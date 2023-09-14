Яке завтра, 15 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

15 вересня 2023 року — п’ятниця. 569-й день війни в Україні.

Яке завтра, 15 вересня, церковне свято

15 вересня в церковному календарі – день пам’яті великомученика Микити Готфського. Він прийняв хрещення та почав проповідувати християнство серед своїх одноплемінників готфів. Микита не раз відкривав у гріхах правителя Атанаріха, який підтримував язичництво. За це його врешті заарештували, піддали тортурам. Язичники намагалися змусити Микиту зректися Господа, але зазнали поразки. Зрештою чоловіка засудили до смерті через спалення. Однак Бог захистив тіло проповідника. Пізніше мощі великомученика Микити перенесли до Константинополя.

Що не можна робити цього дня

Краще відкласти нововведення чи серйозну роботу.

Не рекомендується цього дня прибирати в будинку.

Заборонено грати весілля, стригти волосся.

Народні прикмети і традиції на 15 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: качки у ставку пірнають — чекайте на дощ;

в лісі багато мурашників — зима буде холодною;

йде дощ — весна буде сирою та пізньою;

надворі ясна погода — день буде вітряним;

високо летять гусаки — весною буде повноводдя;

гусаки ховають під крило дзьоб — зима буде ранньою, якщо хлюпочуться у воді — чекайте на потепління;

гусаки піднімають лапи — прийдуть холоди.

15 вересня високо летять гусаки — весною буде повноводдя / Фото: Pexels

Цього дня збирали ріпу. А ось інші коренеплоди намагалися прибрати трішки раніше. Вранці очікувалися сильні заморозки. З ріпи часто готували різні страви. Було створено чимало народних оповідань та казок, в яких використовувалася ріпа. В народі день було прийнято називати Гусятником. Оскільки саме в цей період починали різати гусей, яких ціле літо відгодовували на зиму.

Погода на 15 вересня

Завтра, 15 вересня, в Києві хмарно, вночі дощ, який послабшає до ранку, але припиниться лише ближче до вечора. У Львові ясно, без опадів. У Харкові похмуро, вночі і вранці без опадів, в другій половині дня сильний дощ, який до вечора повинен закінчитися. В Одесі ясно до другої половини дня, коли небо вкриється хмарами, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +18 вдень та +16 вночі. У Львові — +20 вдень та +12 вночі. У Харкові — +16 вдень та +13 вночі. В Одесі — +25 вдень та +20 вночі.

Пам’ятні дати 15 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 вересня:

533 рік — армія Східної Римської імперії входить до Карфагену;

1697 рік — Августа II коронують як Короля Речі Посполитої;

1821 рік — іспанські колонії Гватемала, Гондурас, Коста-Рика і Сальвадор проголошують свою незалежність;

1874 рік — у Берні відкривається міжнародний поштовий конгрес, на якому був підписують договір про створення Всесвітнього поштового союзу;

1893 рік — у Джерсі-Сіті (США) починає виходити газета "Свобода" — перше україномовне видання в США;

1916 рік — уперше в історії під час бойових дій застосували танки;

1917 рік — виходить перший номер журналу Форбс;

1941 рік — у Берліні ув'язнюють Степана Бандеру та Ярослава Стецька;

1944 рік — у Києві відкривають оновлений Державний музей західного і східного мистецтв (нині Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків);

1971 рік — у Ванкувері створюють екологічну організацію "Грінпіс";

1991 рік — у Києві на площі Богдана Хмельницького відбувається Всеукраїнське народне віче на підтримку Акту про державну незалежності України, а Верховна Рада України скасовує ухвалу Севастопольської міської ради про російський статус міста;

1994 рік — Україна приєднується до Конвенції "Про "відмивання", пошук, арешт і конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом";

2000 рік — у Сіднеї відбувається церемонія відкриття XXVII Літніх Олімпійських ігор;

2008 рік — банкрутство "Lehman Brothers".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 вересня

Які завтра іменини: Анатолій, Антон, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Демид, Іван, Ксенія, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Стефан, Федір, Федосій, Федот, Пилип, Юліан, Руфіна, Серафима.

