Яке завтра, 15 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

15 вересня 2024 року — неділя. 935-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

15 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого великомученика Микити. Відомий як Микита Готський — був готським воїном і християнським святим, який жив у IV столітті на берегах Дунаю, в межах сучасної Румунії. Він прийняв християнство і був охрещений готським єпископом Феофілом, учасником I Вселенського Собору.

Микита активно проповідував християнство серед своїх одноплемінників, що викликало ненависть язичників. Після поразки язичницького правителя Афанаріха, християнська віра почала ширше розповсюджуватися серед готів. Однак Афанаріх знову набрав сили і відновив переслідування християн. Святий Микита був підданий тортурам і спалений живцем 372 року. Його друг, християнин Маріан, знайшов тіло святого, яке залишилося неушкодженим вогнем, і поховав його в Кілікії. Згодом мощі святого Микити були перенесені до Константинополя, а частина їх пізніше потрапила до монастиря Високі Дечани в Сербії.

Що не можна робити 15 вересня

Не можна обрізати гілки чи рубати дерева.

Краще не починати цього дня нові справи.

Заборонено торгуватися, ходити на ринок.

Народні прикмети і традиції на 15 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ясний день на теплу осінь;

дощить цього дня — осінь буде сухою;

низько пливуть хмари — погода погіршиться;

безвітряна погода до теплої осені;

вранці іній на траві до швидкого похолодання.

15 вересня дощить — осінь буде сухою / Фото: Unsplash

Наші предки цього дня взагалі не думали про роботу. Було прийнято веселитися, спілкуватися з друзями, розважатися, співати пісень, танцювати. А жінки обов'язково займалися улюбленим рукоділлям.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 вересня

Які завтра іменини: Андрій, Григорій, Дмитро, Іван, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Людмила, Марія.

Талісманом людини, народженої 15 вересня є бурштин. Вже давно були доведені антибактеріальні та протизапальні властивості цього каменю. Бурштин, коли торкається тіла, виділяє корисні мінерали, зокрема, йод та бурштинову кислоту.

Цього дня народилися:

1888 рік — єдиний українець кавалер ордена Хрест Вікторії Пилип Коновал;

1892 рік — український музикант, композитор, поет, капельмейстер Армії УНР Михайло Гайворонський;

1955 рік — український дослідник та знавець бойових мистецтв, засновник стилю та Верховний Учитель Бойового гопака Володимир Пилат.

Пам’ятні дати 15 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 вересня:

533 рік — армія Східної Римської імперії входить до Карфагену;

1697 рік — Август II стає Королем Речі Посполитої;

1821 рік — іспанські колонії Гватемала, Гондурас, Коста-Рика і Сальвадор проголошують свою незалежність;

1874 рік — у Берні відкривається міжнародний поштовий конгрес, на якому підписують договір про створення Всесвітнього поштового союзу;

1893 рік — у Джерсі-Сіті (США) починає виходити газета "Свобода" — перше україномовне видання в США;

1916 рік — уперше в історії під час бойових дій застосовують танки;

1941 рік — у Берліні ув'язнюють Степана Бандеру та Ярослава Стецька;

1944 рік — у Києві відкривають оновлений Державний музей західного і східного мистецтв (нині Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків);

1971 рік — у Ванкувері створюють екологічну організацію "Грінпіс";

1991 рік — у Києві на площі Богдана Хмельницького відбувається Всеукраїнське народне віче на підтримку Акту про державну незалежності України;

1994 пік — Україна приєднується до Конвенції "Про "відмивання", пошук, арешт і конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом";

1995 рік — Верховна Рада України скасовує ухвалу Севастопольської міської ради про російський статус міста;

2000 рік — у Сіднеї відбувається церемонія відкриття XXVII Літніх Олімпійських ігор.

