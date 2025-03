Яке завтра, 15 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

15 березня 2025 року — субота. 1116-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

15 березня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Агапія і шістьох інших. Сімом християнам – Публію, Тимолаю, Ромилу, двом Олександрам, двом Діонисіям – було винесено смертний вирок за їхню віру. Їх схопили й привели на суд правителя Урвана, де вони сміливо заявили, що є християнами. Їм пропонували відректися від віри, але вони відмовилися й були засуджені до страти. Агапій, який також був християнином, спостерігав за стражданнями мучеників і, натхненний їхнім прикладом, сам вийшов перед правителем і відкрито визнав Христа. За це його кинули до в’язниці, а потім віддали на розтерзання диким звірам.

Що не можна робити 15 березня

Не слід імпульсивно витрачати кошти.

Не варто виходити з дому без шпильки, яка захистить від пристріту.

Забороняється лаятися, лихословити.

Народні прикмети і традиції на 15 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вже повернулися з вирію пташки і почали купатися у воді — йде похолодання;

на заході сонце дуже яскраве — чекайте на дощ;

весело цвірінькають горобці — йдуть теплі і сонячні дні;

морозний день — дерева зацвітуть пізно.

15 березня весело цвірінькають горобці — йдуть теплі і сонячні дні / Фото: Unsplash

В давнину селяни йшли до лісу, щоб подякувати природі за щедрі дари. Вже йшла активна підготовка до посівного сезону.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 березня

Які завтра іменини: Денис, Еммануїл, Михайло, Олександр, Олексій, Тимофій.

Талісманом людини, народженої 15 березня є місячний камінь. Він здавна вважається природним психотерапевтом. Потужна енергетика місячного каменю здатна позбавити депресії.

Цього дня народилися:

1813 рік — британський лікар, один з перших вивчав дозу ефіру та хлороформу при операціях, проводив анестезію королеві Вікторії, один із засновників епідеміології Джон Сноу;

1891 рік — український неверифікований довгожитель, можливо найстарша у світі людина Григорій Нестор;

1947 рік — український вчений у галузі хірургії, педагог, громадський діяч Леонід Ковальчук.

Пам’ятні дати 15 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 березня:

44 рік до н. е. — змовники під час засідання сенату вбивають римського консула Юлія Цезаря;

1493 рік — два з трьох кораблів першої експедиції Колумба повертаються до Іспанії, привізши до Європи перших індіанців;

1603 рік — французький дослідник Самуель де Шамплан вирушає у свою першу експедицію до Канади;

1820 рік — Мен стає 23-м штатом США;

1848 рік — початок Угорської революції за децентралізацію Австрійської імперії, демократизацію і мадяризацію;

1867 рік — австрійці й угорці домовляються про перетворення Австрії на дуалістичну державу Австро-Угорщина;

1892 рік — Джессі В. Рено запатентовує "нескінченний ліфт", 1896 року він же встановив перший робочий ескалатор у Коні-Айленд (Бруклін, Нью-Йорк);

1906 рік — зареєстровують компанію "Роллс-Ройс";

1919 рік — французи вводять облоговий стан в Одесі;

1919 рік — більшовики націоналізовують театри України;

1923 рік — конференція послів держав Антанти визнає суверенітет Польщі над Віленським краєм та Східною Галичиною;

1927 рік — починається будівництво Дніпрогесу;

1937 рік — у Чикаго відкривається один із перших банків донорської крові;

1938 рік — у Саудівській Аравії розпочинаються перші пошуки нафти;

1939 рік — відбувається перше засідання українського сойму в Хусті, на якому Карпатська Україна проголошує свою незалежність, того ж дня Угорщина розпочинає наступ на Карпатську Україну;

1951 рік — Іран націоналізовує свою нафтову промисловість;

1962 рік — американський президент Джон Кеннеді вводить "Білль про права споживача";

1964 рік — відбувається весілля Елізабет Тейлор й Річарда Бартона;

1990 рік — Іракська влада страчує журналіста британського видання "Observer" в Іраку;

1996 рік — південноафриканський стрибун із жердиною Оккерт Бритс стає другою в історії людиною після Сергія Бубки, стрибнувши вище 6 метрів;

1998 рік — в Іспанії формують найбільший у світі оркестр барабанщиків — із 1700 музикантів;

2006 рік — створюють Раду ООН з прав людини;

2011 рік — заворушеннями в Дамаску та Алеппо починається громадянська війна в Сирії;

2018 рік — В американському штаті Флорида поряд з кампусом Міжнародного університету Флориди в Маямі обрушується пішохідний міст на автомагістраль, 4 загиблих і 10 постраждалих.

Погода на 15 березня

Завтра, 15 березня, в Києві хмарно, вдень дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. У Львові похмуро, протягом всього дня сильний дощ, який послабшає до вечора. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +18 вдень та +6 вночі. У Львові +8 вдень та +2 вночі. У Харкові +20 вдень та +10 вночі. В Одесі +18 вдень та +9 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

15 березня Міжнародний день захисту дитинчат тюленів (більків) / Фото: Unsplash

15 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день спортивних автоперегонів. Припадає на третю суботу березня. Цей день присвячений захоплюючому світу автоспорту, зокрема перегонам на спортивних автомобілях, які поєднують швидкість, технології та майстерність водіїв. Свято збігається з проведенням легендарної гонки "12 годин Себрінга" у Флориді, США, яка вперше відбулася 1950 року. Ця гонка є однією з найпрестижніших у світі автоспорту, де беруть участь автомобілі з двома сидіннями та закритими колесами. Міжнародний день спортивних автоперегонів є можливістю для вболівальників, команд та спільнот зібратися разом, щоб віддати належне цьому динамічному виду спорту. У цей день проводяться різноманітні заходи, такі як перегляди трансляцій гонок, організація локальних автоперегонів, виставки спортивних автомобілів та зустрічі з відомими гонщиками.

