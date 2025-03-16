Яке сьогодні, 16 березня, свято в Україні: що святкують

Сьогодні, 16 березня, в Україні святкують День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування. До Нового року залишилося 290 днів.

16 березня 2025 року — неділя. 1117-й день війни в Україні.

Пам’ятні дати 16 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 березня:

587 рік до н. е. — цар Вавилону Навуходоносор II захоплює Єрусалим (згідно з Хронікою Навуходоносора).

870 рік — у Болгарії засновано православну церкву.

1521 рік — під час першої навколосвітньої подорожі португальський мореплавець Фернан Магеллан досягає Філіппінських островів; через півтора місяця він загинув у битві з місцевими племенами.

1669 рік — підписано Глухівські статті між гетьманом Лівобережної України Дем'яном Многогрішним та московським урядом.

1827 рік — вийшов перший в США журнал, заснований афроамериканцями, — "Журнал свободи".

1851 рік — Іспанія та Ватикан підписують конкордат, згідно з яким католицька церква визнається єдиною державною, а вся система освіти повинна відповідати католицьким канонам.

1880 рік — українського поета Івана Франка арештовують за підозрою в революційній агітації.

1900 рік — офіційне відкриття Мінойської цивілізації англійським археологом Артуром Евансом.

1917 рік — у Києві відбувається велика маніфестація, присвячена святу революції.

1919 рік — у США випробовують перший бездротовий телефон для зв'язку з літаком.

1923 рік — в Італії поліція забороняє свист та інші прояви незадоволення під час театральних вистав.

1960 рік — у Нью-Йорку презентують перший автомобіль на сонячних батареях.

1990 рік — у Львові відкривається перша сесія відродженого Наукового товариства імені Тараса Шевченка.

1998 рік — Папа Римський Іван Павло II вибачається за мовчання та бездіяльність багатьох католиків під час Голокосту.

2006 рік — Генеральна Асамблея ООН майже одностайно ухвалює рішення про створення Ради з прав людини.

2014 рік — в Криму відбувається незаконний "референдум", який став частиною окупації Росією півострова.

2022 рік — російські війська здійснюють авіаудар по Маріупольському театру.

Яке сьогодні свято в Україні і світі

16 березня в Україні і світі святкують День свободи інформації / Фото: Unsplash

16 березня в Україні і світі святкують День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування в Україні. Припадає на третю неділю березня. Свято було встановлено Указом Президента України від 15 лютого 1994 року з метою вшанування працівників, які забезпечують комфортні умови життя населення, обслуговують житловий фонд, надають комунальні послуги (електропостачання, водопостачання, опалення, прибирання тощо), а також працюють у сфері побутового обслуговування (перукарі, швачки, ремонтники, майстри з обслуговування техніки та інші).

Працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування відіграють ключову роль у забезпеченні комфортного та безпечного проживання громадян. Вони відповідають за чистоту вулиць, безперебійне водопостачання, теплопостачання, освітлення, а також за належний стан житлових будинків та інфраструктури. Цього дня проводяться урочисті заходи, на яких відзначаються досягнення працівників галузі, вручаються нагороди та подяки за сумлінну працю. Міські та обласні ради організовують святкові заходи та публічні привітання.

Також 16 березня День чорної преси. Був створений на честь першого афроамериканського періодичного видання "Freedom's Journal", яке почало виходити цього дня 1827 року в Нью-Йорку. Ця подія стала знаковою для історії США, оскільки афроамериканці вперше отримали власний голос у друкованих медіа. Газета "Freedom's Journal", заснована Джоном Рассвурмом і Самуелем Корнішем, виступала проти рабства, дискримінації та расової несправедливості.

А ще 16 березня День свободи інформації. Це неофіційне свято, яке підкреслює важливість відкритого доступу до інформації, прозорості урядових процесів і права громадян знати правду. Дата обрана на честь дня народження Джеймса Медісона (1751–1836), четвертого президента США, якого вважають одним із головних авторів американської Конституції та прихильником свободи слова й інформації.

16 березня святкують День без селфі. Це неофіційне свято, створене для того, щоб заохотити людей на один день відмовитися від селфі та звернути більше уваги на навколишній світ, живе спілкування та власні враження. Точна дата створення Дня без селфі невідома, але він з'явився як відповідь на зростаючу стурбованість психологів щодо впливу надмірного селфі-фотографування на психічне здоров'я людей. Активісти запропонували присвятити один день року життю без самофотографування, щоб привернути увагу до проблеми цифрової залежності. Цей день є можливістю переосмислити своє ставлення до самопрезентації в інтернеті та відновити зв'язок з реальним світом.

Надмірна увага до селфі може призвести до розвитку нарцисизму та зниження самооцінки. День без селфі нагадує про цінність живого спілкування та взаємодії з людьми, допомагаючи зберегти баланс між цифровим та реальним життям.