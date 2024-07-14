Яке завтра, 15 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 15 липня, День української державності та День українських миротворців. Віряни вшановують пам'ять святого рівноапостольного великого князя Володимира. До Нового року залишилося 169 днів.

15 липня 2024 року — понеділок. 873-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

15 липня в церковному календарі – день пам’яті святого рівноапостольного великого князя Володимира. Володимир був великим князем Київської Русі в першій половині X століття. Він був сином князя Святослава та Ольги, і відомий своєю рішучістю та військовими здібностями.

Найважливіша подія в житті Володимира — це прийняття християнства. Він обрав православну віру та впровадив її в Русі, що відкрило шлях до християнської культури та цивілізації.

Володимир заснував численні церкви та монастирі, сприяючи розповсюдженню християнства. Він побудував Володимирський собор у Києві, який став символом християнської віри в Русі.

Що не можна робити 15 липня

Забороняється користуватися гострими предметами.

Не варто робити генеральне прибирання в оселі.

Не можна виходити на город чи в поле і там працювати.

Народні прикмети і традиції на 15 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: пожовкла липа — до ранньої осені;

від самого ранку дощить — чекайте на гарну погоду вдень;

ввечері падає туман — задощить наступного дня.

15 липня від самого ранку дощить — чекайте на гарну погоду вдень / Фото: Unsplash

Вранці потрібно запалити свічку та помолитися святому Володимиру, просячи миру, Божої допомоги. Потім випити натще святої води, окропити нею всі кімнати в будинку. Так ви зможете захиститись від усього лихого.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 липня

Які завтра іменини: Василь, Володимир, Петро.

Талісманом людини, народженої 15 липня є гематит. Камінь, який підійде людям, що впевнено йдуть до своєї мети. Здавна вірили, що гематит допомагає зупиняти кровотечу та лікувати рани.

Цього дня народилися:

1899 рік — український політичний діяч, журналіст, публіцист, один з найплідніших авторів націоналістичного руху Володимир Мартинець;

1892 рік — український філософ Мілена Рудницька;

1905 рік — український актор Олександр Хвиля.

Пам’ятні дати 15 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 липня:

1099 рік — учасники Першого хрестового походу беруть Єрусалим;

1228 рік — папа Григорій IX канонізовує засновника ордену францисканців Франциска Ассізького;

1410 рік — відбувається Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об'єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла;

1663 рік — у Львові король Ян ІІ вирішує йти кількома колонами походом в Україну;

1776 рік — відкривають театр "Ла Скала";

1799 рік — французький лейтенант П'єр Франсуа Бушар знаходить в Єгипетському еялеті, поблизу невеликого міста Розетта (нині Рашид), неподалік від Олександрії, Розетський камінь;

1834 рік — відкривають Київський університет;

1988 рік — на екранах США відбувається прем'єра першої частини "Міцного горішка" з Брюсом Віллісом.

Погода на 15 липня

Завтра, 15 липня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясно вранці, але вдень можлива невелика хмарність, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +35 вдень та +25 вночі. У Львові +27 вдень та +20 вночі. У Харкові +35 вдень та +21 вночі. В Одесі +38 вдень та +25 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

15 липня в Україні святкують День української державності / Фото: Unsplash

15 липня в Україні святкують День української державності. Це державне свято, яке було запроваджено Указом Президента України № 423/2021 від 24 серпня 2021 року. Вперше ідею відзначення Дня Української Державності на державному рівні запропонувала ініціативна група, до складу якої входили видатні діячі, такі як Герой України Левко Лук’яненко, колишні Президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, а також інші громадські діячі.

Також 15 липня День українських миротворців. Це офіційне свято учасників миротворчих організацій, яке Верховна Рада заснувала 2013 року на державному рівні. Варто зазначити, що від 1992 року понад 42 тисячі українських військовослужбовців взяли участь у 25-ти міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

А ще 15 липня День хрещення Русі-України. Це свято вшановує пам’ять святого рівноапостольного князя Володимира, який відіграв важливу роль у хрещенні Київської Русі. Воно було встановлене в Україні в рамках святкування 1020-річчя хрещення Київської Русі за Указом Президента України Віктора Ющенка від 25 липня 2008 року.

15 липня святкують Всесвітній день навичок молоді. Це міжнародне свято було започатковане Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 2014 року з метою привернення уваги до численних проблем, з якими стикається сучасна молодь. Однією з цих проблем є безробіття та неповна зайнятість. Мета Всесвітнього дня навичок молоді полягає в підвищенні рівня інформованості про важливість інвестування в розвиток навичок молоді та поліпшенні соціально-економічних умов для молодих людей.

Також 15 липня День благодійності в соціальних медіа. Це неофіційне, але важливе свято, яке було започатковане некомерційною американською платформою Givver 2013 року. Засновник цієї ініціативи, Кріс Соммерс, вирішив розповсюджувати ідею благодійності через соціальну мережу Twitter.

А ще 15 липня День "Обійміть своїх дітей". Це особливе свято, яке нагадує нам про важливість обіймів та їхню роль у нашому житті. Обійми — це невербальна форма спілкування, яка здатна замінити багато слів. Вони можуть виразити вдячність, співчуття, любов, небайдужість та інші почуття.