Яке завтра, 15 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

15 листопада 2024 року — п’ятниця. 996-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

15 листопада в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників та ісповідників Гурія, Самона, Авіва. Гурій і Самон жили в місті Едесі (сучасна Шанлиурфа, Туреччина) в III столітті під час правління римського імператора Діоклетіана. Вони були християнами і активно поширювали християнське вчення, проповідували серед місцевих жителів. За це їх було арештовано і піддано катуванням. Пропонували зректися віри, але обидва мужньо відмовилися це зробити, залишаючись вірними Христу. Гурія і Самона засудили до смертної кари, і вони прийняли мученицьку смерть, показавши приклад стійкості й відданості християнським ідеалам. Авів жив у IV столітті і служив дияконом в Едесі. За імператора Лікінія також зазнав переслідувань за свою віру. Як і Гурій та Самон, Авів відмовився зректися християнства. Його було піддано жорстоким катуванням і згодом спалено живцем.

Що не можна робити 15 листопада

Не слід відмовляти у допомозі, коли вас просять про неї.

Не можна їсти м'ясні, молочні страви, бо почався Різдвяний піст.

Не варто влаштовувати гуляння, співати і танцювати.

Народні прикмети і традиції на 15 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: погожий, але похмурий — до поганої погоди в травні;

іржуть коні — до гарної погоди;

випало і лежить багато снігу — до великого урожаю наступного року;

поривчастий вітер — до Миколая (6 грудня) протримається така погода.

15 листопада погожий, але похмурий день до поганої погоди в травні / Фото: Unsplash

В народі Різдвяний піст, який починається від цього дня і триває до Різдва, називали Пилипівкою. Згідно з церковними правилами, слід не лише відмовитися від м'яса, молока, сиру і масла, але й проводити весь вільний час в молитвах.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 листопада

Які завтра іменини: Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Пилип.

Талісманом людини, народженої 15 листопада, є обсидіан. Людство знає цей камінь не одну тисячу років. Він має вулканічне походження. Здавна обсидіан використовували для проведення магічних ритуалів.

Цього дня народилися:

1837 рік — філософ-неокантіанець 19 століття з України, відомий своїм великим впливом на Фрідріха Ніцше та Теодора Лесінґа, який присвятив логіці Спіра тему своєї докторської дисертації, Африкан Спір;

1965 рік — український політик, дипломат, заступник голови Секретаріату президента України Ющенка Роман Безсмертний;

1981 рік — уродженець Керчі, учасник Євромайдану, Герой України Сергій Кемський.

Пам’ятні дати 15 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 листопада:

1492 рік — Христофор Колумб вперше описує тютюн, який вживали індіанці;

1837 рік — публікують систему стенографії;

1881 рік — патент на повітроплавальний снаряд отримує Олександр Можайський;

1884 рік — у Берліні відкривається Міжнародна конференція 14 держав з африканських питань, яка стає одним із етапів боротьби колоніальних країн за поділ Африки;

1887 рік — Карл Гесснер отримує патент на цинкову батарейку;

1889 рік — у Бразилії внаслідок військового перевороту повалюють імператора Педру II, країна стає республікою;

1904 рік — отримано патент на бритву зі змінними лезами;

1918 рік — розпочинається очолюване Директорією повстання проти влади гетьмана Павла Скоропадського;

1919 рік — за спільним рішенням Директорії та уряду УНР члени Директорії Федір Швець та Андрій Макаренко виїзджають з дипломатичними дорученнями за кордон, передавши всю повноту влади Симонові Петлюрі;

1920 рік — у Женеві відбувається перше засідання Асамблеї Ліги Націй, створеної 1919 року;

1940 рік — понад 500 літаків люфтваффе проводять масоване 10-годинне бомбування міста Ковентрі (Coventry, Велика Британія);

1945 рік — в Аугсбурзі групою українських вчених, що перебували в еміграції, засновується Українська вільна академія наук;

1957 рік — відбувається перший політ міжконтинентального пасажирського літака Ту-144;

1960 рік — в море виходить перший американський підводний човен класу типу "Джордж Вашингтон" з ядерними ракетами на борту;

1971 рік — фірма Intel випускає перший мікропроцесор Intel 4004;

2004 рік — на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України відбуваються перші відкриті дебати кандидатів на пост президента України — Віктора Ющенка та Віктора Януковича.

Погода на 15 листопада

Завтра, 15 листопада, в Києві хмарно до вечора, без опадів. У Львові похмуро, опадів не передбачається. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, дрібний дощ очікується протягом всього дня, а після обіду він навіть може посилитися.

