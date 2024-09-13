Яке завтра, 14 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 14 вересня, День танкістів в Україні, День фізичної культури та спорту в Україні, День українського борщу. Віряни святкують Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. До Нового року залишилося 108 днів.

14 вересня 2024 року — субота. 934-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

14 вересня в церковному календарі – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Це одне з дванадесятих свят у християнській традиції. Воно присвячене знайденню та піднесенню хреста, на якому був розп’ятий Ісус Христос.

Історія свята починається у IV столітті, коли свята Олена, мати імператора Костянтина Великого, знайшла хрест у Єрусалимі . Пізніше, у VII столітті, хрест був повернений з Персії до Єрусалиму після перемоги імператора Іраклія над персами. Свято має глибоке символічне значення, нагадуючи про жертву Ісуса Христа та його перемогу над смертю. Цього дня віряни відвідують богослужіння, під час яких відбувається урочисте піднесення хреста.

Що не можна робити 14 вересня

Не слід давати гроші в борг — почнуться фінансові проблеми.

Не можна планувати важливі справи — вони закінчаться без результату.

Забороняється лаятися і сваритися.

Народні прикмети і традиції на 14 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: птахи відлетіли на південь — чекайте на сильний мороз;

різко похолодало — весна прийде рано;

вранці заморозок — до ранньої зими;

журавлі тільки летять до теплих країв і сильно кричать — до теплої осені.

14 вересня вранці заморозок до ранньої зими / Фото: Unsplash

Цього дня віряни обов'язково відвідують храм та моляться. Вони просять у Бога добробуту, здоров'я, кохання, щастя в усіх починаннях. Дуже часто на Вознесіння готують страви з капусти. А в давні часи дім також окропляли освяченою водою.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 вересня

Які завтра іменини: Іван, Микола.

Талісманом людини, народженої 14 вересня, є тигрове око. Здавна вірили, що цей камінь може відгородити власника від різних лих. Також існувало повір'я, що тигрове око захищає від необдуманих вчинків.

Цього дня народилися:

1951 рік — український письменник, композитор, науковець, Заслужений діяч мистецтв України Володимир Мельников;

1952 рік — український співак, народний артист України Микола Гнатюк;

1974 рік — українська актриса театру і кіно Олеся Власова.

Пам’ятні дати 14 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 вересня:

1068 рік — під час повстання кияни визволяють з порубу Великого князя Київського Всеслава Брячиславича, скинувши Ізяслава Ярославича;

1797 рік — відбувається державний переворот у Французькій республіці;

1812 рік — французька армія Наполеона входить до Москви;

1871 рік — розпочинає свою діяльність перший в Наддніпрянській Україні банк — Харківський акціонерний земельний банк;

1939 рік — у США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) піднімає у повітря свій перший гелікоптер VS-300;

1991 рік — у Києві розпочинає роботу Всеукраїнський форум інтелігенції;

1995 рік — у Брюсселі відбувається офіційна церемонія прийняття Індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО;

1996 рік — в Одесі відбуваються Світовий конгрес чеченців і Всеукраїнський конгрес вайнахів;

2000 рік — корпорація Microsoft випускає операційну систему Windows Millennium Edition.

Погода на 14 вересня

Завтра, 14 вересня, в Києві хмарно, вранці дощ, який закінчиться до полудня. У Львові похмуро, вдень можливий дрібний дощ, який закінчиться до вечора. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +28 вдень та +20 вночі. У Львові — +20 вдень та +16 вночі. У Харкові — +30 вдень та +19 вночі. В Одесі — +26 вдень та +21 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

14 вересня День українського борщу / Фото: Unsplash

14 вересня в Україні святкують День танкістів (танкових військ). Це свято було встановлено указом президента України від 9 вересня 2023 року. Раніше цей день святкували як День танкістів у другу неділю вересня. Свято вшановує мужність та героїзм воїнів-танкістів, які боролися за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Також це свято є нагодою для виховання нових поколінь танкістів на найкращих традиціях попередніх поколінь.

Також 14 вересня День фізичної культури та спорту в Україні. Щороку припадає на другу суботу вересня. Це свято було встановлено указом президента України від 29 червня 1994 року. Цей день присвячений популяризації здорового способу життя, фізичної активності та спорту серед населення. Він є нагодою для вшанування професійних спортсменів, тренерів, а також всіх любителів активного способу життя. У цей день проводяться різноманітні спортивні заходи, змагання та флешмоби, які сприяють залученню людей до занять спортом.

А ще 14 вересня День українського борщу. Припадає на другу суботу вересня. Це свято було запроваджено для вшанування борщу як символу української культури та ідентичності. Борщ є не лише кулінарною стравою, але й важливим елементом національної спадщини України. Перша згадка про борщ в історичних документах датується кінцем жовтня 1584 року. Однак, зважаючи на інші знаменні дати в Україні протягом жовтня, було вирішено перенести День борщу на вересень.

14 вересня Всесвітній день атопічної екземи. Це свято було запроваджено 2018 року за ініціативою організації GlobalSkin та Європейської Федерації асоціацій пацієнтів з алергією та хворобами дихальних шляхів (EFA). Метою цього дня є підвищення обізнаності про атопічну екзему, яка є хронічним захворюванням шкіри, що проявляється сухістю, свербежем та запаленням. Це захворювання може значно впливати на якість життя пацієнтів, викликаючи фізичний дискомфорт, соціальну ізоляцію та фінансові труднощі.

Також 14 вересня Всесвітній день надання першої медичної допомоги. Щороку святкується в першу суботу вересня. Це свято було ініційовано 2000 року членами Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливість першої медичної допомоги та навчання базовим навичкам надання допомоги в екстрених ситуаціях. Нещасні випадки можуть трапитися будь-де і будь-коли, тому важливо, щоб кожна людина знала, як правильно діяти, щоб врятувати життя.