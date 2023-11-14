Яке завтра, 15 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 15 листопада, Міжнародний день письменників, які перебувають в ув'язненні. Віряни вшановують пам'ять Паїсія Величковського. До Нового року залишилося 46 днів.

15 листопада 2023 року — середа. 630-й день війни в Україні.

Яке завтра, 15 листопада, церковне свято

15 листопада в церковному календарі – день пам’яті Паїсія Величковського. Народився у Полтаві 1722 року. Був аскетом, святим та православним старцем. Його батько був протопопом Успенського собору, тому від самого дитинства хлопчик виховувався у вірі в Ісуса Христа. До 1738 року навчався в Києві, але згодом відійшов від навчання, щоб вивчати київські монастирі. 1739 року вирішив прийняти чернецтво. Для цього оселився у Любецькому монастирі і став там послушником. Однак, Паїсій посварився з ігуменом і залишив монастир, подавшись до Чорнобиля. 1742 року поїхав до Молдови, живе в Тройстенському монастирі, потім їде до Афона. Там висвячується і стає старцем.

Що не можна робити 15 листопада

Починається Різдвяний піст, а тому заборонено їсти молочні продукти, м'ясо, яйця.

Не можна відмовляти нужденним у допомозі.

Заборонено влаштовувати гучних святкувань, гулянь.

Народні прикмети і традиції на 15 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вже лежить багато снігу — наступного року буде великий урожай;

коні цього дня голосно іржуть — хороший знак;

сильний поривчастий вітер до того, що така неспокійна погода буде тривати до Миколи (6 грудня);

вдарив мороз — зникне нечиста сила;

похмура, але тепла погода — до негожого травня.

15 листопада коні голосно іржуть — хороший знак / Фото: Pexels

15 листопада починається Різдвяний піст або як його ще називають в народі Пилипівка. Головна мета постування — підготовитися до Різдва Христового духовно і тілесно. Триває піст сорок днів. Для кожного вірянина цей період дуже важливий. Церква вважає, що варто не лише обмежувати своє харчування, але й проводити весь вільний час в молитві. Так ви можете стати ближчими до Бога.

Погода на 15 листопада

Завтра, 15 листопада, в Києві хмарно, від ранку і до вечора дощитиме. У Львові похмуро, весь день йтиме дрібний дощик. У Харкові хмарно, від середини і до кінця дня дощ. В Одесі похмура погода, вночі дощитиме, але потім без опадів.

Температура повітря в Києві — +5 вдень та +4 вночі. У Львові — +7 вдень та +4 вночі. У Харкові — +6 вдень та +4 вночі. В Одесі — +9 вдень та +6 вночі.

Пам’ятні дати 15 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 листопада:

1492 рік — Христофор Колумб вперше описує тютюн, який вживали індіанці;

1837 рік — опублікували систему стенографії;

1884 рік — у Берліні відкривається Міжнародна конференція 14 держав з африканських питань, яка стала одним із етапів боротьби колоніальних країн за поділ Африки;

1887 рік — Карл Гесснер отримав патент на цинкову батарейку;

1889 рік — у Бразилії внаслідок військового перевороту повалили імператора Педру II, країна стає республікою;

1904 рік — патент на бритву зі змінними лезами;

1918 рік — розпочинається очолюване Директорією повстання проти влади гетьмана Павла Скоропадського;

1919 рік — за спільним рішенням Директорії та уряду УНР члени Директорії Федір Швець та Андрій Макаренко виїжджають з дипломатичними дорученнями за кордон, передавши всю повноту влади Симонові Петлюрі;

1920 рік — у Женеві відбувається перше засідання Асамблеї Ліги Націй, створеної 1919 року;

1940 рік — понад 500 літаків люфтваффе проводять масоване 10-годинне бомбування міста Ковентрі (Coventry, Велика Британія);

1945 рік — в Аугсбурзі група українських вчених, що перебували в еміграції, засновує Українську вільну академію наук;

1957 рік — відбувається перший політ міжконтинентального пасажирського літака Ту-144;

1960 рік — в море виходить перший американський підводний човен класу типу "Джордж Вашингтон" з ядерними ракетами на борту;

1971 рік — фірма Intel випускає перший мікропроцесор Intel 4004;

2004 рік — на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України відбуваються перші відкриті дебати кандидатів на пост президента України — В. Ющенка та В. Януковича.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 листопада

Які завтра іменини: Варвара, Григорій, Гурій, Дмитро, Евстахій, Іван, Маркел, Матвій, Микита, Микола, Паїсій, Петро, Степан, Пилип, Хома.

Талісманом людини, народженої 15 листопада, є обсидіан. Камінь вулканічного походження, тому його часто називають "вулканічне скло". Обсидіан застосовували ще до часів палеоліту через його гострі краї. З нього виготовляли також амулети.

Цього дня народилися:

1738 рік — британський астроном німецького походження, композитор Гершель Фрідріх Вільгельм;

1930 рік — англійський письменник Джеймс Грем Баллард;

1965 рік — український політик, дипломат, заступник голови Секретаріату президента України Ющенка Роман Безсмертний.

Який завтра день в Україні і світі

15 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день сиру і хліба / Фото: Pexels

15 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день сиру і хліба. Достеменно невідомо, хто вирішив створити таке цікаве свято. Але воно точно не просто кулінарне. Цей день створений для того, щоб віднаходити нові смаки, поєднання та текстури, способи подавання їх до столу і правильного оформлення.

Також 15 листопада Європейський день музичної терапії. Він є гармонійним закликом до світу, що підкреслює глибокий і надзвичайний вплив музики на добробут та здоров'я. Цього дня музичні терапевти відчиняють свої двері, щоб продемонструвати, наскільки музика може допомогти у зціленні та особистісному зростанні.

А ще 15 листопада Всесвітній день боротьби проти хронічного обструктивного захворювання легень. Подія була встановлена за допомогою Глобальної ініціативи з боротьби проти ХОЗЛ. Це хронічне захворювання, яке характеризується постійним обмеженням повітря у дихальні шляхи. Головною причиною лікарі називають тютюновий дим, а ще хвороба може з'явитися через сильне забруднення повітря.

15 листопада Міжнародний день письменників, які перебувають в ув'язненні. Цей день присвячений тим, хто розплачується за свободу слова та своє інакомислення.

Також 15 листопада святкують Всесвітній день географічних інформаційних систем. З'явилося це свято 1999 року і завжди святкується у рамках Тижня географічних знань, що проводиться за ініціативи National Geographic Society. Географічна інформаційна система — це комп'ютерна система, яка допомагає зібрати, використати, зберігати, редагувати, відображати і аналізувати просторові дані з усією потрібною інформацією.