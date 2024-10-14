Яке завтра, 15 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

15 жовтня 2024 року — вівторок. 965-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

15 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобномученика Лукіяна. Він жив у першій половині 4 століття. Він був чоловіком великої віри та відданості Богу, і його життя було приміром самовідданої служби і мучеництва. Лукіян народився в Римі і був заможним чоловіком. Він віддав своє багатство бідним і став відлюдником, віддаючи своє життя молитві та служінню Богу. Його мучеництво було пов'язане з переслідуванням християн у Римській імперії. Лукіян був ув'язнений і піддавався жорстоким побиттям, але він залишався непохитним у своїй вірі. Він був страчений 312 року, і його мучеництво стало символом віри та відданості Богу.

Що не можна робити 15 жовтня

Не можна вживати масну їжу і спиртні напої.

До світанку забороняється задивлятися в дзеркало.

Не слід виходити з будинку після заходу сонця.

Народні прикмети і традиції на 15 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: коло навколо місяця — чекайте на заморозки;

досі літають комарі — до м'якої зими;

світанок хмарний — найближчими днями погіршиться погода;

безхмарне і ясне небо — буде гарна погода.

15 жовтня коло навколо місяця — чекайте на заморозки / Фото: Unsplash

Наші пращури вірили, що разом з цим днем на поверхню землі виходить різноманітна нечисть. Вона особливо заважає жінкам в будь-яких справах. Щоб позбутися, обов'язково молилися святим.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 жовтня

Які завтра іменини: Денис, Дмитро, Іван, Семен.

Талісманом людини, народженої 15 жовтня є родоніт. Один з найбільш жіночих самоцвітів. Має рожевий колір. Здавна вірили, що родоніт підходить творчим людям.

Цього дня народилися:

1905 рік — український хімік-аналітик Анатолій Бабко;

1960 рік — український лікар, письменник, журналіст, громадський діяч Євген Комаровський;

1975 рік — прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Пам’ятні дати 15 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 жовтня:

1583 рік — українські землі у складі Речі Посполитої переходять з юліанського на григоріанський календар;

1615 рік — засновують Київське Богоявленське Братство і школу при ньому;

1815 рік — починається заслання імператора Французького Наполеона на острові Святої Єлени в Атлантиці;

1840 рік — прах Наполеона перевозять з острова Святої Єлени до Королівства Франція;

1894 рік — у Французькій республіці заарештували Альфреда Дрейфуса, якого звинувачували в шпигунстві;

1981 рік — заснували американський гурт Metallica;

1995 рік — Саддам Хусейн отримує 99,96 % голосів на президентських виборах в Іраку;

2003 рік — Китайська Народна Республіка стає третьою державою після СРСР і США, яка успішно відправила людину до космосу;

2005 рік — в Києві на Хрещатику відбувається масштабна бійка між націоналістами і комуністами.

Погода на 15 жовтня

Завтра, 15 жовтня, в Києві хмарно, вдень і ввечері дрібний дощ. У Львові похмуро, весь день сильний дощ, який послабне до вечора. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачено.

Температура повітря в Києві +11 вдень та +7 вночі. У Львові +10 вдень та +5 вночі. У Харкові +14 вдень та +6 вночі. В Одесі +15 вдень та +11 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

15 жовтня День фармацевта (аптекаря) / Фото: pixabay.com

15 жовтня в Україні і світі святкують День здоров'я молочної залози. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про здоров'я молочної залози та попередженню раку молочної залози. Він ставить перед собою цілі підвищити обізнаність про раннє виявлення та лікування цієї хвороби, а також підтримати тих, хто бореться з нею. Цей день також спрямований на підтримку жінок, які переживають мастектомію (видалення молочної залози) або мастопексію (пластична операція для відновлення форми грудей). Він нагадує про важливість регулярних медичних обстежень та самопідтримки для здоров'я молочної залози.

Також 15 жовтня День фармацевта (аптекаря). Припадає на третій вівторок жовтня. Цей день присвячений вшануванню працівників фармацевтичної галузі, які відіграють важливу роль у забезпеченні здоров'я населення. Фармацевти і аптекарі допомагають нам вибирати правильні ліки, надають консультації щодо їхнього застосування та відповідають на питання про здоров'я. Цей день також є можливістю підкреслити важливість фармацевтичної освіти і науки, а також покращення умов праці фармацевтів. Професія фармацевта є однією з найважливіших у сфері охорони здоров'я, адже від їхніх знань і професіоналізму залежить багато аспектів нашого здоров'я.

А ще 15 жовтня Міжнародний день сільських жінок. Цей день був заснований Організацією Об'єднаних Націй 2007 року з метою підкреслення важливості ролі сільських жінок у суспільстві та визнання їхніх внесків у розвиток сільських громад. Сільські жінки відіграють ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки, розвитку сільського господарства, підтримці сімей та збереженні культурної спадщини. Вони працюють на полях, доглядають за домашньою худобою, збирають врожаї і виконують багато інших важливих завдань.

15 жовтня Всесвітній день миття рук. Це міжнародна ініціатива, що була заснована 2008 року з метою привернути увагу до важливості гігієни рук. Основним завданням цього дня є підвищення обізнаності про важливість миття рук з милом як одного з найефективніших і найдоступніших способів запобігання хворобам і поширенню інфекцій. Цей день також спрямований на підтримку освітніх кампаній і програм, які навчають людей, особливо дітей, правильним методам миття рук. Використання мила і чистої води значно знижує ризик інфекційних захворювань, таких як діарея і респіраторні інфекції.