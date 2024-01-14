Яке завтра, 15 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 15 січня, День народження Вікіпедії. Віряни вшановують пам'ять Павла Фівейського. До Нового року залишився 351 день.

15 січня 2024 року — понеділок. 691-й день війни в Україні.

Яке завтра, 15 січня, церковне свято

15 січня в церковному календарі – день пам’яті Павла Фівейського. Він став першим християнським ченцем-відлюдником. Прожив в повній самотності 91 рік. Народився Павло в Єгипті. В ранньому дитинстві залишився без батьків і був змушений переховуватися від родичів, які бажали забрати у нього майно. Знайшов тоді притулок у невеликій печері, яку облаштував для життя. Їжу Павло отримував від птахів, які носили йому фініки та хліб. Сам він весь час проводив у молитвах.

Що не можна робити 15 січня

Заборонено з'ясовувати стосунки, лихословити.

Не можна залишати взуття брудним на ніч.

Не варто засуджувати інших, обговорювати їхнє життя.

Народні прикмети і традиції на 15 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: почути як каркають ворони — до потепління, а ось якщо птахи поховалися — прийде похолодання;

на вікнах мороз намалював візерунки, наче житні колоски донизу, урожай буде хорошим;

вітряна погода вказує на вологий рік;

защебетали снігурі — чекайте на зміну погоди;

зорі мерехтять уночі — до морозів.

15 січня защебетали снігурі — чекайте на зміну погоди / Фото: Pexels

Наші предки вірили, що цього дня чаклуни передають свої вміння учням, а тому потрібно бути максимально обережним, адже молоді маги практикуються. Саме через це остерігалися порчі. Для цього проводили різноманітні захисні заходи. Зокрема, плювали через плече і стукали по дереву.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 січня

Які завтра іменини: Фома, Юліан, Варлам, Гаврило, Герасим, Іван, Михайло, Павло, Прохор, Олена.

Талісманом людини, народженої 15 січня є гагат. Загадковий і таємничий камінь. Здавна вірили, що гагат допомагає позбутися нерозділеного кохання і захищає від нечисті.

В цей день народилися:

1622 рік — французький драматург, актор, театральний діяч Мольєр (Жан Батист Поклен);

1871 рік — український історик, письменник, перекладач, один з організаторів Академії Наук України Агатангел Кримський.

Пам’ятні дати 15 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 січня:

69 рік — Отон стає римським імператором;

1559 рік — коронація англійської королеви Єлизавети I, останньої з династії Тюдорів;

1776 рік — у Львові виходить перший примірник "Gazette de Leopol", першого відомого періодичного видання на території України;

1790 рік — у Франції запроваджують новий адміністративний поділ (83 департаменти);

1797 рік — Джон Етерінгтон з Лондона вперше у Великій Британії починає продаж у своєму магазині нового типу головного убору — циліндра;

1892 рік — у газеті "Triangle" в місті Спрингфілд, штат Массачусетс, де виникла гра баскетбол, автор гри доктор Джеймс Нейсміт уперше оприлюднює 13 правил її проведення;

1907 рік — доктор Лі де Форест, визнаний у світі як "батько радіо і дід телебачення", отримує патент на триелектродну вакуумну трубку, пристрій, котрий дає змогу перетворити радіо на практично використовуваний пристрій передачі голосу та музики;

1943 рік — у штаті Вірджинія (США) завершують будівництво Пентагону — найбільшої офісної споруди у світі, в якій базується Міністерство оборони США;

1967 рік — в "Лос-Анджелес Меморіал Колізеум" уперше розіграли Супербоул (фінальна гра сезону в професійному американському футболі);

1970 рік — 28-річний полковник Муаммар Каддафі, котрий прийшов до влади в Лівії 1969 року унаслідок військового перевороту і повалення влади короля Ідріса, стає прем'єр-міністром країни;

1992 рік — Бернерс-Лі Тім, "батько World Wide Web", випускає веббраузер — програму, яка дає можливість переглядати ресурси інтернету;

1993 рік — у США на телеканалі NBC виходить в етер остання (2137) серія "Санта-Барбари";

1994 рік — внаслідок проведеного в Туркменістані референдуму повноваження голови республіки Сапармурата Ніязова продовжені з п'яти до десяти років;

2001 рік — Джиммі Вейлз і Ларрі Сенгер запускають Вікіпедію як один англомовний розділ на сайті www.wikipedia.com;

2006 рік — уперше Президентом Чилі стає жінка — Мішель Бачелет;

2009 рік — екіпаж американського аеробуса А-320 зміг урятувати від загибелі 146 пасажирів, посадивши літак із зупиненими двигунами на воду річки Гудзон посеред Нью-Йорка.

Погода на 15 січня

Завтра, 15 січня, в Києві хмарно, невеликий сніг з дощем. У Львові сильна хмарність, вдень дрібний сніг. У Харкові хмарно, вдень невеликий мокрий сніг. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +1 вдень та -2 вночі. У Львові +4 вдень та 0 вночі. У Харкові 0 вдень та -4 вночі. В Одесі +5 вдень та -1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

15 січня в Україні і світі святкують День народження Вікіпедії / Фото: Unsplash

15 січня в Україні і світі святкують День народження Вікіпедії. 2000 року Ларрі Сенджер та Джиммі Велс створили англомовний інтернет-ресурс Нупедію. Для цього сайту енциклопедичні статті писали лише експерти-науковці, а пізніше всі матеріали ще й ретельно рецензувалися. Автори Нупедії хотіли створити енциклопедію з контентом найвищої якості, тому він додавався досить повільно. 15 січня 2001 року автори Нупедії вирішили прискорити його. Вони відкрили паралельний проєкт, який назвали Вікіпедією. В ній статті могли редагувати всі користувачі. Ресурс швидко набирав популярності, а Нупедія свої позиції втрачала. 2003 року остання припинила своє існування.

Також 15 січня День Мартіна Лютера Кінга. Третій понеділок січня в США традиційно вихідний день, адже тут святкують День Мартіна Лютера Кінга — борця за права афроамериканців. Закон про це свято було підписано ще 1983 року, але вперше його провели лише через три роки. Довгий час подія мала різне найменування в різних штатах. Лише 2000 року день став національним святом.