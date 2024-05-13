Яке завтра, 14 травня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 14 травня, День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Віряни вшановують пам'ять мученика Максима. До Нового року залишився 231 день.

14 травня 2024 року — вівторок. 811-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

14 травня в церковному календарі – день пам’яті мученика Максима. Він жив за часів, коли імператором був Декій. Навернув своїми проповідями про християнство багатьох язичників. За це його схопили і побили камінням до смерті.

Що не можна робити 14 травня

Не можна сваритися з рідними.

Заборонено пити алкогольні напої.

Не варто лінуватися.

Народні прикмети і традиції на 14 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: похмура погода — на поганий урожай;

холодний день — таким буде літо;

в небі високо літають ластівки — чекайте на теплу і сонячну погоду;

ясний день — великий урожай.

14 травня в небі високо літають ластівки — чекайте на теплу і сонячну погоду / Фото: Unsplash

Після цього дня в народі висаджували у відкритий ґрунт розсаду огірків. Вірили, що тоді вона точно приживеться.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 травня

Які завтра іменини: Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Яків, Ян.

Талісманом людини, народженої 14 травня, є агат. Камінь, що має вулканічне походження. Здавна вірили, що агат допомагає подолати безсоння.

Цього дня народилися:

1627 рік — гетьман Війська Запорозького Петро Дорошенко;

1871 рік — український письменник, поет, майстер експресіоністичної новели, громадський діяч, політик Василь Стефаник;

1920 рік — українська політична діячка, журналістка, співорганізаторка Червоного Хреста УПА, жіночої мережі і юнацтва ОУН, Антибільшовицького блоку народів (АБН), очільниця ОУН(б) Ярослава Стецько.

Пам’ятні дати 14 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 травня:

1796 рік — британський хірург Едвард Дженнер вперше у світі робить успішне щеплення від віспи 8-річному хлопчику;

1811 рік — Парагвай здобуває незалежність від Іспанії;

1853 рік — у США отримують патент на згущене молоко;

1900 рік — у Парижі відкривають II Олімпійські ігри;

1940 рік — Голландія капітулює перед вермахтом у перший рік Другої світової війни;

1948 рік — у Тель-Авіві прем'єр-міністр Давид Бен-Гуріон публічно виголошує Декларацію незалежності Ізраїлю;

1955 рік — у Варшаві підписують договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу соціалістичних країн (Варшавський договір) і створюють об'єднане командування збройними силами;

1975 рік — футболісти "Динамо" (Київ) уперше вибюють Кубок Володарів Кубків.

Погода на 14 травня

Завтра, 14 травня, в Києві хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ. У Львові сонячно, без опадів. У Харкові хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві — +17 вдень та +9 вночі. У Львові — +16 вдень та +9 вночі. У Харкові — +17 вдень та +10 вночі. В Одесі — +18 вдень та +14 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

14 травня Міжнародний день шанування чихуахуа / Фото: Unsplash

14 травня в Україні День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. День пам’яті, який має особливе значення. За даними ізраїльського національного меморіалу Катастрофи і Героїзму "Яд Вашем", в Україні таких людей 26731. Вони удостоєні Державою Ізраїль звання Праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту, тобто нацистської політики знищення. Україна займає четверте місце за кількістю Праведників, попереду лише Польща, Нідерланди та Франція. Загалом Праведники народів світу походять більш ніж із 50 країн.

Також 14 травня Міжнародний день шанування чихуахуа. Він присвячений одній з найменших порід собак у світі — чихуахуа. Це особлива нагода для власників та шанувальників цих собак висловити свою любов і вдячність цим чарівним і відданим товаришам. Чихуахуа — це порода з давньою історією, що сягає стародавніх цивілізацій у Мексиці. Вони відомі своїм маленьким розміром, але великим характером і виразними очима.

А ще 14 травня Всесвітній день топіарію. Шорічне свято мистецтва топіарію, тобто практики обрізання та формування рослин у декоративних формах, таких як тварини, геометричні фігури та скульптури людей. Цей день був заснований Levens Hall and Gardens.

14 травня День поширення інформації про травми спинного мозку. Травми спинного мозку можуть бути спричинені різними факторами, включаючи травматичні нещасні випадки, захворювання та генетичні розлади. Ці травми можуть призвести до низки фізичних, сенсорних і когнітивних порушень і можуть мати серйозний вплив на якість життя людини.

Також 14 травня День народження вазеліну. Це дата, коли 1878 року американський хімік Роберт Чезбро запатентував вазелін як торгову марку. Вазелін, відомий також як нафтове желе, був винайдений Чезбро 1859 року і став популярним засобом для лікування різних шкірних проблем, таких як опіки, порізи та сухість шкіри.