Яке завтра, 15 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 15 грудня, День працівників суду в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Павла. До Нового року залишилося 16 днів.

15 грудня 2024 року — неділя. 1026-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

15 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Павла. Він був одним із перших християнських пустельників. Він народився приблизно 228 року в Єгипті та вирішив присвятити своє життя служінню Богу в усамітненні.

Павло залишив місто та оселився у пустелі, де провів понад 90 років у молитві, пості та самотності. Він жив у печері, харчуючись плодами і вживаючи воду з джерела. Павло став символом аскетизму і духовної глибини. Одного разу, коли святий Антоній Великий відчув потребу в нових духовних наставниках, він зустрівся з Павлом у пустелі. Це була важлива подія, яка підкреслила значення аскетичного життя та духовних подвигів.

Павло помер у віці 113 років. Він залишив після себе приклад відданості Богу та глибокої духовності, який надихав покоління ченців і пустельників.

Що не можна робити 15 грудня

Не слід показувати свої негативні емоції.

Забороняється їсти м'ясні і молочні продукти.

Не можна сумувати, думати про погане.

Народні прикмети і традиції на 15 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: великі кучугури снігу вказують на тепле, але не спекотне літо;

іній на деревах видно — до врожайного року;

яка погода, таким буде березень;

північний вітер до лютих морозів;

кіт поліз на піч — чекайте на похолодання.

15 грудня кіт поліз на піч — чекайте на похолодання / Фото: Unsplash

Наші пращури вірили, що цього дня найкраще помиритися з тим, з ким давно перебуваєте в сварці. Це сприятливий день для примирення.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 грудня

Які завтра іменини: Василь, Олександр, Павло, Степан.

Талісманом людини, народженої 15 грудня є гіацинт. Вважається, що цей магічний камінь допомагає покращити сон. А ще гіацинт сприяє багатству і відганяє злих духів.

Цього дня народилися:

1890 рік — світової слави бандурист-віртуоз Василь Ємець;

1958 рік — українська письменниця, видавчиня, публіцистка, авторка праць з історії фемінізму Соломія Павличко;

1996 рік — український футболіст Олександр Зінченко.

Пам’ятні дати 15 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 грудня:

533 рік — візантійський генерал Велізарій перемагає в битві біля Тікамерона вандалів на чолі з королем Гелімером;

1791 рік — у США вводять в дію десять поправок до Конституції;

1880 рік — Харківське товариство водопостачання будує перший водогін у Харкові;

1915 рік — в американській газеті New York Times вийшла стаття про геноцид вірмен в Османській імперії;

1917 рік — у Кишиневі проголошують Молдовську Демократичну Республіку;

1917 рік — Українська Центральна Рада приймає закон про створення Генерального суду;

1950 рік — у Брюсселі підписують Конвенцію про створення Ради митного співробітництва;

1961 рік — суд у Єрусалимі засуджує колишнього оберштурмбанфюрера гестапо Адольфа Ейхмана, який керував "остаточним вирішенням єврейського питання", до смертної кари;

1964 рік — у Канаді приймають державний прапор із кленовим листом;

1966 рік — французький астроном Одуен Дольфюс відкриває супутник Сатурна Янус, який раз в 4 роки міняється орбітою зі супутником Епіметеєм;

1970 рік — вперше здійснюють посадку космічного апарату з Землі на іншу планету;

2000 рік — в Україні остаточно припиняє роботу Чорнобильська АЕС;

2000 рік — на знак протесту проти політики президента Леоніда Кучми на головній площі Києва учасниками акції "Україна без Кучми" були встановлені перші намети;

2008 рік — Чорногорія офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу;

2018 рік — відновлена автокефальна помісна Православна церква України (утворилася 988).

Погода на 15 грудня

Завтра, 15 грудня, в Києві хмарно, ввечері можливий дрібний сніг. У Львові похмуро, вдень дрібний сніг, який до вечора закінчиться. У Харкові хмарно, ввечері дощ зі снігом. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві 0 вдень та -5 вночі. У Львові +1 вдень та -1 вночі. У Харкові 0 вдень та -6 вночі. В Одесі +4 вдень та +1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

15 грудня в Україні святкують День працівників суду / Фото: Unsplash

15 грудня в Україні святкують День працівників суду. Це професійне свято, яке було встановлене Указом Президента України № 1318/2000 від 8 грудня 2000 року. Цей день покликаний підкреслити важливість роботи судової системи та її працівників у забезпеченні верховенства права, справедливості та захисту прав громадян. ень працівників суду — це вшанування суддів, працівників апаратів судів, а також усіх, хто сприяє функціонуванню судової системи. Це свято нагадує про ключову роль судової гілки влади у суспільстві, її незалежність і відповідальність. Воно також спонукає до підвищення довіри громадян до судової системи та удосконалення правосуддя в Україні.

Також 15 грудня День утворення організації ООН з охорони навколишнього середовища (UNEP). Програма ООН з навколишнього середовища (United Nations Environment Programme, UNEP) була створена в грудні 1972 року. Її штаб-квартира знаходиться в місті Найробі, Кенія. UNEP відіграє ключову роль у формуванні глобальної екологічної свідомості, наукових досліджень і практичних заходів для збереження планети.