Температура повітря в Києві — +4 вдень та +1 вночі. У Львові — +5 вдень та -1 вночі. У Харкові — +2 вдень та -1 вночі. В Одесі — +4 вдень та +2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

15 листопада Міжнародний день сиру і хліба / Фото: Фото з відкритих джерел

15 листопада в Україні і світі святкують Європейський день музичної терапії. Він був заснований Європейською федерацією музичної терапії (EMTC). Цей день покликаний привернути увагу до важливості музичної терапії, як методу покращення психічного та фізичного здоров'я. Музична терапія використовується для підтримки людей з різними фізичними, емоційними, когнітивними чи соціальними проблемами. Цього дня музичні терапевти в різних країнах Європи проводять семінари, концерти та відкриті сесії, щоб поділитися практиками та показати, як музика може змінювати життя. Вони також прагнуть підвищити обізнаність про професію музичного терапевта, можливості музичної терапії та її значення для суспільства.

Також 15 листопада День Стіва Ірвіна. Його створили на честь відомого австралійського натураліста та захисника дикої природи Стіва Ірвіна. Ірвін здобув світову популярність як "Мисливець на крокодилів" завдяки своїй телевізійній програмі, у якій з ентузіазмом досліджував світ тварин. Його сміливість і пристрасна любов до природи надихнули мільйони людей по всьому світу. Цей день було започатковано сім’єю Стіва Ірвіна, щоб вшанувати його життя, продовжити його справу та підвищити обізнаність про захист природи. В рамках Дня Стіва Ірвіна люди носять захисний колір Ірвіна — хакі, щоб підтримати дикі види та брати участь у заходах для збору коштів на збереження середовища існування диких тварин. Благодійний фонд Австралійського зоопарку, заснований родиною Ірвіна, підтримує охоронні проєкти, реабілітацію дикої природи та освітні ініціативи, спрямовані на захист довкілля.

А ще 15 листопада Всесвітній день вазектомії. Заснований 2012 року, цей день зазвичай включає просвітницькі кампанії, безкоштовні або субсидовані вазектомії в різних країнах, інформаційні семінари та заходи для обговорення міфів і фактів про вазектомію. Ініціатори прагнуть розвіяти страхи й хибні уявлення, адже вазектомія є малоінвазивною процедурою, яка не впливає на здоров’я або статеву функцію чоловіка.

15 листопада святкують Міжнародний день протидії булінгу. Цей день створений для привернення уваги до проблеми булінгу та підвищення обізнаності про її негативні наслідки для психічного здоров’я та емоційного благополуччя. Організації, школи, громадські ініціативи проводять різноманітні заходи: семінари, флешмоби, лекції, групові обговорення, створення мотиваційних відео та розробку антибулінгових програм. Багато акцій спрямовані на розвиток емпатії, підтримки, навичок мирного вирішення конфліктів і просування толерантності.

Також 15 листопада Міжнародний день сиру і хліба. Цей день присвячений поєднанню двох традиційних і всесвітньо улюблених продуктів — хліба та сиру, які вважаються основою багатьох культур і кухонь. Їхня історія налічує тисячоліття, і кожен регіон світу має свої унікальні види сиру та хліба, які часто є національним надбанням.

А ще 15 листопада Міжнародний фестиваль духовної музики та мистецтва. Щорічна подія, яка зазвичай проводиться у відомих соборах і церквах, де акцент ставиться на духовну музику, культурні виступи та релігійне мистецтво. Такий фестиваль, наприклад, проходить у Флоренції, Італія, щороку восени від 1981 року. У межах цього заходу організовуються концерти духовної музики, виступи хорів, оркестрів і сольних виконавців з усього світу. Фестиваль прагне продемонструвати велич музичних традицій різних релігій і культур. Репертуар включає класичну духовну музику композиторів, таких як Бах, Моцарт, Вівальді, а також сучасні твори. Виконання відбувається в унікальних історичних і архітектурних місцях, які підсилюють духовний вплив музики — таких як Флорентійський собор Санта-Марія-дель-Фйоре, базиліка Санта-Кроче та інші святині.

15 листопада святкують Міжнародний день таблиці множення. Цього дня школи, математичні клуби та інші освітні заклади організовують різноманітні конкурси, вікторини, ігри та інші інтерактивні заходи, де учні можуть закріпити свої знання таблиці множення. Особливу увагу приділяють ігровим методам навчання, які допомагають зробити математику більш цікавою і менш стресовою для дітей.

Також 15 листопада Міжнародний день письменників, які перебувають в ув’язненні. Цей день привертає увагу до проблем переслідування, арештів і ув’язнення письменників, журналістів, поетів і блогерів у різних країнах за їхні погляди, критику урядів або культурну діяльність. Цього дня ПЕН-клуб (міжнародна асоціація письменників, що займається захистом свободи слова та прав письменників) та інші правозахисні організації проводять кампанії, публікують звіти, звертаються до урядів із закликами звільнити несправедливо ув'язнених авторів. Цей день також присвячений пам’яті тих письменників, які постраждали або загинули за висловлювання своїх думок. Метою є забезпечення захисту свободи слова, права на творчість і доступу до правдивої інформації.