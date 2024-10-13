Яке завтра, 14 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

14 жовтня 2024 року — понеділок. 964-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

14 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святої преподобної Параскеви Тарнавської. Вона народилася 1690 року в селі Тарнавка, що нині належить до Хмельницької області в Україні. Вона відзначилася своєю духовною силою, мудрістю та великими подвірними заслугами. Параскева відмовилася від світського життя і вибрала духовний шлях. Вона заснувала жіночий монастир у своєму рідному селі, де вела аскетичний спосіб життя, займаючись молитвою, поклонінням і допомогою бідним. Її духовність і самопожертва привернули увагу багатьох людей, і монастир став центром духовного відродження для багатьох віруючих. Свята Параскева померла 1771 року, але її духовне наслідство продовжує живти в серцях тих, хто шанує її пам'ять.

Що не можна робити 14 жовтня

Не варто влаштовувати дівчачі посиденьки, вечорниці.

Не можна прясти, вишивати, в'язати.

Забороняється сваритися і лихословити.

Народні прикмети і традиції на 14 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сніжна і похмура погода — чекайте на негоду в кінці травня;

ліс вкритий інеєм — наступного року буде великий урожай вівса;

на горобині багато ягід — до дощового листопада;

навколо місяця видно коло — слід чекати на бурю;

зірки вночі яскраво мерехтять — до великого урожаю наступного року.

14 жовтня ліс вкритий інеєм — наступного року буде великий урожай вівса / Фото: Unsplash

В давнину молоді дівчата молилися святій Параскеві про вдале заміжжя. Вагітні жінки ж просили святу здоров'я для своїх дітей, а також вдалої долі їм у майбутньому.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 жовтня

Які завтра іменини: Гнат, Михайло, Назар, Петро.

Талісманом людини, народженої 14 жовтня є альмандин. Камінь, який приверне нові знайомства і відведе нудьгу. Також здавна вірили, що альмандин допомагає знайти кохання.

Цього дня народилися:

1958 рік — український актор, художній керівник і засновник львівського театру імені Леся Курбаса, лауреат Шевченківської премії Володимир Кучинський;

1985 рік — український льотчик, старший бортпровідник рейсу PS752 Boeing 737, Герой України Ігор Матьков;

1986 рік — офіцер Збройних сил України, Герой України Володимир Гринюк.

Пам’ятні дати 14 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 жовтня:

1066 рік — під час битви при Гастінгсі військо Вільгельма Завойовника розбиває армію короля Гарольда II Ґодвінсона;

1092 рік — здійснивши вбивство Незама уль-Мулька здобувають широку відомість гашишини;

1770 рік — засновують Олександрівську фортецю;

1838 рік — в трьох львівських церквах отець Микола Устиянович, разом з отцями Маркіяном Шашкевичем та Юліаном Величковським, уперше в Королівстві Галичини та Володимирії виголошує свої проповіді українською мовою;

1942 рік — офіційна дата народження Української Повстанської Армії, сформованої протягом 1942 року із розрізнених повстанських загонів бандерівського крила ОУН. Північно-західна частина України Волинь;

1950 рік — у Нью-Йорку відбувається об'єднавчий Собор Американсько-Української Православної Церкви США та Української Православної Церкви в Америці в одну Українську Православну Церкву в США;

1970 рік — у Гаазі приймають Міжнародну конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден, яка набуває чинності рівно через рік;

2006 рік — керівництво Академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного приймає в цей день святкувати день видового військового навчального закладу Сухопутних військ.

Погода на 14 жовтня

Завтра, 14 жовтня, в Києві хмарно до вечора, коли небо прояснішає, від ранку і до вечора дрібний дощ. У Львові похмуро, в другій половині дня можливо задощить. У Харкові хмарно, вранці сильний дощ, який послабшає в другій половині дня, але до вечора знову набере сили. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві +11 вдень та +9 вночі. У Львові +10 вдень та +6 вночі. У Харкові +11 вдень та +8 вночі. В Одесі +15 вдень та +12 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

14 жовтня Всесвітній день майбутнього без карієсу / Фото: Unsplash

14 жовтня в Україні святкують Всесвітній день екологічної освіти. Цей день був заснований 1991 року. Він став частиною світової кампанії, спрямованої на підвищення обізнаності про екологічні проблеми та сприяння їх вирішенню. Кожного року цього дня організовуються численні заходи, такі як лекції, дискусії, виставки та інші активності, які спрямовані на підвищення обізнаності про екологічні проблеми та сприяння їх вирішенню.

Також 14 жовтня Всесвітній день спірометрії і легеневого здоров'я. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість здоров'я легенів та використання спірометрії для моніторингу їх функціонування. Спірометрія — це метод вимірювання об'єму повітря, яке можна видихнути з легенів. Це важливий діагностичний інструмент для виявлення різних легеневих захворювань, таких як астма, хронічна обструкційна пневмонія (ХОП) та інші.

А ще 14 жовтня Всесвітній день стандартизації. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість стандартизації у всіх сферах життя, від торгівлі та технологій до охорони здоров'я та екології. Стандартизація сприяє взаємозамінності продуктів, забезпечує безпеку, якості та ефективність. Вона також сприяє економічному розвитку, допомагаючи підтримувати конкурентоспроможність на ринку.

14 жовтня Всесвітній день майбутнього без карієсу. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про карієс і популяризації здорових зубів. Ініціатива була започаткована 1981 року Інтернаціональною асоціацією стоматологів (FDI) та святкується в понад 40 країнах світу.