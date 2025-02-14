Яке завтра, 15 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

15 лютого 2025 року — субота. 1088-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

15 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Онисима. Він був одним із сімдесяти апостолів і відомий як учень святого апостола Павла. Онезим, будучи рабом у своєму господарі Филимону, втік від нього і потрапив до Рима, де зустрів Павла, що тоді перебував під вартою. Під впливом вчення Павла Онисим навернувся до християнства. Павло написав лист до Филимона (одна з книг Нового Завіту), в якому просив прийняти Онисима не як раба, а як брата у Христі. Пізніше Онисим став єпископом в Ефесі та виконував важливу роль у поширенні християнської віри. Він прийняв мученицьку смерть за віру у Христа.

Що не можна робити 15 лютого

Не можна виносити меблі з оселі.

Забороняється приходити в гості без подарунка.

На нове місце цього дня краще не переїжджати.

Народні прикмети і традиції на 15 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: яскравий і повний місяць — до морозу;

захід сонця червоний — чекайте на сильний вітер;

на дорогах багато води, сніг майже розтанув — сінокіс буде хорошим;

яка погода цього дня, таким буде вересень.

Яка погода 15 лютого, таким буде вересень / Фото: Unsplash

Цього дня наші пращури обов'язково давали милостиню, щоб притягнути в своє життя щастя і добробут. Вдома чи у церкві читали молитви для захисту від пристріту.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 лютого

Які завтра іменини: Іван, Михайло, Микола, Олексій, Павло, Петро, Семен, Софія.

Талісманом людини, народженої 15 лютого, є авантюрин. Камінь, який використовується для прискорення загоювання ран. Авантюрин допомагає захиститися від різних негативних енергій.

Цього дня народилися:

1952 рік — український кінорежисер Олександр Муратов;

1974 рік — українська дизайнерка, режисерка, фотографиня, стилістка, письменниця та власниця бренду NAVRO Ольга Навроцька;

1995 рік — український військовослужбовець, учасник російсько-української війни, Герой України Олександр Чуб.

Пам’ятні дати 15 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 лютого:

399 рік до н. е. — Сократа засуджують до смертної кари;

1113 рік — буллою Pie postulatio voluntatis папа Пасхалій II офіційно визнає Орден Госпітальєрів;

1574 рік — у Львові Іван Федоров видає найдавнішу збережену друковану книгу на сучасних українських землях — "Апостол";

1686 рік — у Парижі відбувається прем'єра опери Жана Батіста Люллі "Арміда";

1864 рік — засновують пивоварну компанію Heineken;

1893 рік — у Будапешті починає працювати перша у світі "телефонна газета" Telefon Hírmondó, перший приклад електронного радіомовлення;

1897 рік — К. Ф. Браун публікує опис винайденої ним катодно-променевої трубки;

1913 рік — у Нью-Йорку відкривається перша виставка авангардного мистецтва;

1919 рік — Українська Національна Рада ЗУНР ухвалює закон про вживання української мови у державних установах;

1920 рік — в Золотоноші під час Першого Зимового походу відбувається бій Кінного полку Чорних Запорожців Армії УНР з більшовиками;

1922 рік — Ґульєльмо Марконі розпочинає регулярну трансляцію радіопередач із Ессекса (Англія);

1926 рік — виголошують найдовшу в історії парламентську промову (депутат Мартінсон у парламенті Естонії, 11 годин);

1931 рік — виходить перший фільм про Дракулу;

1939 рік — в обласному етері новоствореної Запорізької області вперше звучать позивні "Радіо Запоріжжя";

1946 рік — Пенсильванський університет оголошує про створення першої у світі ЕОМ — ENIAC;

1969 рік — Роберт Едвардс із Фізіологічної лабораторії Кембриджського університету вперше здійснює штучне запліднення людської яйцеклітини;

1971 рік — Велика Британія та Ірландія приводяит свої валюти до десяткової системи (скасовані шилінги);

1989 рік — у Києві утворюють "Ініціативний комітет відновлення Української Автокефальної Православної Церкви в Україні";

2003 рік — початок протестів проти вторгнення коаліційних сил до Іраку.

Погода на 15 лютого

Завтра, 15 лютого, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, вранці дрібний сніг, який закінчиться до полудня. У Харкові похмуро, вночі сніжитиме, але вранці сніг послабшає, вдень може припинитися, проте ввечері піде знову. В Одесі хмарно, вранці сильний сніг, який закінчиться до полудня.