Талісманом людини, народженої 15 вересня, є бурштин. Вперше натуральний бурштин описали ще в X столітті до нашої ери. Тоді жерці Стародавнього Єгипту використовували камінь органічного походження для муміфікації. Здавна бурштин вважали символом вічної молодості.

Цього дня народилися:

1804 рік — український історик, філолог, етнограф, ботанік, поет, перший ректор Київського університету Михайло Максимович;

1892 рік — український музикант, композитор, поет, капельмейстер Армії УНР Михайло Гайворонський;

1955 рік — український дослідник та знавець бойових мистецтв, засновник стилю та Верховний Учитель Бойового гопака Володимир Пилат.

Який завтра день в Україні і світі

15 вересня День народження Google / Фото: Pexels

15 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день демократії. Головна мета цього свята полягає в тому, що привернути увагу людей, наскільки цінними для кожного з нас є свобода думки та дотримання прав людини. Ініціатором створення події стала Генеральна асамблея ООН, а запровадили свято 2007 року. Вперше демократія як форма правління з'явилася в Давній Греції. Грецький філософ Аристотель також виокремив в своїх працях монархію і аристократію.

Також 15 вересня Всесвітній день боротьби з лімфомами. Вперше подія була проведена 2004 року завдяки ініціативі міжнародної організації Коаліція лімфоми. Головна мета дня — привернути увагу до людей з таким діагнозом, розказати більше про хворобу, її симптоми і терапію. Лімфоми — злоякісні утворення з клітин імунного комплексу, які вражають лімфатичну систему (селезінка, лімфатичні вузли, кістковий мозок, вилочкова залоза). Вперше про цю хворобу написав 1832 року вчений Томас Ходжкін. Його ім'ям навіть назвали одну з лімфом на початку XIX століття.

А ще 15 вересня День народження Google. Саме цього дня 1997 року двоє студентів Стенфорду подали заявку на реєстрацію домену "google.com". Назва у них виникла зовсім випадково. Один з них відтворив на папері математичний термін "googol", але зробив помилку в слові. Є ще одна версія походження назви. За нею вона трактується як "йти дивитися" від з'єднання двох слів "go" і "ogle".

15 вересня святкують День вільних грошей. Цього дня відбувається цікавий соціальний експеримент, який вперше провели 2011 року за ініціативи співробітників з Post Growth Institute. Спочатку вони шукали способи привернути увагу населення до обговорення фінансової реформи. Дату обрали не випадково — саме цього дня 2008 року відбулося банкрутство американського інвестиційного банку "Lehman Brothers Holdings", який заснували ще 1850 року.

Також 15 вересня День народження Грінпіс. Це найвідоміша екологічна та природоохоронна організація в світі, яка не має жодного відношення до влади чи урядів. Подія, яка стала першим кроком до створення організації, відбулася 1971 року, коли невелика група ентузіастів вирушила на судні з Ванкувера для того, щоб зробити світ кращим місцем. Учасники групи, які згодом перейменували човен на "GreenPeace", вирушили до Амчітки для того, щоб мирно протестувати проти ядерних випробувань.

А ще 15 вересня Міжнародний день крапки. Проєкт було створено завдяки книзі "Крапка", яку 2003 року написав англійський художник і письменник Пітер Г. Рейнолдс. Головною дійовою особою в книзі є дівчинка на ім'я Вашті, яка просто любила ставити на папері крапки олівцем, щоб показати всім, що не вміє малювати. Але завдяки отриманим візерункам викладачі допомогли дівчинці розпочати шлях до перемог та сюрпризів.

15 вересня святкують Всесвітній день афро. День було запроваджено завдяки ініціативі активістки Мішель де Леон, щоб підкреслити самобутність та унікальність культури чорношкірої спільноти та людей змішаної раси за допомогою натуральної зачіски цих народів. Нині це свято відбувається за підтримки Управління Верховного комісара ООН із прав людини.