Погода на 15 вересня

Завтра, 15 вересня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, вранці дощ, який послабшає після обіду, але продовжуватиметься до вечора. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі небо затягнеться хмарами, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +19 вдень та +14 вночі. У Львові +13 вдень та +9 вночі. У Харкові +27 вдень та +21 вночі. В Одесі +21 вдень та +15 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

15 вересня День працівників лісу в Україні / Фото: Unsplash

15 вересня в Україні святкують День військ радіаційного хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України. Це свято було встановлено для вшанування військових, які спеціалізуються на захисті від радіаційних, хімічних та біологічних загроз. Війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) виконують важливі завдання з підтримки військ під час операцій, а також захисту населення від наслідків застосування зброї масового ураження або аварій на об’єктах атомної енергетики та хімічної промисловості. Вони займаються збором, аналізом та видачею даних про ХБР обстановку, веденням ХБР розвідки, дозиметричним та хімічним контролем, деконтамінацією та посиленням захисту об’єктів.

Також 15 вересня День працівників лісу в Україні. Припадає на третю неділю вересня. Це професійне свято було встановлено Указом Президента України від 28 серпня 1993 року. Воно вшановує працівників лісового господарства, лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості. Цей день підкреслює важливість лісів для економіки та екології країни. Лісове господарство відіграє ключову роль у збереженні природних ресурсів, захисті довкілля та забезпеченні сталого розвитку. Працівники цієї галузі займаються доглядом за лісами, їх відновленням, захистом від пожеж та шкідників, а також раціональним використанням лісових ресурсів.

А ще 15 вересня Міжнародний день демократії. Це свято було встановлено Генеральною Асамблеєю ООН 2007 року з метою пропагування та дотримання принципів демократії. Цей день покликаний привернути увагу до важливості демократії як універсальної цінності, яка забезпечує свободу думки, рівноправність та дотримання прав людини. Демократія є основою для прозорих виборів, де кожен громадянин має право на волевиявлення.

15 вересня святкують Всенародний день батька. Припадає на третю неділю вересня. Це свято було започатковане низкою громадських організацій для підкреслення важливості ролі батька в сім’ї та суспільстві. Цей день є нагодою для вшанування батьків, які відіграють важливу роль у вихованні дітей, забезпеченні їхнього благополуччя та підтримці сімейних цінностей. Традиційно в цей день проводяться різноманітні заходи, спрямовані на зміцнення сімейних зв’язків та підвищення обізнаності про важливість батьківства.

Також 15 вересня Всесвітній день боротьби з лімфомами. Був започаткований 2004 року міжнародною організацією – Коаліцією лімфоми, яка об’єднує пацієнтів з 41 країни. Метою цього дня є привернення уваги до проблеми лімфом, інформування суспільства про цю хворобу, її симптоми та методи лікування. Лімфоми – це група з понад 30 різних злоякісних утворень, які вражають лімфатичну систему, включаючи лімфовузли, селезінку, вилочкову залозу та кістковий мозок. Вони поділяються на два основних типи: лімфома Ходжкіна та неходжкінські лімфоми. Раннє виявлення та своєчасне лікування значно підвищують шанси на одужання.

А ще 15 вересня Всесвітній день афро. Це свято було започатковане 2017 року активісткою Мішель де Леон з метою підкреслити та відзначити натуральні зачіски чорношкірої спільноти та людей змішаної раси. Цей день спрямований на боротьбу з дискримінацією щодо афро-волосся та підвищення обізнаності про його культурне значення. Всесвітній день афро підтримується Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини і включає різноманітні заходи в школах, навчальних закладах та громадах.

15 вересня святкують Міжнародний день крапки. Це свято було започатковане 2009 року на основі книги “Крапка” англійського письменника та художника Пітера Г. Рейнольдса. Книга розповідає історію дівчинки на ім’я Вашті, яка, вважаючи, що не вміє малювати, просто ставила крапки на папері. Її вчителька підтримала її, і це допомогло Вашті розкрити свій творчий потенціал. Ця історія стала символом віри у власні сили та важливості підтримки у розвитку талантів.

Також 15 вересня День народження Грінпіс. Ця дата пов’язана з подією, що відбулася 1971 року, коли група активістів вирушила на судні з Ванкувера, щоб протестувати проти ядерних випробувань біля острова Амчитка на Алясці. Ця акція стала початком створення організації, яка згодом отримала назву Greenpeace. Грінпіс є незалежною екологічною організацією, яка використовує ненасильницькі методи для привернення уваги до екологічних проблем та захисту довкілля. Організація фінансується виключно за рахунок внесків та пожертвувань від прихильників і принципово не приймає фінансову допомогу від урядів або корпорацій.