Температура повітря в Києві — -5 вдень та -6 вночі. У Львові — -3 вдень та -5 вночі. У Харкові — -3 вдень та -7 вночі. В Одесі — +1 вдень та -4 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

15 лютого День кіберспорту в Україні / Фото: pixabay.com

15 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день зелених стін. Це свято було започатковане 2020 року на честь дня народження Стенлі Гарта Вайта, ландшафтного архітектора, який 1938 року запатентував першу живу стіну. Метою цього дня є популяризація та підвищення обізнаності про переваги живих стін, зелених фасадів та вертикальних садів.

Також 15 лютого День кіберспорту в Україні. Цього дня проводяться презентації, пресконференції та змагання з грошовими призами, спрямовані на популяризацію кіберспорту та підтримку гравців. Рідні та друзі кіберспортсменів вітають їх зі святом. Кіберспорт в Україні активно розвивається, українські команди, такі як Natus Vincere (NAVI), досягли значних успіхів на міжнародній арені, здобуваючи престижні нагороди та призові місця на світових турнірах.

А ще 15 лютого Всесвітній день бегемота. Це свято присвячене підвищенню обізнаності про бегемотів та важливості їх збереження. Бегемоти відіграють ключову роль у підтримці здоров'я водних екосистем. Їхні відходи збагачують водойми поживними речовинами, підтримуючи життя різних видів риб та водоростей. Популяція бегемотів зменшується через браконьєрство та втрату природного середовища. Станом на 2006 рік їх було внесено до Червоної книги як вразливий вид, а нинішня чисельність у дикій природі не перевищує 130 тисяч особин.

15 лютого Міжнародний день синдрому Ангельмана. Ця дата була обрана через її символічний зв'язок із 15-ю хромосомою, порушення якої призводить до розвитку цього синдрому. Крім того, лютий є Міжнародним місяцем рідкісних захворювань, що підкреслює важливість підвищення обізнаності про такі стани. Міжнародний день синдрому Ангельмана спрямований на підвищення обізнаності про це генетичне захворювання, підтримку пацієнтів та їхніх родин, а також на збір коштів для досліджень і розробки методів лікування.

Також 15 лютого День поінформованості про холостяцький спосіб життя. Це свято було започатковане як альтернатива Дню святого Валентина для тих, хто не перебуває у романтичних стосунках, з метою підкреслити важливість любові до себе, дружби та сімейних зв'язків. 2001 року старшокласник на ім'я Дастін Барнс разом зі своїми друзями вирішив створити день, який би відзначав самотність як відповідь на винятковість Дня святого Валентина. Вони обрали 15 лютого, наступний день після Дня святого Валентина, щоб продавати цукерки та шоколад за зниженими цінами, таким чином поширюючи обізнаність про цей день.

А ще 15 лютого День операційної медичної сестри у Європі. Це професійне свято було започатковане Європейською асоціацією операційних медичних сестер (EORNA) з метою підкреслити важливість ролі операційних медсестер та значення їхньої освіти у забезпеченні високоякісного догляду за пацієнтами.

15 лютого святкують Всесвітній день комп'ютера. День покликаний відзначити значення комп'ютерних технологій у сучасному світі, вшанувати розробників та інженерів, які стояли біля витоків комп'ютерної ери, а також привернути увагу до майбутнього розвитку цифрових технологій. Дата святкування обрана на честь створення першого електронного комп'ютера ENIAC, який був офіційно представлений 15 лютого 1946 року. ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) був розроблений для армії США з метою обчислення балістичних таблиць. Це був перший у світі повністю електронний, програмований комп'ютер, який став проривом у сфері обчислювальної техніки.

Також 15 лютого Міжнародний день дітей, хворих на рак. Цей день був започаткований 2002 року Міжнародною конфедерацією організацій батьків дітей, хворих на рак (ICCCPO), з метою підвищення обізнаності суспільства про проблеми дитячої онкології та підтримки пацієнтів і їхніх родин. Основна мета цього дня — покращити інформування суспільства про дитячі онкологічні захворювання, підкреслити важливість ранньої діагностики та доступу до якісного лікування для всіх дітей, незалежно від їхнього місця проживання чи соціального статусу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку близько 400 000 дітей та підлітків віком від 0 до 19 років захворюють на рак.