Також 15 березня Всесвітній день працівників сфери життєзабезпечення. Цей день присвячений визнанню невтомної праці та самовідданості працівників життєво важливих галузей, які забезпечують функціонування суспільства, надаючи послуги, необхідні для здоров'я, безпеки та добробуту громад по всьому світу. Ініціатива створення цього дня пов'язана з двома надихаючими історіями. 2021 року дев'ятирічна Джаней Реткліфф з Техасу запропонувала присвятити день вшануванню працівників життєво важливих галузей, звернувшись до мера свого міста з відповідною пропозицією. Крім того, медсестра Рей Вашингтон також виступила з ідеєю створення такого дня, прагнучи привернути увагу до зусиль працівників під час пандемії COVID-19.

А ще 15 березня Міжнародний день боротьби з ісламофобією. Цей день був офіційно визнаний Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 15 березня 2022 року, що стало важливим кроком у глобальній боротьбі з релігійною нетерпимістю. Дата 15 березня була обрана для вшанування пам'яті жертв нападу на мечеті в Крайстчерчі, Нова Зеландія, який стався цього дня 2019 року. Під час п’ятничної молитви тоді загинула 51 людина, що підкреслило нагальну потребу боротьби з ісламофобією та її руйнівним впливом на спільноти.

15 березня святкують Всесвітній день контактів. Цей день об'єднує ентузіастів з усього світу з амбітною метою: встановити контакт із позаземним життям. Він підкреслює незмінне захоплення людства космосом і прагнення зрозуміти своє місце у Всесвіті. Свято було започатковане 1953 року Міжнародним бюро польотів на літаючих тарілках (International Flying Saucer Bureau, IFSB) під керівництвом Альберта К. Бендера. Організація припустила, що масові телепатичні зусилля можуть подолати космічні відстані, дозволяючи людям спілкуватися з позаземними істотами. Учасники зосередилися на посланні миру і дружби, запрошуючи інопланетян вийти на зв’язок із Землею.

Також 15 березня Міжнародний день переосмислення багатства. Цей день закликає змінити наше розуміння та прагнення до багатства, переходячи від суто матеріалістичного погляду до більш цілісного підходу до процвітання. Він заохочує людей замислитися над тим, що насправді є багатством у їхньому житті, зосереджуючись на реалізації, меті та щасті, які не обмежуються фінансовим успіхом. Свято започаткувала Патріс Вашингтон, авторка та ведуча подкасту "The Redefining Wealth Podcast", яка отримала багато нагород. Вона відома своїми виступами в шоу "Доктор Оз", "Шоу Стіва Харві", а також публікаціями в таких виданнях, як "Essence", "The New York Post" і "Cosmopolitan". Вашингтон стала трансформаційною фігурою в сфері особистих фінансів та самовдосконалення, надихаючи людей переосмислити свої цінності та визначення успіху.

А ще 15 березня Всесвітній день промов. Це відносно молоде свято було започатковане 2015 року Саймоном Гібсоном під час Афінського форуму демократії. Метою цього дня є вшанування мистецтва публічних виступів та заохочення людей до розвитку ораторських навичок. Участь у святкуванні беруть понад 100 країн світу, проводячи різноманітні заходи, такі як публічні виступи, тренінги та семінари, спрямовані на популяризацію ораторського мистецтва. Це сприяє обміну ідеями, думками та досвідом, що, у свою чергу, стимулює розвиток суспільства.

15 березня святкують Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю. Цей день було започатковано 1997 року за ініціативи двох організацій: "Колектив протидії поліцейській жорстокості" з Монреаля та швейцарської групи "Чорний прапор". Метою цього дня є привернення уваги суспільства та влади до проблеми неправомірних дій поліції, а також підтримка жертв надмірного насильства з боку правоохоронців.

Також 15 березня Міжнародний день захисту дитинчат тюленів (більків). Цей день був встановлений з ініціативи Міжнародного фонду захисту тварин (IFAW) з метою привернення уваги до проблеми полювання на новонароджених тюленів заради їхнього білосніжного хутра. Більки — це дитинчата гренландського тюленя, які народжуються з характерним білим хутром. Протягом перших двох тижнів життя, поки вони годуються молоком матері, їхнє хутро залишається білосніжним. Саме через це хутро новонароджені тюлені стають об'єктом полювання, що призводить до масового знищення цих тварин.

А ще 15 березня Всесвітній день захисту прав споживачів. Ця дата була обрана на честь промови президента США Джона Ф. Кеннеді в Конгресі США 1962 року, під час якої він окреслив основні права споживачів. В Україні Всесвітній день захисту прав споживачів також святкується щорічно 15 березня. Цей день слугує нагадуванням про важливість належної інформації щодо кількості, якості, чистоти, ефективності, ціни та стандартів товарів і послуг, а також про необхідність захисту прав споживачів.