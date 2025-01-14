Яке завтра, 15 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 15 січня, День народження Вікіпедії. Віряни вшановують пам'ять святих преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника. До Нового року залишилося 350 днів.

15 січня 2025 року — середа. 1057-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

15 січня в церковному календарі – день пам’яті святих преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника. Павло Тивейський, відомий також як Павло Фівейський (228-341 рр.), був ранньо-християнським подвижником, який усамітнився в пустелі Єгипту, ставши одним з перших християнських відлюдників. Його життя та подвиги описав Святий Єронім у своїй праці "Життя Павла". Іван Кущник, або Іван Хризостом (347-407 рр.), був великим проповідником та вчителем християнства. Він отримав своє прізвисько "Кущник", оскільки проводив значний час у відлюднених місцях, живучи під відкритим небом або в невеликих кущах.

Що не можна робити 15 січня

Не слід обговорювати чуже життя, засуджувати інших.

Не можна лихословити, сваритися, лаятися.

Забороняється на ніч залишати взуття брудним.

Народні прикмети і традиції на 15 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вночі мерехтять зорі — чекайте на сильні морози;

каркають ворони — прийде потепління;

вітряно — рік буде вологим;

снігурі щебечуть — погода зміниться.

Серед наших предків існувало повір'я, що саме цього дня чаклуни і відьми передають свої знання учням. Тому існували різноманітні ритуали, щоб захиститися від пристріту.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 січня

Які завтра іменини: Гаврило, Іван, Михайло, Павло, Олена.

Талісманом людини, народженої 15 січня, є гагат. Камінь, який чинить болезаспокійливу дію. Гагат здавна використовують для нейтралізації негативної енергетики.

Цього дня народилися:

1871 рік — український історик, письменник, перекладач, один з організаторів Академії Наук України (1918 року) Агатангел Кримський;

1899 рік — український письменник Леонід Чернов;

1994 рік — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (2024, посмертно) Василь Гукало.

Пам’ятні дати 15 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 січня:

69 рік — Отон стає римським імператором;

1559 рік — відбувається коронація англійської королеви Єлизавети I, останньої з династії Тюдорів;

1776 рік — у Львові виходить перший примірник "Gazette de Leopol", першого відомого періодичного видання на території України;

1790 рік — у Франції запроваджують новий адміністративний поділ (83 департаменти);

1797 рік — Джон Етерінгтон з Лондона вперше у Великій Британії починає продаж у своєму магазині нового типу головного убору — циліндра;

1892 рік — у газеті "Triangle" в місті Спрингфілд, штат Массачусетс, де виникла гра баскетбол, автор гри доктор Джеймс Нейсміт уперше оприлюднює 13 правил її проведення;

1907 рік — доктор Лі де Форест, визнаний у світі як "батько радіо і дід телебачення", отримує патент на триелектродну вакуумну трубку, пристрій, котрий дає змогу перетворити радіо на практично використовуваний пристрій передачі голосу та музики;

1919 рік — після провалу збройного комуністичного повстання в Берліні урядові війська схоплюють і без суду страчують ініціаторів повстання, засновників німецької Компартії 48-річних Карла Лібкнехта і Розу Люксембург;

1943 рік — у штаті Вірджинія (США) завершують будівництво Пентагону — найбільшої офісної споруди у світі, у якій базується Міністерство оборони США;

1967 рік — у "Лос-Анджелес Меморіал Колізеум" уперше розігрують Супербоул (фінальна гра сезону в професійному американському футболі);

1970 рік — 28-річний полковник Муаммар Каддафі, котрий приходить до влади в Лівії у 1969 р. унаслідок військового перевороту й повалення влади короля Ідріса, стає прем'єр-міністром країни;

1992 рік — Бернерс-Лі Тім, "батько World Wide Web", випускає веббраузер — програму, яка дає можливість переглядати ресурси інтернету;

1993 рік — у США на телеканалі NBC виходить в етер остання (2137) серія "Санта-Барбари";

1994 рік — унаслідок проведеного в Туркменістані референдуму повноваження голови республіки Сапармурата Ніязова подовжені з п'яти до десяти років;

2001 рік — Джиммі Вейлз і Ларрі Сенгер запускають Вікіпедію як один англомовний розділ на сайті www.wikipedia.com;

2006 рік — уперше президентом Чилі стає жінка — Мішель Бачелет;

2009 рік — екіпаж американського аеробуса А-320 зміг урятувати від загибелі 146 пасажирів, посадивши літак із зупиненими двигунами на воду річки Гудзон посеред Нью-Йорка.

Погода на 15 січня

Завтра, 15 січня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, вранці сніжитиме, але сніг послабшає до другої половини дня і скінчиться ввечері. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — 0 вдень та -1 вночі. У Львові — 0 вдень та -2 вночі. У Харкові — +1 вдень та -2 вночі. В Одесі — +2 вдень та -3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

15 січня в Україні і світі святкують День народження Вікіпедії. Саме цього дня 2001 року була запущена англомовна версія проєкту Вікіпедія. Його засновниками є Джиммі Вейлз і Ларрі Сенгер. Назва "Вікіпедія" походить від поєднання слів "вікі" (що означає "швидкий" у гавайській мові) і "енциклопедія". Вікіпедія стала однією з найбільших безкоштовних онлайн-енциклопедій, яка розвивається завдяки внескам добровольців з усього світу. На сьогодні вона містить статті на сотнях мов, включаючи українську, яка була запущена в січні 2004 року. Щороку цього дня відзначають внесок спільноти редакторів, які працюють над розвитком і підтримкою Вікіпедії, а також обговорюють важливість вільного доступу до знань.

Також 15 січня День музейного селфі. Це щорічна подія, яка проходить у третю середу січня. Цього дня відвідувачі музеїв по всьому світу фотографуються на тлі експонатів і діляться своїми знімками у соціальних мережах з хештегом #MuseumSelfie. Ця ініціатива була започаткована 2014 року британською культурною блогеркою Мар Діксон для того, щоб заохотити людей частіше відвідувати музеї та популяризувати культурну спадщину. Ідея полягає в тому, щоб зробити музеї більш доступними та привабливими, особливо для молоді, і спонукати їх ділитися власними враженнями.

А ще 15 січня День міжнародного визнання Республіки Хорватія та День мирної реінтеграції хорватського Дунайського регіону. Вони символізують ключові події на шляху до незалежності та територіальної цілісності країни. Хорватія проголосила незалежність від Югославії 25 червня 1991 року, але через тиск міжнародної спільноти тимчасово призупинила це рішення на три місяці, щоб дозволити переговори. Водночас на території Хорватії тривала війна за незалежність. Цей день символізує успіх мирного врегулювання конфлікту без військового втручання, що стало прикладом для інших постконфліктних регіонів світу.