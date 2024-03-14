Яке завтра, 15 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 15 березня, Всесвітній день захисту прав споживачів. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Агапія і з ним семи мучеників Кесарійських. До Нового року залишився 291 день.

15 березня 2024 року — п’ятниця. 751-й день війни в Україні.

Яке завтра, 15 березня, церковне свято

15 березня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Агапія і з ним семи мучеників Кесарійських. Жили вони за часів правління імператора Діоклетіана. Це було IV століття. Тоді по всіх містах ловили християн, змушували їх поклонятися ідолам. Тих, хто не погоджувався, катували. Якось під час таких катувань шестеро інших християн із натовпу не змогли витримати болю, виступили і також сказали, що сповідують християнство.

Правитель побачив, що хлопці зовсім юні, і почав переконувати поклонитися ідолам. Та вони відмовилися. Їх кинули до в'язниці, де вже сидів святий Агапій зі слугою Діонісієм. Вони довгий час там перебували, а потім були вбиті за віру.

Що не можна робити 15 березня

Заборонено цього дня мити голову — на вас чекає розлука з рідною людиною.

Щоб не наврочили, не можна виходити в одязі, на якому не приколота шпилька.

Не варто сваритися, лихословити, лаятися.

Народні прикмети і традиції на 15 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: граки вже прилетіли на гнізда — до теплої весни;

весело цвірінькають горобці — чекайте на сонячний день;

журавлі низько летять — до негоди;

хмарна погода — можливо, піде дощ.

15 березня весело цвірінькають горобці — чекайте на сонячний день / Фото: Pexels

Цього дня наші предки обов'язково йшли до лісу, щоб подякувати природі за дари і попросити вибачення за втручання. Для селян ліс здавна був справжнім годувальником, адже тут збирали ягоди, гриби, мисливці ходили на полювання.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 березня

Які завтра іменини: Олександр, Олексій, Михайло, Денис.

Талісманом людини, народженої 15 березня, є місячний камінь. Здавна вірили, що цей камінь вміє підсилювати інтуїцію власника. Також існує повір'я, що місячний камінь "витягує" з людини негативну енергію.

Цього дня народилися:

1891 рік — український неверифікований довгожитель, можливо найстарша у світі людина Григорій Нестор;

1947 рік — український вчений у галузі хірургії, педагог, громадський діяч Леонід Ковальчук.

Пам’ятні дати 15 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 березня:

44 рік до н. е. — змовники під час засідання сенату вбивають римського консула Юлія Цезаря;

1493 рік — два з трьох кораблів першої експедиції Колумба повертаються до Іспанії, привізши до Європи перших індіанців;

1603 рік — французький дослідник Самуель де Шамплан вирушає у свою першу експедицію до Канади;

1820 рік — Мен стає 23-м штатом США;

1848 рік — починається Угорська революція за децентралізацію Австрійської імперії, демократизацію і мадяризацію;

1867 рік — австрійці й угорці домовляються про перетворення Австрії на дуалістичну державу Австро-Угорщина;

1892 рік — Джессі В. Рено отримує патент на "нескінченний ліфт";

1906 рік — реєструють компанію "Роллс-Ройс";

1923 рік — конференція послів держав Антанти визнає суверенітет Польщі над Віленським краєм та Східною Галичиною;

1927 рік — починається будівництво Дніпрогесу;

1937 рік — у Чикаго відкривається один із перших банків донорської крові;

1938 рік — у Саудівській Аравії розпочинаються перші пошуки нафти;

1939 пік — відбувається перше засідання українського сойму в Хусті, на якому Карпатська Україна проголосила свою незалежність;

1951 рік — Іран націоналізовує свою нафтову промисловість;

1962 рік — американський президент Джон Кеннеді вводить "Білль про права споживача";

1964 рік — відбувається весілля Елізабет Тейлор й Річарда Бартона;

1990 рік — іракська влада страчує журналіста британського видання "Observer" в Іраку;

