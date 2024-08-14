Яке завтра, 15 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 15 серпня, День археолога. Віряни святкують Успіння Пресвятої Богородиці. До Нового року залишилося 138 днів.
15 серпня 2024 року — четвер. 904-й день війни в Україні.
Що завтра за церковне свято
15 серпня в церковному календарі – Успіння Пресвятої Богородиці. Свято є одним із дванадцяти найважливіших свят у православному церковному календарі. Це свято символізує закінчення земного життя Діви Марії та її возз’єднання з Ісусом Христом на небесах. За переказами, апостоли зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатися з Богородицею та поховати її. У римо-католицькій церкві цього ж дня святкують Внебовзяття Діви Марії, подію, яка відбулася одразу після Успіння. Це свято має велике значення для християн, і йому присвячено багато храмів в Україні, таких як Успенський собор Києво-Печерської лаври та Успенський собор Почаївської лаври.
Що не можна робити 15 серпня
- Забороняється відмовляти у допомозі.
- Не можна сваритися і лихословити.
- Не слід пити алкогольні напої.
Народні прикмети і традиції на 15 серпня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: бліді зірки — погода буде сухою;
- вода у водоймах стоїть тихо — осінь буде спокійною, а зима без хуртовин;
- багато горіхів — наступного року буде великий урожай зерна.
На Успіння Пресвятої Богородиці прийнято освячувати в церкві мед, горіхи, фрукти та воду. Обов'язково поділіться дарами природи зі своїми рідними та близькими.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 серпня
Які завтра іменини: Максим, Олександр, Матвій, Василь, Федір, Марія.
Талісманом людини, народженої 15 серпня, є лал. Сяйливий блиск цього каменю обов'язково привертає до себе увагу. Здавна вірили, що лал допомагає підвищувати імунітет свого власника, нормалізувати показники його крові.
Цього дня народилися:
- 1964 рік — директор БФ "Фонд сприяння розвитку мистецтв", Київ, Україна Юрій Круліковський;
- 1975 рік — офіцер Служби безпеки України, учасник російсько-української війни, Герой України Василь Богач;
- 1978 рік — українська гімнастка, абсолютна чемпіонка Олімпійських ігор 1996 року в Атланті Лілія Подкопаєва.
Пам’ятні дати 15 серпня
Календар важливих подій в Україні та світі за 15 серпня:
- 1385 рік — Кревська унія Польського королівства і Великого князівства Литовського;
- 1498 рік — під час свого третього плавання Христофор Колумб відкриває острів Гренада;
- 1519 рік — на місці індіанського рибальського села засновують місто Панама, назва якого в перекладі означає "багато-багато риби";
- 1534 рік — Ігнатій Лойола з шістьма своїми однодумцями засновує у Парижі орден єзуїтів (Товариство Христа);
- 1556 рік — у Свято-Троїцькому монастирі в Ізяславі починаються роботи з написання Пересопницького Євангелія;
- 1649 рік — під Зборовом козацька армія Богдана Хмельницького розбиває військо Речі Посполитої Яна ІІ Казимира (Зборівська битва);
- 1795 рік — у Французькій республіці вводять нову валюту — франк;
- 1810 рік — у Парижі будують Вандомську колону на честь перемог Наполеона;
- 1832 рік — Папа Римський Григорій XVI видає буллу, яка засуджувала свободу друку;
- 1848 рік — американець Волдо Генчетт із міста Сірак'юс (штат Нью-Йорк) отримує патент на зуболікарське крісло;
- 1868 рік — Джеймс Крейг Вотсон відкриває астероїд 101 Єлена;
- 1877 рік — Томас Едісон пропонує використовувати слово "hello" для початку телефонної розмови;
- 1914 рік — офіційно відкривають Панамський канал;
- 1932 рік — під час розкопок у Ватикані знаходять давньоримську "Тріумфальну дорогу";
- 1943 рік — за наказом Мао Цзедуна в Компартії Китаю починається чищення;
- 1960 рік — Республіка Кіпр проголошує свою незалежність;
- 1963 рік — у Шотландії відбувається остання смертна кара;
- 1997 рік — в Україні засновують орден княгині Ольги.
Погода на 15 серпня
Завтра, 15 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачається.
Температура повітря в Києві — +28 вдень та +17 вночі. У Львові — +30 вдень та +14 вночі. У Харкові — +28 вдень та +16 вночі. В Одесі — +30 вдень та +20 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
15 серпня в Україні святкують День археолога. Це свято є офіційним від 2008 року. Цей день зазвичай супроводжується різними заходами, такими як посвячення в археологи, лекції, виставки та інші тематичні події. Існує кілька легенд про походження цього свята. Одна з них розповідає, що свято виникло під час археологічних розкопок у Новгороді, коли археологи вирішили відзначити день народження Буцефала, коня Олександра Македонського.
Також 15 серпня Всесвітній день величі. Це свято було засноване професором Патріком Бусінгом у жовтні 2019 року. Метою цього дня є визнання та вшанування величі в кожній людині, будь то батьки, друзі, улюблені домашні тварини чи навіть ми самі. Цей день присвячений вшануванню неоспіваних героїв, підприємств, проектів, місць і всього, що є прекрасного в житті. Він заохочує нас плекати і відкривати велич у собі та інших.