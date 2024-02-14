Яке завтра, 15 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 15 лютого, Міжнародний день антропології. Віряни вшановують пам'ять апостола від 70 Онисима. До Нового року залишилося 320 днів.

15 лютого 2024 року — четвер. 722-й день війни в Україні.

Яке завтра, 15 лютого, церковне свято

15 лютого в церковному календарі – день пам’яті апостола від 70 Онисима. Він був рабом благочестивого мужа Филимона у місті Коласи. Якось Онисим не послухався господаря, злякався його осуду і втік до Рима, де зустрівся із апостолом Павлом. Після проповіді Онисим увірував в Ісуса Христа і охрестився. Згодом Павло написав до Филимона послання, в якому просив пробачити раба. Онисим багато подорожував з апостолом, проповідував християнство.

Що не можна робити 15 лютого

Якщо йдете у гості, заборонено приходити без подарунків.

Небажано виносити з дому меблі.

Не рекомендується переїжджати на нове місце.

Народні прикмети і традиції на 15 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: яка погода, таким буде вересень;

багато води на дорогах і сніг вже майже розстанув — до хорошого сінокосу;

на небі багато зірок — буде приплід здорових і сильних ягнят;

вітер дме зі східної сторони — влітку буде багато піщаних бур;

захід червоного кольору прогнозує хуртовину;

повний та яскравий Місяць — до холодної погоди.

15 лютого багато води на дорогах і сніг вже майже розстанув — до хорошого сінокосу / Фото: Pexels

Наші предки вранці завжди йшли на церковну службу, а після неї роздавали милостиню біднякам. Удома обов'язково читали молитви, які захищали від лихослів'я та пліток.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 лютого

Які завтра іменини: Онисим, Опанас, Арсен, Єфросинія.

Талісманом людини, народженої 15 лютого, є авантюрин. Здавна цей мінерал називали талісманом захисту хорошого настрою. Авантюрин носили люди, які вірили в удачу і були готові трохи ризикнути.

Цього дня народилися:

1933 рік — український письменник-фантаст Савченко Володимир Іванович;

1954 рік — ректор Національного авіаційного університету Бабак Віталій Павлович;

1995 рік — український військовослужбовець. Учасник російсько-української війни, Герой України Чуб Олександр Сергійович.

Пам’ятні дати 15 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 лютого:

399 рік до н. е. — Сократа засуджують до смертної кари;

1113 рік — буллою Pie postulatio voluntatis папа Пасхалій II офіційно визнає Орден Госпітальєрів;

1574 рік — у Львові Іван Федоров видає найдавнішу збережену друковану книгу на сучасних українських землях — "Апостол";

1686 рік — у Парижі відбувається прем'єра опери Жана Батіста Люллі "Арміда";

1864 рік — засновують пивоварну компанію Heineken;

1893 рік — у Будапешті починає працювати перша у світі "телефонна газета" Telefon Hírmondó, перший приклад електронного радіомовлення;

1897 рік — Карл Фердинанд Браун публікує опис винайденої ним катодно-променевої трубки;

1907 рік — відчиняє двері Вінницька публічна бібліотека ім. Гоголя, зараз — Вінницька ОУНБ імені К. А. Тімірязєва;

1913 рік — у Нью-Йорку відкривається перша виставка авангардного мистецтва;

1919 рік — Українська Національна Рада ЗУНР ухвалює закон про вживання української мови у державних установах;

1920 рік — в Золотоноші під час Першого Зимового походу відбувається бій Кінного полку Чорних Запорожців Армії УНР з більшовиками;

1922 рік — Ґульєльмо Марконі розпочинає регулярну трансляцію радіопередач із Ессекса (Англія);

1926 рік — виголошують найдовшу в історії парламентську промову (депутат Мартінсон у парламенті Естонії, 11 годин);

1931 рік — виходить перший фільм про Дракулу;

1939 рік — в обласному етері новоствореної Запорізької області вперше звучать позивні "Радіо Запоріжжя"

1946 рік — Пенсильванський університет оголошує про створення першої у світі ЕОМ — ENIAC;

1969 рік — Роберт Едвардс із Фізіологічної лабораторії Кембриджського університету вперше здійснює штучне запліднення людської яйцеклітини;

1971 рік — Велика Британія та Ірландія приводять свої валюти до десяткової системи (скасовані шилінги);

2003 рік — початок протестів проти вторгнення коаліційних сил до Іраку.

Погода на 15 лютого

Завтра, 15 лютого, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові небо буде протягом всього дня вкрите хмарами, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +5 вдень та +3 вночі. У Львові — +7 вдень та +3 вночі. У Харкові — +4 вдень та +2 вночі. В Одесі — +12 вдень та +6 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

15 лютого День святкування самотності / Фото: Pexels

15 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день антропології. Свято було засноване за ініціативи Американської антропологічної асоціації 2015 року. Антропологія вивчає біологічну природу та походження людини, її фізичних особливостей, які виникли внаслідок розвитку в різних географічних умовах. Головна її мета полягає в тому, щоб вивчити людей, їхню самобутність, різноманіття, поведінку тощо.

Також 15 лютого Європейський день операційної медсестри. Професійне свято всіх операційних медичних сестер, яке було створене для підкреслення важливого їх внеску та показати, наскільки важлива освіта у забезпеченні високого рівня догляду, який надається цією професією.

А ще 15 лютого День святкування самотності. Люди, які не мають партнера і змушені 14 лютого, в День святого Валентина, почуватися ніяково, святкують особливе свято. Хоча воно є неофіційним, проте знайшло відгук в багатьох серцях.

15 лютого святкують Всесвітній день комп'ютера. Без цього пристрою ми вже не можемо уявити своє життя. Дату святкування обрали на честь створення першого електронного комп'ютера ENIAC, якого запустили саме цього дня 1946 року. Комп'ютер був розроблений спеціально для армії, зокрема, для розрахунку балістичних таблиць.

Також 15 лютого Всесвітній день управління інформацією. Щороку припадає на третій четвер лютого. Управління інформацією — інтеграція різноманітних технологій, людської діяльності та організаційних практик, для оптимізації використання і цінності інформації, управління її розподілом через мінімізацію витрат і можливих ризиків.

А ще 15 лютого Міжнародний день дітей, які хворі на рак. Подія була заснована за ініціативи Міжнародної організації проти дитячого раку 2002 року. Вона ґрунтується на основному принципі цієї організації: кожна дитина, хвора на рак, має право на найвищий рівень медичної та психосоціальної допомоги, незалежно від її національності, етнічної приналежності, фінансових можливостей чи соціального статусу.