1996 рік — південноафриканський стрибун із жердиною Оккерт Бритс стає другою в історії людиною після Сергія Бубки, яка стрибнула вище 6 метрів;

1998 рік — в Іспанії формують найбільший у світі оркестр барабанщиків — із 1700 музикантів;

2006 рік — створюють Раду ООН з прав людини;

2011 рік — заворушеннями в Дамаску та Алеппо починається громадянська війна в Сирії;

2015 рік — щонайменше у 80 містах Бразилії виходять на вулиці 1,5 мільйона демонстрантів, вимагаючи відставки уряду країни та чинного президента Ділми Русеф;

2018 рік — в американському штаті Флорида поряд з кампусом Міжнародного університету Флориди в Маямі обрушується пішохідний міст на автомагістраль, 4 загиблих і 10 постраждалих.

Погода на 15 березня

Завтра, 15 березня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно з невеликим проясненням в другій половині дня, опадів не очікується. У Харкові хмарно, в другій половині дня можливий дрібний дощ. В Одесі хмарно, ввечері можливий дощ.

Температура повітря в Києві — +8 вдень та +4 вночі. У Львові — +12 вдень та +6 вночі. У Харкові — +7 вдень та +2 вночі. В Одесі — +10 вдень та +8 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

15 березня Всесвітній день сну / Фото: Pexels

15 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день захисту прав споживачів. Ці права належать усім людям, які купують чи купували будь-який товар або замовляють послугу. На жаль, хоча б раз у житті кожен з нас стикався з тим, що річ швидко виходила з ладу. Виробники товарів чи постачальники послуг мають перед споживачами моральні та юридичні зобов'язування. Про це важливо пам'ятати.

Також 15 березня Всесвітній день сну. Сон — одна з найважливіших фізіологічних потреб людини. Лише завдяки здоровому сну наш організм може отримати повноцінний відпочинок. Всесвітня федерація сну створила окреме свято 2008 року, щоб донести людям, наскільки важливо спати. Свято щороку припадає на п'ятницю, що передує весняному рівноденню.

А ще 15 березня Міжнародний день захисту дитинчат тюленів (більків). Більки — дитинчата гренландського тюленя. Їх називають так через білосніжну шубку. На жаль, саме через неї тваринок безжально вбивають браконьєри.

15 березня Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю. Подія була створена за ініціативи організації "Колектив протидії поліцейській жорстокості" разом з "Чорним прапором" 1997 року. Головна мета цього дня полягає у привернені уваги суспільства до проблем неправомірної діяльності поліції.

Також 15 березня святкують Всесвітній день промов. Молоде ораторське свято, яке було створене 2015 року Саймоном Гібсоном під час Афінського форума демократії. У святкуванні беруть участь понад 100 країн світу.

А ще 15 березня Міжнародний день переосмислення багатства. Це особливий заклик до зміни нашого розуміння та прагнення до багатства з матеріалістичної точки зору на більш цілісний підхід до процвітання. Він був започаткований Патріс Вашингтон, яка є авторкою та ведучою подкасту "The Redefining Wealth Podcast".

15 березня Всесвітній день контактів. Незвичайна подія, яка об'єднує всіх ентузіастів світу, що вірять у можливість встановлення контакту з позаземним життям.

Також 15 березня Міжнародний день боротьби з ісламофобією. Це важлива подія, яка допомагає сформувати культуру миру, толерантності та поваги до релігійного розмаїття. Вона була офіційно визнана Генеральною асамблеєю ООН 15 березня 2022 року.

А ще 15 березня святкують Всесвітній день працівників сфери життєзабезпечення. Цих людей часто недооцінюють, але вони важливі для нашого здоров'я, добробуту та безпеки. Критично важливу роль працівників сфери життєзабезпечення добре висвітлила пандемія COVID-19. Саме 2021 року дев’ятирічна Джаней Реткліфф із Центрального Техасу запропонувала створити окреме свято, яке вшановувало б тих людей, які під час пандемії пішли на жертви.