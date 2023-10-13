Яке завтра, 14 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

14 жовтня 2023 року — субота. 598-й день війни в Україні.

Яке завтра, 14 жовтня, церковне свято

14 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святої Параскеви Сербської. Народилася вона в місті Епіват, що на березі Мармурового моря в тій самій сім'ї, що й єпископ Мадітос — Епіфаній. Коли померли її батьки, дівчина весь свій спадок віддала біднякам, а сама вирушила до Константинополя, щоб там прийняти чернечий постриг. Згодом вона відправилася до Священної Землі на паломництво, оселилася там в Йорданській долині і провела 2 роки. Там вона і померла.

Що не можна робити в цей день

Цього дня забороняється прясти, тому що можна позбутися зору.

Не можна сваритися, лихословити та ображати інших.

Заборонено вживати алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції на 14 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на дорогах багато бруду — через чотири тижні вже буде справжня зима;

вночі небо яскраве і зоряне — наступного року чекайте на багатий урожай;

розкричалися ворони — до потепління;

якщо дощить — наступного року вродить пшениця, а ось суха і вітряна погода — до неврожаю;

ліс вкрився інеєм вранці — насупного року буде багато вівса;

на горобині багато ягід — чекайте на дощове літо;

їжак зробив свою нору з краю лісу — зима буде теплою.

14 жовтня їжак зробив свою нору з краю лісу — зима буде теплою / Фото: pixabay.com

Параскеву здавна шанували як покровительку жіночої зимової роботи. В давнину, до християнських часів, день був пов'язаний з богинею Мокоші, яка шанувалася як хранителька жіночих традицій, цілителька, заступниця породіль і вагітних жінок. Дуже важливо було дотримуватися певних традицій. Наприклад, з пшениці нового урожаю варили кашу, яку заправляли свіжою лляною олією. Під час трапези обов'язково дякували Богу за льон та зерно, яке він подарував.

Погода на 14 жовтня

Завтра, 14 жовтня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові хмарна погода, опадів не очікується. У Харкові похмуро, опадів не передбачається. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +15 вдень та +7 вночі. У Львові +14 вдень та +3 вночі. У Харкові +15 вдень та +9 вночі. В Одесі +22 вдень та +13 вночі.

Пам’ятні дати 14 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 жовтня:

1066 рік — відбувається битва при Гастінгсі, коли військо Вільгельма Завойовника розбиває армію короля Гарольда II Ґодвінсона;

1092 рік — здійснивши вбивство Незама уль-Мулька здобувать широку відомість гашишини;

1770 рік — засновують Олександрівську фортецю;

1838 рік — в трьох львівських церквах отець Микола Устиянович, разом з отцями Маркіяном Шашкевичем та Юліаном Величковським, уперше в Королівстві Галичини та Володимирії виголошує свої проповіді українською мовою;

1942 рік — офіційна дата народження Української Повстанської Армії, сформованої протягом 1942 року із розрізнених повстанських загонів бандерівського крила ОУН. Північно-західна частина України Волинь;

1950 рік — у Нью-Йорку відбувається об'єднавчий Собор Американсько-Української Православної Церкви США та Української Православної Церкви в Америці в одну Українську Православну Церкву в США;

1970 рік — у Гаазі приймають Міжнародну конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден, яка набуває чинності рівно через рік;

2006 рік — керівництвом Академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного прийнято цього дня святкувати день видового військового навчального закладу Сухопутних військ.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 жовтня

Які завтра іменини: Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Єгор, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сава, Ян, Віра.

Талісманом людини, народженої 14 жовтня є альмандин. Входить до сімейства гранатів. Здавна вважалося, що альмандин є амулетом тих, хто подорожує. Вірили, що він допомагає цих людей вберегти від хвороб та неприємностей в дорозі.

В цей день народилися:

1854 рік — український митець і дисидент Микола Кунцевич;

1913 рік — український письменник-прозаїк, маляр, графік Мирон Левицький;

1986 рік — офіцер Збройних сил України, Герой України Володимир Гринюк.

Який завтра день в Україні і світі

14 жовтня День екологічної освіти / Фото: pixabay.com

14 жовтня в Україні святкують День створення УПА. Українська повстанська армія була активною в 1940-х роках. Вона до сьогодні вважається символом боротьби України за незалежність і свободу. Боролася армія проти німецької окупації, польських сил та СРСР. Військово-політичне об'єднання дієло в Україні від 1942 до 1960 року.

Також 14 жовтня День екологічної освіти. Святкується від 1991 року. Питання про охорону довкілля розглянули під час Стокгольмської конференції ще 1972 року. Тоді ж прийняли ряд рекомендацій щодо створення міжнародної програми з екологічної освіти в рамках захисту довкілля. Також 1992 року в Ріо-де-Жанейро була проведена ще одна конференція ООН. На ній визначили способи впровадження екологічної освіти.

А ще 14 жовтня Всесвітній день спірометрії і легеневого здоров'я. Спірометрія — це спосіб визначення об'єму легень за допомогою спеціального приладу спінометра. Коли людина набирає якомога більше повітря, їх затискають ніс і просять видихнути в трубочку, яка під'єднана до пристрою.

14 жовтня святкують Всесвітній день птахів, які мігрують. Проводиться двічі на річ — в другу суботу травня і другу суботу жовтня. 1906 року схвалили Міжнародну конвенцію з охорони птахів. А саме свято створили 2006 року, щоб покращити умови існування птахів, які мігрують.

Також 14 жовтня Міжнародний день африканських пінгвінів. Свято припадає на другу суботу жовтня. В південній півкулі мешкають 17 різновидів пінгвінів, але в Африці — лише один їхній вид. Птахи проживають на південному піщаному узбережжі континенту, де вони себе чудово почувають.

А ще 14 жовтня Всесвітній день стандартизації. Вперше конференцію зі стандартизації провели саме цього дня 1946 року в Великій Британії. Тоді зібралося 25 країн. А саме свято створили 1970 року, щоб акцентувати, наскільки важливо ввести єдині норми і стандарти в міжнародну економіку.

14 жовтня Європейський день донорства і трансплантації органів. Припадає на другу суботу жовтня. Подія була створена Радою Європи 1996 року.

Також 14 жовтня Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги. Припадає щороку на другу суботу жовтня. Організатором виступив Світовий альянс установ, які надають такі послуги. Паліативна допомога з'явилася 1982 року як напрям медицини. В Україні подібні хоспіси відкрили 1996 року.