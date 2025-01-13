Яке завтра, 14 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 14 січня, Всесвітній день логіки. Віряни вшановують пам'ять святої рівноапостольної Ніни. До Нового року залишився 351 день.

14 січня 2025 року — вівторок. 1056-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

14 січня в церковному календарі – день пам’яті святої рівноапостольної Ніни. Жінка все своє життя присвятила проповіді Євангелія, зціленню хворих і творенню див. Сьогодні її мощі зберігаються в Бодбійському монастирі, що в містечку Сігнахі. Ніна народилася приблизно в 280 році в Каппадокії, де з раннього дитинства її виховували в любові до Бога. У 20 років вона разом із батьками переїхала до Єрусалима, де її наставницею стала благочестива жінка на ім’я Ніанфора. Одного разу Мати Божа з'явилася Ніні й веліла вирушити до Грузії, де тоді мешкали язичники. Прибувши туди, Ніна почала проповідувати християнство. Згодом до неї приєдналися інші дівчата, і вони заснували монастир. Ніна померла 335 року.

Що не можна робити 14 січня

Не слід лихословити, сваритися, бажати іншим зла.

До світанку з дому краще не виходити.

Не можна стригти волосся — буде погано рости.

Народні прикмети і традиції на 14 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: іній на деревах — прийде потепління;

вранці співають пташки — до відлиги;

вночі на небі ясні зірки і місяць — почне знижуватися температура;

птахи низько над землею літають — чекайте на опади.

14 січня вранці співають пташки до відлиги / Фото: Unsplash

Цей день краще провести у праці, все, що ви розпочнете, закінчиться з хорошими результатами.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 січня

Які завтра іменини: Адам, Андрій, Давид, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Павло, Сергій, Степан, Ніна.

Талісманом людини, народженої 14 січня, є родоніт. Камінь допомагає заспокоїти нервову систему і нормалізувати сон. А ще родоніт пробуджує приховані таланти людини.

Цього дня народилися:

1937 рік — український прозаїк, поет, публіцист, кінодраматург, лауреат Шевченківської премії Євген Гуцало;

1973 рік — український футболіст, півзахисник Василь Кардаш;

1997 рік — офіцер Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (2022, посмертно) Сергій Пархоменко.

Пам’ятні дати 14 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 січня:

1392 рік — Холм отримує від короля Владислава Ягайла міські права і 4320 десятин землі для поселення та землеробства;

1506 рік — у Римі знаходять та перевозять до Ватиканського собору скульптуру "Лаокоон і його сини";

1604 рік — розпочинає роботу Гемптон-Кортська конференція на чолі з королем Англії Яковом I для обговорення вимог пуритан щодо зміни доктрини Англіканської церкви;

1761 рік — в битві біля індійського міста Паніпат 90-тисячне військо афганців (на чолі з Ахмед-шахом Дуррані) в союзі з індійськими мусульманськими загонами вщент розтрощило військо маратхських князів;

1794 рік — Елізабет Гог Беннетт з Едома, штат Вірджинія, стає першою американською жінкою, якій успішно зробили кесарів розтин;

1814 рік — підписують Кільські мирні договори, що поклали край англо-данській війні: Данія поступалася Швеції Норвегією;

1919 рік — у Києві постановою Директорії УНР урядовці усіх відомств, призначені за часів гетьмана Павла Скоропадського, негайно звільняються зі своїх посад;

1943 рік — війна на Тихому океані: почалася евакуація японських військ з острова Гуадалканал;

1946 рік — Генеральна Асамблея ООН обирає Українську РСР членом Економічної і соціальної ради ООН;

1953 рік — у Гельсінкі (Фінляндія) в змаганнях на першість світу зі швидкісного бігу на ковзанах абсолютним чемпіоном світу стає українець О. Гончаренко (193,143 очка);

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Мексикою;

2004 рік — після близько 500-річної перерви прапор "п'яти хрестів" стає державним прапором Грузії;

2005 рік — космічний зонд "Гюйгенс" здійснює вдалу посадку на поверхню Титану;

2010 рік — годинник Судного дня перевели на одну хвилину назад;

2023 рік — ракетний удар по житловому будинку в місті Дніпро.

Погода на 14 січня

Завтра, 14 січня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі сонячно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — 0 вдень та -3 вночі. У Львові — -1 вдень та -7 вночі. У Харкові — +1 вдень та -2 вночі. В Одесі — +1 вдень та -3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

14 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день логіки / Фото: Unsplash

14 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день логіки. Це міжнародне свято було засноване з ініціативи ЮНЕСКО та Міжнародної ради з філософії та гуманітарних наук (CIPSH) і вперше офіційно відзначене 2019 року. Ця дата вибрана на честь двох важливих подій: смерті Альфреда Тарського (14 січня 1983 року) — відомого логіка і математика, який зробив значний внесок у розвиток математичної логіки та теорії моделей та дні народження Курта Геделя (28 квітня 1906 року), але дата 14 січня символічно нагадує про його досягнення, зокрема його теореми про неповноту. Всесвітній день логіки допомагає оцінити фундаментальне значення логіки у формуванні критичного мислення та розвитку сучасного світу.

Також 14 січня День кесаревого розтину. Ця дата пов’язана із важливою подією в історії медицини: саме 14 січня 1794 року у США було проведено перший задокументований успішний кесарів розтин на живій жінці. Американський лікар Джессі Беннетт у Вірджинії здійснив кесарів розтин своїй дружині Елізабет. Операція була вимушеним заходом через ускладнення під час пологів, які загрожували життю матері та дитини. Без доступу до сучасних антисептиків чи знеболювальних, лікар використовував лише найпростіші інструменти та свій досвід. Операція завершилася успішно: як мати, так і дитина вижили.

А ще 14 січня Міжнародний день повітряного змія. Це свято також відоме як Макар-Сакранті — традиційний індійський фестиваль, який символізує перехід Сонця у знак Козорога (макар) і початок нового астрономічного року. Цього дня люди масово запускають повітряні змії, що стало символом свята.