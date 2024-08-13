Яке завтра, 14 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 14 серпня, Всесвітній день каліграфії. Віряни вшановують перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського. До Нового року залишилося 139 днів.

14 серпня 2024 року — середа. 903-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

14 серпня в церковному календарі – день перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського. Перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського відбулося 27 серпня 1091 року, через 17 років після його смерті. Теодосій Печерський був одним із засновників Києво-Печерського монастиря і вважається батьком чернецтва Київської Русі.

Рішення про перенесення мощей було ухвалено на раді братії монастиря під керівництвом ігумена Івана. Мощі були знайдені преподобним Нестором Літописцем, який описав цей процес у своїх творах. Під час перенесення мощей відбувалися численні чудеса, зокрема, над печерою, де були знайдені мощі, з’явилися три вогненні стовпи. Мощі святого Теодосія були перенесені до Успенського собору Києво-Печерської лаври, де вони зберігаються до сьогодні.

Що не можна робити 14 серпня

Не можна вживати спиртне — прийде бідність.

Заборонено готувати страви з тіста — відвернете талан.

Не слід лаятися, кричати.

Народні прикмети і традиції на 14 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сильний вітер — до холодного і дощового вересня;

журавлі на південь відлітають — швидко прийдуть морози;

ранкова зоря червоного кольору — буде вітер.

14 серпня журавлі на південь відлітають — швидко прийдуть морози / Фото: pixabay.com

Цього дня було прийнято свататися до дівчат. Вважалося, що це останній літній день, щоб це зробити.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 серпня

Які завтра іменини: Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Семен, Федір, Єва, Євдокія.

Талісманом людини, народженої 14 серпня, є рубін. Елегантний та вишуканий дорогоцінний камінь. Здавна рубін вважався символом пристрасті, його дарували своїм коханим.

Цього дня народилися:

1873 рік — видатний діяч західноукраїнського фізкультурно-спортивного руху кінця ХІХ — першої половини ХХ ст Іван Боберський;

1892 рік — український художник, представник школи "бойчукістів" Іван Липківський;

1945 рік — український політик, 3-й міністр оборони України, директор Аерокосмічного інституту Валерій Шмаров.

Пам’ятні дати 14 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 серпня:

1385 рік — португальці розбивають кастильців у битві при Алжубарроті;

1457 рік — друкують першу книгу, дата виходу у світ якої точно відома (близько 3 років після Йогана Ґутенберґа);

1880 рік — закінчують спорудження знаменитого собору в Кельні (будову розпочато 1248 року);

1919 рік — частини 2-го корпусу Української Галицької Армії, женучи перед собою Таращанську бригаду червоних Василя Боженка, здобувають Старокостянтинів;

1936 рік — на Олімпійських іграх в Берліні вперше відбуваються змагання з баскетболу;

1947 рік — Пакистан та Індія здобувають незалежність від Великої Британії опівночі;

1992 рік — розпочинається грузино-абхазький конфлікт;

2013 рік — сотні вбитих і тисячі поранених в Каїрі після розгону силовиками таборів протестувальників проти військового перевороту.

Погода на 14 серпня

Завтра, 14 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +26 вдень та +16 вночі. У Львові — +26 вдень та +13 вночі. У Харкові — +26 вдень та +16 вночі. В Одесі — +29 вдень та +19 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

14 серпня Всесвітній день ящірки / Фото: Unsplash

14 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день каліграфії. Цей день присвячений мистецтву красивого письма та його історії, яка налічує тисячоліття. Каліграфія, що походить від грецьких слів "kalós" (красиво) та "grafí" (писати), поєднує в собі письмо та образотворче мистецтво1. Вона має різні стилі та традиції, які розвивалися в різних культурах, таких як західноєвропейська, азійська, китайська, японська та ісламська каліграфія.

Також 14 серпня Всесвітній день ящірки. Це свято було започатковане групою ентузіастів-герпетологів та любителів дикої природи. Мета цього дня — змінити негативне ставлення до ящірок та підвищити обізнаність про їхню важливу роль у природних екосистемах. Ящірки є одними з найчисельніших наземних хребетних і відіграють важливу роль у різних екосистемах, виступаючи як хижаки та індикатори стану довкілля. Наприклад, комодський варан може досягати довжини 3 метрів, тоді як круглопалий гекон з Вест-Індії має довжину всього 16 мм.