Яке завтра, 14 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 14 вересня, День танкових військ в Україні. Віряни святкують Воздвиження Хреста Господнього. До Нового року залишилося 108 днів.
14 вересня 2023 року — четвер. 568-й день війни в Україні.
Яке завтра, 14 вересня, церковне свято
14 вересня в церковному календарі – Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього. Це свято вважається одним із найголовніших у східній християнській традиції. В першій половині IV століття в Єрусалимі мати імператора Костянтина Великого цариця Олена знайшла хрест, на якому було розіп'ято Ісуса Христа. Нею були організовані розкопки, під час яких була знайдена печера Гробу Господнього, а неподалік від неї три хрести. Диво допомогло дізнатися, на якому саме був розіп'ятий Син Божий. До хреста доторкнулася хвора жінка, яка одразу вилікувалася.
Що не можна робити в цей день
- Не варто починати важливі справи, цей день вважається для цього несприятливим.
- Церква забороняє лихословити, сваритися, вживати алкоголь.
- Не варто укладати шлюб, вінчатися.
Народні прикмети і традиції на 14 вересня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: прийшло різке похолодання — чекайте на ранню весну;
- вранці заморозки — зима прийде рано, погода тепла і ясна — не варто ще чекати на холоди;
- дме північний вітер — наступне літо буде спекотним, а ось західний — до поганої погоди;
- вже не видно перелітніх птахів — взимку будуть тріскучі морози;
- журавлі тільки почали летіти на південь, не поспішаючи, і сильно кричать — осінь буде теплою.
Головною традицією свята Воздвиження є відвідування храмів та церков. Наші предки в цей період просили в молитвах про здоров'я, позбавлення від гріхів, багатий урожай наступного року. Вважалося, що цього дня молитви мають особливу силу. В давнину існувала ще й традиція малювати на дверях будинків хрести. Вірили, що хрест допоможе захистити родину від усього поганого.
Погода на 14 вересня
Завтра, 14 вересня, в Києві похмура погода, хоча вранці можливе невелике прояснення, ввечері чекайте на сильний дощ. У Львові від самого ранку небо закриють хмари, вранці дрібний дощ, який вдень зміниться на дощ із грозою та закінчиться до вечора. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не очікується.
Температура повітря в Києві — +26 вдень та +16 вночі. У Львові — +20 вдень та +15 вночі. У Харкові — +21 вдень та +10 вночі. В Одесі — +26 вдень та +19 вночі.
Пам’ятні дати 14 вересня
Календар важливих подій в Україні та світі за 14 вересня:
- 1068 рік — під час повстання кияни визволяють з порубу Великого князя Київського Всеслава Брячиславича, скинувши Ізяслава Ярославича;
- 1797 рік — відбувається державний переворот у Французькій республіці;
- 1871 рік — розпочинає свою діяльність перший в Наддніпрянській Україні банк — Харківський акціонерний земельний банк;
- 1918 рік — у Болгарському царстві розпочинається Владайське солдатське повстання, придушене урядом за допомогою німецьких військ;
- 1939 рік — у США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) піднімає у повітря свій перший гелікоптер VS-300;
- 1991 рік — у Києві розпочинає роботу Всеукраїнський форум інтелігенції;
- 1995 рік — у Брюсселі відбувається офіційна церемонія прийняття Індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО;
- 1996 рік — в Одесі відбувається Світовий конгрес чеченців і Всеукраїнський конгрес вайнахів;
- 2000 рік — корпорація Microsoft випускає операційну систему Windows Millennium Edition.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 вересня
Які завтра іменини: Семен, Марфа.
Талісманом людини, народженої 14 вересня, є тигрове око. Камінь відомий людству з давніх-давен. Тоді вірили, що тигрове око допомагає швидко оновити сили організму після тяжкої хвороби. Любили цей камінь римські воїни, які гравіювали на його поверхні різноманітні знаки для захисту у бою.
Цього дня народилися:
- 1917 рік — українська політична діячка, керівник жіночої мережі і юнацтва ОУН Ярослава Бандера;
- 1951 рік — український письменник, композитор, науковець, Заслужений діяч мистецтв України Володимир Мельников;
- 1974 рік — українська актриса театру і кіно Олеся Власова.
Який завтра день в Україні і світі
14 вересня в Україні і світі Всесвітній день атопічної екземи. Подія була створена 2018 року за ініціативи організації GlobalSkin та Європейської Федерації, яка об’єднує асоціації пацієнтів з алергією та хворобами дихальних шляхів (EFA) з метою поширення інформації про цю хворобу. Атопічна екзема або дерматит — захворювання шкірних покривів, яке проявляється сухістю, сильним свербежем, має хронічний характер. Хвороба достатньо сильно поширена — за статистичними даними 0,5-2% населення в Європі страждає від атопічної екземи.
Також 14 вересня День танкових військ в Україні. До 9 вересня 2023 року це професійне свято носило назву День танкістів і святкувалося щороку в другу неділю вересня. Відтепер святкова дата встановлена на 14 вересня.