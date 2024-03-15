Яке завтра, 16 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 16 березня, Міжнародний день спортивних автоперегонів. Віряни вшановують пам'ять мученика Савина Єрмопольського. До Нового року залишилося 290 днів.
16 березня 2024 року — субота. 752-й день війни в Україні.
Яке завтра, 16 березня, церковне свято
16 березня в церковному календарі – день пам’яті мученика Савина Єрмопольського. Він жив у Єгипті, правив містом Єрмопіль в III столітті. За часів гонінь за християнами йому, разом зі сподвижниками, довелося втікати. Вони сховалися у віддаленому селищі, але язичники їх там знайшли. Мучеників схопили і піддали страшним тортурам, але вони не зреклися віри в Христа. Тоді їх кинули до Нілу, де вони і померли в глибоких водах.
Що не можна робити 16 березня
- Не можна брати чи давати гроші в борг — залишитеся бідним на увесь рік.
- Забороняється розпалювати вогонь — до пожежі.
- Не можна жінкам носити важкі предмети — додасться багато турбот.
Народні прикмети і традиції на 16 березня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: тепло — такою буде погода найближчі кілька днів;
- над будинком кружляють зграї перелітних птахів — чекайте на швидке потепління;
- річки вже вийшли з берегів — до врожайного року;
- птахи купаються в калюжах — до потепління.
День вважався вдалим для любовних справ, а тому наші пращури часто призначали на нього весілля чи зізнавалися в своїх почуттях. Селяни оглядали і ремонтували після зими вози, адже вже пересідали на цей вид транспорту.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 березня
Які завтра іменини: Олександр, Трохим, Павло, Денис.
Талісманом людини, народженої 16 березня, є корал. Прикраси з цього каменю є сакральним символом для кожної українки. Серед наших предків корал асоціювався з родом, берегинею, затишною оселею.
Цього дня народилися:
- 1894 рік — український поет, представник "празької школи" Юрій Дараган;
- 1917 рік — український літературознавець, педагог, дослідник фольклору Віктор Тищенко;
- 1944 рік — український живописець Микола Підгорний.
Пам’ятні дати 16 березня
Календар важливих подій в Україні та світі за 16 березня:
- 587 рік до н. е. — Навуходоносор II захоплює Єрусалим;
- 870 рік — заснування в Болгарії православної церкви;
- 1521 рік — під час першої навколосвітньої подорожі португальський мореплавець Фернан Магеллан досягає берегів сучасних Філіппін; через півтора місяця він гине у сутичці з місцевими жителями;
- 1827 рік — починає виходити "Журнал свободи" — перша в Сполучених Штатах газета, заснована афроамериканцями;
- 1851 рік — Іспанія і Ватикан укладають конкордат, що за ним католицька церква визнається єдиною державною, а вся освіта відповідає католицькій доктрині;
- 1880 рік — за підозрою в революційній агітації заарештовують українського поета Іван Франко;
- 1900 рік — офіційна дата відкриття Мінойської цивілізації англійським археологом Артуром Евансом;
- 1917 рік — у Києві відбувається велика маніфестація — День свята революції;
- 1919 рік — у США вперше випробовують бездротовий телефон для переговорів з літаком;
- 1923 рік — римська поліція забороняє свист та інші прояви невдоволення грою акторів у театрах;
- 1960 рік — у Нью-Йорку представляють перший автомобіль на сонячних батареях;
- 1978 рік — у Римі ліворадикали з "Червоних бригад" викрадають впливового політика Альдо Моро і через 54 дні вбивають його;
- 1988 рік — газова атака на курдське місто Халабджа іракською армією, внаслідок чого гине кілька тисяч його мешканців;
- 1990 рік — у Львові розпочинає роботу перша сесія відродженого Наукового товариства імені Тараса Шевченка;
- 1994 рік — фігуристка Тоня Гардинг була вигнана зі спорту за причетність до організації нападу на фігуристку Ненсі Керріган;
- 1998 рік — папа Римський Іван Павло II перепрошує за бездіяльність та мовчання багатьох католиків під час Голокосту;
- 2006 рік — Генеральна асамблея ООН майже одностайно голосує за утворення Ради з прав людини;
- 2014 рік — відбувається незаконний референдум в Криму, для остаточної реалізації плану окупації Росією Криму маріонетковою владою півострова було проведено імітацію референдуму щодо статусу автономії.
Погода на 16 березня
Завтра, 16 березня, в Києві хмарно, увечері можливий дрібний сніг із дощем. У Львові похмуро, ввечері дощитиме. У Харкові хмарно, вранці невеликий дощ, який закінчиться в другій половині дня і може знову розпочатися ввечері. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.
Температура повітря в Києві — +8 вдень та +2 вночі. У Львові — +9 вдень та +3 вночі. У Харкові — +7 вдень та +2 вночі. В Одесі — +8 вдень та +5 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
16 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день спортивних автоперегонів. Свято завжди припадає на третю суботу березня і збігається зі знаковою подією "12 Годин Себрінга", яка проходить у місті Себрінг, Флорида, США. Це день, який присвячений азарту і духу змагань, перегонам на спортивних автомобілях та спорту, що захоплює фанатів по всьому світу. Спортивний автоспорт є основним видом кільцевих автоперегонів, він передбачає участь спортивних автомобілів, які мають два сидіння і закриті колеса, що змагаються на спртинтерських перегонах на витривалість.
Також 16 березня День свободи інформації. Саме цього дня в США святкують день народження видатного політика Джеймса Медісона, якого вважають батьком Конституції США і прихильником прозорості уряду. Подія була заснована ще 1989 року за ініціативи Комітету журналістів за свободу преси. Це некомерційна організація, що виступає за свободу преси та доступ всіх до урядової інформації.
А ще 16 березня День чорної преси. Найбільше свято популярне в США і присвячене дню, коли тут вперше вийшла газета, якою володіли афроамериканці. На сьогоднішній день темношкірим належить понад 200 медіакомпаній в Америці. Ця подія є нагодою підкреслити ту важливу роль, яку ЗМІ відіграють у формуванні суспільного дискурсу та інформуванні кольорових спільнот.
16 березня святкують День квілтінгу. Творче свято, яке збирає навколо себе прихильників квілтінгу — це ремесло, яке полягає у художньому вистьобуванні та вишиванні шматочків тканини, між якими вставляєтсья шар фатину чи вати.