Яке завтра, 15 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

15 жовтня 2023 року — неділя. 599-й день війни в Україні.

Яке завтра, 15 жовтня, церковне свято

15 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого Євфимія Солунського. Під час народження йому дали ім'я Микита. З'явився на світ хлопчик в християнській родині та рано одружився на вимогу батьків. Вже у 18 років вирішив залишити дружину з дітьми і піти в монастир. Під час постригу Микита отримав ім'я Євфимій. Через деякий час він став схимником і поселився на горі Афон разом з Йосипом. З останнім він змагався в умертвінні плоті. Чутки про його сподвижництво почали поширюватися і до нього потяглися паломники. Але слава важко давалася Євфимію, тому він поселився на острові. А після смерті Йосипа заснував чернечу громаду поблизу Салоників і відновив покинутий монастир святого Андрія.

Що не можна робити в цей день

Не можна робити генеральне прибирання чи займатися будь-якою роботою по дому.

Не варто купувати надто дорогі речі, лише викинете гроші на вітер.

Після заходу сонця не виходьте з дому.

Народні прикмети і традиції на 15 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: все ще літають комарі — зима буде м'якою;

на сході сонця хмари — чекайте на негоду;

ясне небо — буде хороша погода;

біля місяця великі і яскраві білі кола — прийде морозна погода.

15 жовтня все ще літають комарі — зима буде м'якою / Фото: pixabay.com

В народному календарі цей день називали Євфимій Осінній. Люди вірили, що в цей період в лісі починав буянити лісовик, тому вважали, що цього дня варто перехреститися, а потім попросити святого про допомогу і захист.

Погода на 15 жовтня

Завтра, 15 жовтня, в Києві хмарно увесь день, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові небо буде вкрите хмарами, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +14 вдень та +10 вночі. У Львові +13 вдень та +8 вночі. У Харкові +17 вдень та +10 вночі. В Одесі +24 вдень та +13 вночі.

Пам’ятні дати 15 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 жовтня:

1583 рік — українські землі у складі Речі Посполитої переходять з юліанського на григоріанський календар;

1615 рік — засновують Київське Богоявленське Братство і школу при ньому, згодом (1632) перетворену на колеґію, а потім — на Києво-Могилянську Академію (1701);

1815 рік — почалося заслання імператора Французького Наполеона на острові Святої Єлени в Атлантиці;

1840 рік — прах Наполеона перевозять з о. Святої Єлени до Королівства Франція;

1894 рік — у Французькій республіці заарештували Альфреда Дрейфуса, звинуваченого в шпигунстві;

1981 рік — засновують американський гурт Metallica;

1995 рік — Саддам Хусейн отримав 99,96 % голосів на президентських виборах в Іраку;

2003 рік — Китайська Народна Республіка стає третьою державою після СРСР і США, яка успішно відправила людину до космосу;

2005 рік — в Києві на Хрещатику відбувається масштабна бійка між націоналістами і комуністами.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 жовтня

Які завтра іменини: Євфимій, Денис, Іван, Семен, Дмитро та Афанасій.

Талісманом людини, народженої 15 жовтня є родоніт. Напівдорогоцінний виробний камінь, який може мати різне забарвлення. Здавна родоніт вважають мінералом жінок, тому його носили як амулет під час вагітності. Також стверджували, що камінь допомагає вилікувати серцево-судинну систему.

В цей день народилися:

1860 рік — українська письменниця-перекладачка Софія Тобілевич;

1960 рік — український лікар, письменник, журналіст, громадський діяч Євген Комаровський;

1975 рік — прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Який завтра день в Україні і світі

15 жовтня Всесвітній день студента / Фото: pixabay.com

15 жовтня в Україні і світі святкують День здоров'я молочної залози. Ця щорічна подія присвячена обізнанності про важливість здоров'я молочної залози. Вона була створена за ініціативи організації "Європа Донна", щоб нагадати всім жінкам про важливість збереження здоров'я молочних залоз. Сталося це 2008 року.

Також 15 жовтня Всесвітній день студента. Для тих, хто навчається в коледжах, інститутах, університетах це чудова нагода взяти участь у співпраці зі студентами з інших країн. 2010 року це свято внесли до переліку офіційних подій ООН.

А ще 15 жовтня День працівників харчової промисловості в Україні. Свято щороку припадає на третю неділю жовтня. Воно виникло далекого 1966 року. Без підприємств переробної промисловості і харчової галузі практично неможливо забезпечити населення будь-якої країни продовольством. Працівники цієї сфери постійно працюють над створенням нових видів товарів, розширюючи вибір та покращуючи якість.

15 жовтня Міжнародний день сільських жінок. Подія присвячена тим жінкам, які працюють для розвитку сільського господарства і міських спільнот. Вперше ідею створити таке свято озвучили 1995 року під час IV Жіночої конференції ООН, яка відбулася в Пекіні. Головна мета події — привернути увагу до жінок із сільської місцевості.

Також 15 жовтня Всесвітній день миття рук. Ця подія була створена Генеральною асамблеєю ООН та Дитячим фондом ЮНІСЕФ і ВООЗ 2008 року. Головна мета свята полягає у приверненні уваги дітей до необхідності дотримуватися правил особистої гігієни і не забувати мити руки з милом. Це найпростіший і найдешевший спосіб попереджувати розвиток інфекційних захворювань.