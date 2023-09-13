Яке завтра, 14 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 14 вересня, День танкових військ в Україні. Віряни святкують Воздвиження Хреста Господнього. До Нового року залишилося 108 днів.

14 вересня 2023 року — четвер. 568-й день війни в Україні.

Яке завтра, 14 вересня, церковне свято

14 вересня в церковному календарі – Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього. Це свято вважається одним із найголовніших у східній християнській традиції. В першій половині IV століття в Єрусалимі мати імператора Костянтина Великого цариця Олена знайшла хрест, на якому було розіп'ято Ісуса Христа. Нею були організовані розкопки, під час яких була знайдена печера Гробу Господнього, а неподалік від неї три хрести. Диво допомогло дізнатися, на якому саме був розіп'ятий Син Божий. До хреста доторкнулася хвора жінка, яка одразу вилікувалася.

Що не можна робити в цей день

Не варто починати важливі справи, цей день вважається для цього несприятливим.

Церква забороняє лихословити, сваритися, вживати алкоголь.

Не варто укладати шлюб, вінчатися.

Народні прикмети і традиції на 14 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: прийшло різке похолодання — чекайте на ранню весну;

вранці заморозки — зима прийде рано, погода тепла і ясна — не варто ще чекати на холоди;

дме північний вітер — наступне літо буде спекотним, а ось західний — до поганої погоди;

вже не видно перелітніх птахів — взимку будуть тріскучі морози;

журавлі тільки почали летіти на південь, не поспішаючи, і сильно кричать — осінь буде теплою.

14 вересня журавлі тільки почали летіти на південь, не поспішаючи, і сильно кричать — осінь буде теплою. / Фото: Pexels

Головною традицією свята Воздвиження є відвідування храмів та церков. Наші предки в цей період просили в молитвах про здоров'я, позбавлення від гріхів, багатий урожай наступного року. Вважалося, що цього дня молитви мають особливу силу. В давнину існувала ще й традиція малювати на дверях будинків хрести. Вірили, що хрест допоможе захистити родину від усього поганого.

Погода на 14 вересня

Завтра, 14 вересня, в Києві похмура погода, хоча вранці можливе невелике прояснення, ввечері чекайте на сильний дощ. У Львові від самого ранку небо закриють хмари, вранці дрібний дощ, який вдень зміниться на дощ із грозою та закінчиться до вечора. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +26 вдень та +16 вночі. У Львові — +20 вдень та +15 вночі. У Харкові — +21 вдень та +10 вночі. В Одесі — +26 вдень та +19 вночі.

Пам’ятні дати 14 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 вересня:

1068 рік — під час повстання кияни визволяють з порубу Великого князя Київського Всеслава Брячиславича, скинувши Ізяслава Ярославича;

1797 рік — відбувається державний переворот у Французькій республіці;

1871 рік — розпочинає свою діяльність перший в Наддніпрянській Україні банк — Харківський акціонерний земельний банк;

1918 рік — у Болгарському царстві розпочинається Владайське солдатське повстання, придушене урядом за допомогою німецьких військ;

1939 рік — у США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) піднімає у повітря свій перший гелікоптер VS-300;

1991 рік — у Києві розпочинає роботу Всеукраїнський форум інтелігенції;

1995 рік — у Брюсселі відбувається офіційна церемонія прийняття Індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО;

1996 рік — в Одесі відбувається Світовий конгрес чеченців і Всеукраїнський конгрес вайнахів;

2000 рік — корпорація Microsoft випускає операційну систему Windows Millennium Edition.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 вересня

Які завтра іменини: Семен, Марфа.

Талісманом людини, народженої 14 вересня, є тигрове око. Камінь відомий людству з давніх-давен. Тоді вірили, що тигрове око допомагає швидко оновити сили організму після тяжкої хвороби. Любили цей камінь римські воїни, які гравіювали на його поверхні різноманітні знаки для захисту у бою.

Цього дня народилися:

1917 рік — українська політична діячка, керівник жіночої мережі і юнацтва ОУН Ярослава Бандера;

1951 рік — український письменник, композитор, науковець, Заслужений діяч мистецтв України Володимир Мельников;

1974 рік — українська актриса театру і кіно Олеся Власова.

Який завтра день в Україні і світі

14 вересня День танкових військ в Україні / Фото: Associated Press

14 вересня в Україні і світі Всесвітній день атопічної екземи. Подія була створена 2018 року за ініціативи організації GlobalSkin та Європейської Федерації, яка об’єднує асоціації пацієнтів з алергією та хворобами дихальних шляхів (EFA) з метою поширення інформації про цю хворобу. Атопічна екзема або дерматит — захворювання шкірних покривів, яке проявляється сухістю, сильним свербежем, має хронічний характер. Хвороба достатньо сильно поширена — за статистичними даними 0,5-2% населення в Європі страждає від атопічної екземи.

Також 14 вересня День танкових військ в Україні. До 9 вересня 2023 року це професійне свято носило назву День танкістів і святкувалося щороку в другу неділю вересня. Відтепер святкова дата встановлена на 14 вересня.