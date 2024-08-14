Яке завтра, 15 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

15 серпня 2024 року — четвер. 904-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

15 серпня в церковному календарі – Успіння Пресвятої Богородиці. Свято є одним із дванадцяти найважливіших свят у православному церковному календарі. Це свято символізує закінчення земного життя Діви Марії та її возз’єднання з Ісусом Христом на небесах. За переказами, апостоли зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатися з Богородицею та поховати її. У римо-католицькій церкві цього ж дня святкують Внебовзяття Діви Марії, подію, яка відбулася одразу після Успіння. Це свято має велике значення для християн, і йому присвячено багато храмів в Україні, таких як Успенський собор Києво-Печерської лаври та Успенський собор Почаївської лаври.

Що не можна робити 15 серпня

Забороняється відмовляти у допомозі.

Не можна сваритися і лихословити.

Не слід пити алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції на 15 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: бліді зірки — погода буде сухою;

вода у водоймах стоїть тихо — осінь буде спокійною, а зима без хуртовин;

багато горіхів — наступного року буде великий урожай зерна.

15 серпня багато горіхів — наступного року буде великий урожай зерна / Фото: Unsplash

На Успіння Пресвятої Богородиці прийнято освячувати в церкві мед, горіхи, фрукти та воду. Обов'язково поділіться дарами природи зі своїми рідними та близькими.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 серпня

Які завтра іменини: Максим, Олександр, Матвій, Василь, Федір, Марія.

Талісманом людини, народженої 15 серпня, є лал. Сяйливий блиск цього каменю обов'язково привертає до себе увагу. Здавна вірили, що лал допомагає підвищувати імунітет свого власника, нормалізувати показники його крові.

Цього дня народилися:

1964 рік — директор БФ "Фонд сприяння розвитку мистецтв", Київ, Україна Юрій Круліковський;

1975 рік — офіцер Служби безпеки України, учасник російсько-української війни, Герой України Василь Богач;

1978 рік — українська гімнастка, абсолютна чемпіонка Олімпійських ігор 1996 року в Атланті Лілія Подкопаєва.

Пам’ятні дати 15 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 серпня:

1385 рік — Кревська унія Польського королівства і Великого князівства Литовського;

1498 рік — під час свого третього плавання Христофор Колумб відкриває острів Гренада;

1519 рік — на місці індіанського рибальського села засновують місто Панама, назва якого в перекладі означає "багато-багато риби";

1534 рік — Ігнатій Лойола з шістьма своїми однодумцями засновує у Парижі орден єзуїтів (Товариство Христа);

1556 рік — у Свято-Троїцькому монастирі в Ізяславі починаються роботи з написання Пересопницького Євангелія;

1649 рік — під Зборовом козацька армія Богдана Хмельницького розбиває військо Речі Посполитої Яна ІІ Казимира (Зборівська битва);

1795 рік — у Французькій республіці вводять нову валюту — франк;

1810 рік — у Парижі будують Вандомську колону на честь перемог Наполеона;

1832 рік — Папа Римський Григорій XVI видає буллу, яка засуджувала свободу друку;

1848 рік — американець Волдо Генчетт із міста Сірак'юс (штат Нью-Йорк) отримує патент на зуболікарське крісло;

1868 рік — Джеймс Крейг Вотсон відкриває астероїд 101 Єлена;

1877 рік — Томас Едісон пропонує використовувати слово "hello" для початку телефонної розмови;

1914 рік — офіційно відкривають Панамський канал;

1932 рік — під час розкопок у Ватикані знаходять давньоримську "Тріумфальну дорогу";

1943 рік — за наказом Мао Цзедуна в Компартії Китаю починається чищення;

1960 рік — Республіка Кіпр проголошує свою незалежність;

1963 рік — у Шотландії відбувається остання смертна кара;

1997 рік — в Україні засновують орден княгині Ольги.

Погода на 15 серпня

Завтра, 15 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +28 вдень та +17 вночі. У Львові — +30 вдень та +14 вночі. У Харкові — +28 вдень та +16 вночі. В Одесі — +30 вдень та +20 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

15 серпня в Україні святкують День археолога / Фото: Unsplash

15 серпня в Україні святкують День археолога. Це свято є офіційним від 2008 року. Цей день зазвичай супроводжується різними заходами, такими як посвячення в археологи, лекції, виставки та інші тематичні події. Існує кілька легенд про походження цього свята. Одна з них розповідає, що свято виникло під час археологічних розкопок у Новгороді, коли археологи вирішили відзначити день народження Буцефала, коня Олександра Македонського.

Також 15 серпня Всесвітній день величі. Це свято було засноване професором Патріком Бусінгом у жовтні 2019 року. Метою цього дня є визнання та вшанування величі в кожній людині, будь то батьки, друзі, улюблені домашні тварини чи навіть ми самі. Цей день присвячений вшануванню неоспіваних героїв, підприємств, проектів, місць і всього, що є прекрасного в житті. Він заохочує нас плекати і відкривати велич у собі та інших.