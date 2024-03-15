Яке завтра, 16 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

16 березня 2024 року — субота. 752-й день війни в Україні.

Яке завтра, 16 березня, церковне свято

16 березня в церковному календарі – день пам’яті мученика Савина Єрмопольського. Він жив у Єгипті, правив містом Єрмопіль в III столітті. За часів гонінь за християнами йому, разом зі сподвижниками, довелося втікати. Вони сховалися у віддаленому селищі, але язичники їх там знайшли. Мучеників схопили і піддали страшним тортурам, але вони не зреклися віри в Христа. Тоді їх кинули до Нілу, де вони і померли в глибоких водах.

Що не можна робити 16 березня

Не можна брати чи давати гроші в борг — залишитеся бідним на увесь рік.

Забороняється розпалювати вогонь — до пожежі.

Не можна жінкам носити важкі предмети — додасться багато турбот.

Народні прикмети і традиції на 16 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: тепло — такою буде погода найближчі кілька днів;

над будинком кружляють зграї перелітних птахів — чекайте на швидке потепління;

річки вже вийшли з берегів — до врожайного року;

птахи купаються в калюжах — до потепління.

16 березня птахи купаються в калюжах до потепління / Фото: Pexels

День вважався вдалим для любовних справ, а тому наші пращури часто призначали на нього весілля чи зізнавалися в своїх почуттях. Селяни оглядали і ремонтували після зими вози, адже вже пересідали на цей вид транспорту.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 березня

Які завтра іменини: Олександр, Трохим, Павло, Денис.

Талісманом людини, народженої 16 березня, є корал. Прикраси з цього каменю є сакральним символом для кожної українки. Серед наших предків корал асоціювався з родом, берегинею, затишною оселею.

Цього дня народилися:

1894 рік — український поет, представник "празької школи" Юрій Дараган;

1917 рік — український літературознавець, педагог, дослідник фольклору Віктор Тищенко;

1944 рік — український живописець Микола Підгорний.

Пам’ятні дати 16 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 березня:

587 рік до н. е. — Навуходоносор II захоплює Єрусалим;

870 рік — заснування в Болгарії православної церкви;

1521 рік — під час першої навколосвітньої подорожі португальський мореплавець Фернан Магеллан досягає берегів сучасних Філіппін; через півтора місяця він гине у сутичці з місцевими жителями;

1827 рік — починає виходити "Журнал свободи" — перша в Сполучених Штатах газета, заснована афроамериканцями;

1851 рік — Іспанія і Ватикан укладають конкордат, що за ним католицька церква визнається єдиною державною, а вся освіта відповідає католицькій доктрині;

1880 рік — за підозрою в революційній агітації заарештовують українського поета Іван Франко;

1900 рік — офіційна дата відкриття Мінойської цивілізації англійським археологом Артуром Евансом;

1917 рік — у Києві відбувається велика маніфестація — День свята революції;

1919 рік — у США вперше випробовують бездротовий телефон для переговорів з літаком;

1923 рік — римська поліція забороняє свист та інші прояви невдоволення грою акторів у театрах;

1960 рік — у Нью-Йорку представляють перший автомобіль на сонячних батареях;

1978 рік — у Римі ліворадикали з "Червоних бригад" викрадають впливового політика Альдо Моро і через 54 дні вбивають його;

1988 рік — газова атака на курдське місто Халабджа іракською армією, внаслідок чого гине кілька тисяч його мешканців;

1990 рік — у Львові розпочинає роботу перша сесія відродженого Наукового товариства імені Тараса Шевченка;

1994 рік — фігуристка Тоня Гардинг була вигнана зі спорту за причетність до організації нападу на фігуристку Ненсі Керріган;

1998 рік — папа Римський Іван Павло II перепрошує за бездіяльність та мовчання багатьох католиків під час Голокосту;

2006 рік — Генеральна асамблея ООН майже одностайно голосує за утворення Ради з прав людини;

2014 рік — відбувається незаконний референдум в Криму, для остаточної реалізації плану окупації Росією Криму маріонетковою владою півострова було проведено імітацію референдуму щодо статусу автономії.

Погода на 16 березня

Завтра, 16 березня, в Києві хмарно, увечері можливий дрібний сніг із дощем. У Львові похмуро, ввечері дощитиме. У Харкові хмарно, вранці невеликий дощ, який закінчиться в другій половині дня і може знову розпочатися ввечері. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві — +8 вдень та +2 вночі. У Львові — +9 вдень та +3 вночі. У Харкові — +7 вдень та +2 вночі. В Одесі — +8 вдень та +5 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

16 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день спортивних автоперегонів / Фото: Pexels

16 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день спортивних автоперегонів. Свято завжди припадає на третю суботу березня і збігається зі знаковою подією "12 Годин Себрінга", яка проходить у місті Себрінг, Флорида, США. Це день, який присвячений азарту і духу змагань, перегонам на спортивних автомобілях та спорту, що захоплює фанатів по всьому світу. Спортивний автоспорт є основним видом кільцевих автоперегонів, він передбачає участь спортивних автомобілів, які мають два сидіння і закриті колеса, що змагаються на спртинтерських перегонах на витривалість.

Також 16 березня День свободи інформації. Саме цього дня в США святкують день народження видатного політика Джеймса Медісона, якого вважають батьком Конституції США і прихильником прозорості уряду. Подія була заснована ще 1989 року за ініціативи Комітету журналістів за свободу преси. Це некомерційна організація, що виступає за свободу преси та доступ всіх до урядової інформації.

А ще 16 березня День чорної преси. Найбільше свято популярне в США і присвячене дню, коли тут вперше вийшла газета, якою володіли афроамериканці. На сьогоднішній день темношкірим належить понад 200 медіакомпаній в Америці. Ця подія є нагодою підкреслити ту важливу роль, яку ЗМІ відіграють у формуванні суспільного дискурсу та інформуванні кольорових спільнот.

16 березня святкують День квілтінгу. Творче свято, яке збирає навколо себе прихильників квілтінгу — це ремесло, яке полягає у художньому вистьобуванні та вишиванні шматочків тканини, між якими вставляєтсья шар фатину чи вати.