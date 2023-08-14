Яке завтра, 15 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

15 серпня 2023 року — вівторок. 538-й день війни в Україні.

Яке завтра, 15 серпня, церковне свято

15 серпня в церковному календарі — день перенесення мощей святого Стефана. Святого першомученика Стефана побили камінням фарисеї та їхні прибічники та й залишити тіло на поталу звірям і птахам. На другу ніч іудей Гамаліїл, який схилявся до віри в Бога, послав своїх слуг, щоб ті знайшли і поховали тіло. Вони так і зробили, а могила розташовувалася недалеко від Єрусалиму.

415 року мощі Стефана знайшли і торжественно перенесли до Єрусалима. Архиєпископом тоді був Іон, а єпископом Єлевферія Севастійський. Від того часу біля мощей здійснювалося чимало чудес. За часів правління імператора Феодосія Молодшого, мощі перенесли вже до Константинополя.

Що не можна робити цього дня

Заборонено ображати тварин, намагайтесь проявляти до них особливу увагу.

Відкладіть всі важливі справи на потім, але будувати плани дозволяється.

Не можна лаятися, лихословити, утримайтесь і від зневіри.

Народні прикмети і традиції на 15 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вранішня погода вказує, якою вона буде наступні шість тижнів;

дощить — на великий урожай;

північно-східний вітер вказує на те, що погано вродять зернові;

павуки почали плести маленьку павутину — чекайте на дощ;

голосно квакають жаби — до дощу;

кішки скребуть кігтями стіни — до негоди.

15 серпня голосно квакають жаби — до дощу / Фото: Pexels

В давнину люди 15 серпня збирали квіти, із яких плели вінок. Його було прийнято вішати в хаті і, якщо захворів хтось із членів родини, вищипували травинки і варили з них чай. За повір'ями наших предків святий Стефан був покровителем коней, тому селяни зазвичай відвідували службу в церкві, молилися йому за здоров'я цих тварин.

Погода на 15 серпня

Завтра, 15 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, хоча ввечері небо може затягнутися хмарами, без опадів. У Харкові ясно, опадів не очікується. В Одесі в другій половині дня небо вкриється хмарами, але ввечері знову проясниться, без опадів.

Температура повітря в Києві — +32 вдень та +21 вночі. У Львові — +30 вдень та +19 вночі. У Харкові — +29 вдень та +18 вночі. В Одесі — +29 вдень та +23 вночі.

Пам’ятні дати 15 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 серпня:

1385 рік — Кревська унія Польського королівства і Великого князівства Литовського;

1498 рік — під час свого третього плавання Христофор Колумб відкриває острів Гренада;

1519 рік — на місці індіанського рибальського села засновують місто Панама, назва якого в перекладі означає "багато-багато риби";

1534 рік — Ігнатій Лойола з шістьма своїми однодумцями засновує у Парижі орден єзуїтів (Товариство Христа);

1556 рік — у Свято-Троїцькому монастирі в Ізяславі починаються роботи з написання Пересопницького Євангелія;

1649 рік — під Зборовом козацька армія Богдана Хмельницького розбиває військо Речі Посполитої Яна ІІ Казимира;

1795 рік — у Французькій республіці вводять нову валюту — франк;

1810 рік — у Парижі побудували Вандомську колону на честь перемог Наполеона;

1832 рік — Папа Римський Григорій XVI видає буллу, яка засуджує свободу друку;

1848 рік — американець Волдо Генчетт із міста Сірак'юс (штат Нью-Йорк) отримує патент на зуболікарське крісло;

1868 рік — Джеймс Крейг Вотсон відкриває астероїд 101 Єлена;

1873 рік — відкривають рух поїздів по всій залізничній лінії Київ—Берестя довжиною 560 км;

1877 рік — Томас Едісон пропонує використовувати слово "hello" ("алло") для початку телефонної розмови;

1914 рік — офіційно відкривають Панамський канал;

1920 рік — польська армія на чолі з маршалом Юзефом Пілсудським розгромила Червону Армію в битві під Варшавою;

1932 рік — під час розкопок у Ватикані знаходять давньоримську "Тріумфальну дорогу";

1936 рік — іспанськими лівими страчено 733 священники;

1943 рік — за наказом Мао Цзедуна в Компартії Китаю почалося чищення;

1947 рік — відповідно до ухваленого у червні британським парламентом закону "Про незалежність Індії" країна розділилася на дві держави: мусульманську — Пакистан і індуїстську — Індійський Союз;

1960 рік — Республіка Кіпр проголошує свою незалежність;

1963 рік — у Шотландії відбувається остання смертна кара;

1997 рік — в Україні засновують орден княгині Ольги.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 серпня

Які завтра іменини: Василь, Степан.

Талісманом людини, народженої 15 серпня, є шпинель. Напівдорогоцінний мінерал, який вражає палітрою відтінків. Ще в давні часи вважалося, що шпинель допомагає спрямувати енергію людини у позитивне русло.

Цього дня народилися:

1771 рік — шотландський письменник Вальтер Скотт;

1972 рік — американський актор, сценарист і кінорежисер Бен Аффлек;

1975 рік — офіцер Служби безпеки України, учасник російсько-української війни, Герой України Василь Богач.

Який завтра день в Україні і світі

15 серпня в Україні святкують День археолога / Фото: pixabay.com

15 серпня в Україні святкують День археолога. Археологія — досить широка дисципліна, яка присвячена вивченню історії та старовинної культури через знаходження і пізніше дослідження матеріальних об'єктів різних часів. Перші задокументовані археологічні розкопки в Україні датуються XVII століттям. Саме тоді за наказом митрополита Київського і Галицького Петра Могили почали розкопувати, а згодом і відбудовувати зруйновану монголо-татарами Десятинну церкву. Пізніше в південних регіонах сучасної України розпочали дослідження скіфських курганів.