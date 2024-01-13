Яке завтра, 14 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 14 січня, Всесвітній день логіки. Віряни вшановують пам'ять рівноапостольної Ніни, просвітниці Грузії . До Нового року залишилося 352 дні.

14 січня 2024 року — неділя. 690-й день війни в Україні.

Яке завтра, 14 січня, церковне свято

14 січня в церковному календарі – день пам’яті рівноапостольної Ніни, просвітниці Грузії. Жінка все життя проповідувала Євангеліє, зцілювала хворих та творила інші чудеса. В наш час її мощі зберігаються у Бодбійському монастирі (містечко Сігнахі). Народилася Ніна в Каппадокії приблизно 280 року. Від дитинства її виховували в любові до Бога. У віці 20 років разом з батьками прибула до Єрусалиму, де її вихованням зайнялася благочестива Ніанфора. Якось дівчині з'явилася Матір Божа і сказала йти до Грузії, де на той час жити язичники. Діставшись цієї землі, Ніна почала проповідувати християнство. Незабаром до неї приєдналися інші дівчата і був започаткований монастир. Ніна померла 335 року.

Що не можна робити 14 січня

Не можна бажати комусь зла, сваритися і лихословити.

Не варто стригти волосся — це принесе невдачі.

Заборонено виходити з дому до світанку.

Народні прикмети і традиції на 14 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: навколо місяця видно коло з туману — чекайте на хуртовини;

птахи літають низько над землею — варто готуватися до опадів;

вранці почути спів пташок до відлиги;

вночі добре видно зорі та місяць — почне знижуватися температура повітря;

хмарно — морози ще затримаються;

на деревах видно іній, незабаром буде потепління.

14 січня птахи літають низько над землею — варто готуватися до опадів / Фото: Pexels

Наші предки намагалися провести весь день у праці. Вважали, що тільки тоді зусилля точно принесуть бажані плоди. Найчастіше займалися домашнім господарюванням і генеральним прибиранням.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 січня

Які завтра іменини: Павло, Андрій, Агнія, Ярема, Сергій, Веремій, Аристарх, Остап, Веніамін, Ніна.

Талісманом людини, народженої 14 січня є родоніт. Напівдорогоцінний камінь. Здавна родоніт позиціонувався як суто жіночий талісман. Наші предки вірили, що він допомагає зачати дитину та покращує роботу репродуктивної системи.

В цей день народилися:

1937 рік — український прозаїк, поет, публіцист, кінодраматург, лауреат Шевченківської премії Євген Гуцало;

1973 рік — український футболіст, півзахисник Василь Кардаш;

1997 рік —офіцер Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (2022, посмертно) Сергій Пархоменко.

Пам’ятні дати 14 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 січня:

1392 рік — Холм отримує від короля Владислава Ягайла міські права і 4320 десятин землі для поселення та землеробства;

1506 рік — у Римі знаходять та перевозять у Ватиканський собор скульптуру "Лаокоон і його сини";

1604 рік — розпочинає роботу Гемптон-Кортська конференція на чолі з королем Англії Яковом I для обговорення вимог пуритан щодо зміни доктрини Англіканської церкви;

1761 рік — в битві біля індійського міста Паніпат 90-тисячне військо афганців (на чолі з Ахмед-шахом Дуррані) в союзі з індійськими мусульманськими загонами вщент розтрощує військо маратхських князів;

1794 рік — Елізабет Хог Беннетт з Едома, штат Вірджинія, стає першою американською жінкою, якій успішно зробили кесарів розтин;

1814 рік — підписують Кільські мирні договори, що поклали край англо-данській війні: Данія поступалася Швеції Норвегією;

1900 рік — прем'єра опери "Тоска" Дж. Пуччіні;

1919 рік — у Києві постановою Директорії УНР урядовці усіх відомств, призначені за часів гетьмана Павла Скоропадського, негайно звільняють зі своїх посад;

1942 рік — на ім'я А.Гітлера направляють листа, підписаного головним отаманом УНР у Варшаві А. Лівицьким, президентом Української національної ради у Києві професором М. Величківським, головою Генеральної ради українських комбатантів генералом М. Омеляновичем-Павленком, президентом Української національної ради у Львові митрополитом А. Шептицьким, де висловлювалися критичні зауваження щодо політики Третього рейху стосовно України;

1943 рік — війна на Тихому океані: починається евакуація японських військ з острова Гуадалканал;

1946 рік — Генеральна Асамблея ООН обрирає Українську РСР членом Економічної і соціальної ради ООН;

1953 рік — у Гельсінкі (Фінляндія) в змаганнях на першість світу зі швидкісного бігу на ковзанах абсолютним чемпіоном світу стає українець О. Гончаренко;

1989 рік — міліція розганяє установчі збори ініціативної групи Тернопільської обласної філії Української Гельсінської спілки;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Мексикою;

2004 рік — після близько 500-річної перерви прапор "п'яти хрестів" стає державним прапором Грузії;

2005 рік — космічний зонд "Гюйгенс" здійснює вдалу посадку на поверхню Титану;

2010 рік — годинник Судного дня переводять на одну хвилину назад.

Погода на 14 січня

Завтра, 14 січня, в Києві хмарно, протягом дня йтиме дрібний сніг. У Львові похмуро, протягом дня дрібний дощ. У Харкові хмарно, вдень та ввечері дрібний сніг. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві 0 вдень та -4 вночі. У Львові 0 вдень та -4 вночі. У Харкові -5 вдень та -12 вночі. В Одесі -1 вдень та -9 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

14 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день логіки / Фото: Pexels

14 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день логіки. Ініціаторами впровадження цього свята стали міжнародні організації ЮНЕСКО та CIPSH, а їхня ідея була підтримана та затверджена під час головної конференції ЮНЕСКО наприкінці 2019 року. Дату святкування обрали не випадково, адже саме цього дня народився Альфред Тарський та помер Курт Гедель. Вони були видатними логіками XX століття.

Унікальність людини визначають саме свідомість, розум і мислення. Вони ж складають і основу логіки. Багато цивілізацій ще від початку людства вивчали здатність особистості логічно мислити. Однак громадськість мало інформували про значущість логіки.