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день ящірки. Невідома історія виникнення цього свята. Але існує думка, що ініціатором його створення була група любителів дикої природи, вчених та герпетологів. Вони хотіли змінити погану думку суспільства про ящірок. Ящірки — одна з найбільших за чисельністю груп наземних хребетних. Відомо близько 6000 видів плазунів, які ведуть наземний спосіб життя. Деякі мешкають на землі, інші на деревах. Відрізняються вони розміром, забарвленням тощо. Найбільшою ящіркою на Землі є комодський варан. Довжина деяких представників сягає 3 метрів.

Також 14 серпня День зведення татуювання. Часто татуювання сприймається як постійний знак, символ якоїсь події чи моменту, яку людина хоче запам'ятати назавжди. Але з часом смаки змінюються і те, що раніше здавалося хорошою ідеєю, може стати джерелом жалю. Саме цей день присвятили таким людям, які бажають попрощатися зі своїм татуюванням.