Яке завтра, 15 травня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

15 травня 2024 року — середа. 812-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

15 травня в церковному календарі — день пам’яті Пахомія Великого. Він жив у IV столітті та зробив чимало добрих справ. Народився Пахомій в Єгипті та сповідував християнство. Зокрема, вважається, що він є батьком монастирського життя в Єгипті. Тут він створив свої чернечі правила, яких також дотримувався все своє життя.

Що не можна робити 15 травня

Не варто незаміжнім дівчатам розповідати про свої мрії.

Заборонено залишати брудний посуд.

Не можна брати здачі, коли щось купуєте.

Народні прикмети і традиції на 15 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: тепла погода — літо буде погожим;

дощить — чекайте на часті грози в червні;

на осиці багато сережок — буде великий урожай вівса;

багряний схід сонця — влітку чекайте на засуху;

на ялівці з'явилися квіти — пора сіяти ячмінь.

15 травня на ялівці з'явилися квіти — пора сіяти ячмінь / Фото: Unsplash

В давнину цей день селяни називали Пахомом Теплим, адже вже встановлювалася по-справжньому літня погода. В цей період висівали пізню пшеницю. А ще існувало повір'я, якщо цього дня почути спів сороки, то родина буде багатою.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 травня

Які завтра іменини: Дмитро, Пахом, Макар, Анастасія.

Талісманом людини, народженої 15 травня, є онікс. Здавна цей камінь був оповитий таємницею. Вірили, що онікс є покровителем лише сильних та вольових людей.

Цього дня народилися:

1873 рік — український державний, політичний і громадський діяч, військовик, Гетьман Української Держави Павло Скоропадський;

1895 рік — український письменник, поет, перекладач Тодось Осьмачка;

1972 рік — український художник, фотограф, колекціонер, краєзнавець, меценат Володимир Козюк.

Пам’ятні дати 15 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 травня:

1648 рік — відбувається битва під Жовтими Водами між повсталими українськими козаками під керівництвом Богдана Хмельницького і авангардом військ Речі Посполитої;

1891 рік — Папа Римський Лев XIII видає енцикліку Rerum Novarum на підтримку прав робітників і заперечення класової боротьби, ця енцикліка склала підґрунтя християнської демократії;

1905 рік — засновують Лас-Вегас;

1940 рік — в США в продажу з'являються нейлонові панчохи;

1948 рік — починається арабо-ізраїльська війна;

1957 рік — Велика Британія розпочинає операцію Grapple: за 8 миль (13 км) над атолом Молден здійснюють вибух термоядерної бомби потужністю 300 кілотонн (у двадцять разів потужнішого за атомні бомби, які зруйнували Хіросиму і Нагасакі);

1976 рік — авіакатастрофа Ан-24 під Черніговом, внаслідок якої гине 52 особи — всі пасажири та члени екіпажу;

2022 рік — український гурт Kalush Orchestra з треком "Стефанія" перемагає у конкурсі Євробачення з великим відривом, здобувши рекордний 631 бал загалом від міжнародного журі та глядачів;

2023 рік — на хабарі у 2,7 млн доларів США викривають очільника Верховного суду Всеволода Князєва.

Погода на 15 травня

Завтра, 15 травня, в Києві хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ. У Львові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, без опадів. У Харкові сонячно, опадів не очікується. В Одесі хмарно, можливий невеликий дощ.

Температура повітря в Києві — +17 вдень та +10 вночі. У Львові — +15 вдень та +8 вночі. У Харкові — +17 вдень та +10 вночі. В Одесі — +17 вдень та +14 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

15 травня святкують Міжнародний день сім'ї / Фото: Unsplash

15 травня в Україні і світі Міжнародний день поширення інформації про хворобу Гантінгтона. Цей день присвячений підвищенню обізнаності та розуміння громадськості про хворобу Гантінгтона, яка є генетичним нейродегенеративним захворюванням. Хвороба Гантінгтона характеризується прогресувальним руйнуванням нервових клітин головного мозку і може включати симптоми, подібні до хвороби Паркінсона, шизофренії та хвороби Альцгеймера.

Також 15 травня День розповсюдження інформації про судинні родимки. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про судинні родимки, які характеризуються аномальним ростом кровоносних судин під час внутрішньоутробного розвитку. Судинні родимі плями можуть призводити до різних типів зміни кольору або нерівностей на шкірі.

А ще 15 травня День обізнаності про гіперемезис вагітних. Цей день має на меті поширення інформації про гіперемезис вагітних, важку форму ранкової нудоти, яка може призвести до серйозних ускладнень, таких як зневоднення, втрата ваги та інші проблеми зі здоров’ям.

15 травня Міжнародний день обізнаності про метод "кенгуру" у виходженні недоношених дітей. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про переваги та важливість догляду за новонародженими та недоношеними дітьми за допомогою методу "кенгуру". Він полягає у контакті "шкіра до шкіри" між немовлям та його батьками або опікунами, що забезпечує численні переваги.

Також 15 травня Міжнародний день обізнаності про мукополісахаридоз. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про мукополісахаридоз, рідкісне генетичне захворювання, яке виникає внаслідок відсутності або неправильної роботи ферментів, необхідних для розщеплення складних цукрів, відомих як глікозаміноглікани.

А ще 15 травня святкують Всесвітній день товару. Цей день створений для привернення уваги до продуктів та послуг, які ми щодня споживаємо та які покращують якість нашого життя. Товаром може бути не лише фізичний продукт, але й різноманітні послуги та інтелектуальні продукти. Він задовольняє наші потреби та бажання, а також створює нові робочі місця та підтримує процвітання економіки.

15 травня Міжнародний день відмовника від військової служби за переконаннями сумління. Цей день має на меті привернути увагу до права особи відмовлятися від військової служби на основі релігійних, етичних або політичних переконань. Він виник після реабілітації дезертирів Бундестагом (парламент Німеччини) 1997 року. Початок руху відмовників став 1981 рік.

Також 15 травня Міжнародний день захисту клімату. Цей день має на меті привернути увагу міжнародної спільноти до проблеми зміни клімату. Він був заснований Організацією Об’єднаних Націй як відповідь на заклик метеорологів захищати клімат як важливий ресурс, що впливає на добробут нинішніх і майбутніх поколінь.

А ще 15 травня святкують Міжнародний день сім'ї. Це свято було засновано Генеральною Асамблеєю ООН 1993 року з метою підкреслити важливість сім’ї як основного елемента суспільства та як берегині людських цінностей, культури та історичної спадкоємності поколінь.